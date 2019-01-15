Le Figaro: движение «жёлтых жилетов» приносит выгоду RT France

С момента начала «жилетного» кризиса аудитория RT France сильно выросла. Как пишет Le Figaro, на данный момент телеканал несомненно пользуется расположением со стороны части участников протестов, которые уже давно потеряли доверие к французским мейнстримным СМИ.

О редакционной политике российского информационного канала рассказывает его руководитель Ксения Фёдорова.

Приняв у себя в минувший четверг вместе с остальными французскими информационными каналами RT France, чтобы обсудить движение «жёлтых жилетов», Верховный совет по аудиовизуальным средствам (CSA) фактически включил этот канал, финансируемый российским правительством, в медийный ландшафт страны. Это, впрочем, не заставило замолчать многочисленных критиков, которые протестуют против канала ещё с момента его появления во Франции год тому назад.

В четверг один из членов CSA высказал опасения по поводу того, что RT France может являться платформой для выражения ненависти к «системе». «Такое обвинение мы слышим постоянно, и оно не имеет под собой никаких оснований», — парирует руководитель канала Ксения Фёдорова. CSA также выразил досаду в связи с тем, что освещение акций «жёлтых жилетов» ухудшает имидж Франции за рубежом.

Кстати говоря, многие комментаторы считают, что это — часть общей стратегии России по распространению своего влияния. «Найти внешних врагов и переложить на них ответственность за трудности, которые испытывает Франция — это более простой вариант. Но к негодованию «жёлтых жилетов» RT France никакого отношения не имеет. Могу вам сказать, что все редакционные решения принимаются во Франции, а наша редакция состоит из французских журналистов, имеющих пресс-карты. Российское правительство никак не влияет на то, как мы отражаем события, — уверяет руководитель канала. — Если бы у нас были дурные намерения, мы бы не стали получать у CSA лицензию. Если бы мы не хотели соблюдать правила CSA, мы бы могли продолжить свою деятельность в социальных сетях. И между прочим, (председатель CSA. — ИноТВ) Оливье Шрамек ещё с момента запуска канала во Франции сообщил, что будет следить за нами очень пристально, — продолжает она. — RT France соблюдает те же правила, что и прочие новостные каналы, но относятся к нам совсем не так, как к ним».

Рост аудитории

Эммануэль Макрон никогда не скрывал, что не доверяет RT France, а принятие закона против новостных «фейков» явно было нацелено против канала. «Президент Макрон с самого начала выражался по нашему поводу очень ясно, и мы регулярно подвергаемся нападкам со стороны правительственных чиновников», — упрекает Ксения Фёдорова. На прошлой неделе государственный секретарь по вопросам равенства между женщинами и мужчинами обратилась в CSA по поводу сексистских заявлений одного из «жёлтых жилетов» касательно Бриджит Макрон.

Ситуация получается весьма щекотливая, ведь CSA уже выносил каналу предупреждение прошлым летом — а повторное взыскание автоматически приведёт к проведению расследования в отношении RT независимой стороной. «RT France оспорила предупреждение CSA в Государственном совете, и мы приняли решение реагировать на каждое посягательство на наш канал, либо требуя права на публикацию опровержения, либо обращаясь в суд с иском о клевете», — утверждает руководитель канала.

На данный момент RT France несомненно пользуется расположением со стороны части движения «жёлтых жилетов». «Они доверяют нашему каналу просто потому, что мы выполняем свои журналистские задачи и поступаем справедливо. Публика потеряла доверие к традиционным СМИ задолго до того, как был запущен наш канал», — полагает Ксения Фёдорова. С момента начала «жилетного» кризиса аудитория RT France сильно выросла; на самом канале утверждают, что трафик его сайта с середины ноября увеличился на 78%, а 8 января достиг исторического пика — 763 тыс. уникальных посетителей. Страница канала в Facebook получила 100 тыс. подписчиков, и их общее число только что превысило миллион. Наконец, его видео на тему «жёлтых жилетов» с 17 ноября в общей сложности набрали в соцсетях 28,8 млн просмотров. Контент этого типа смотрят прежде всего на Facebook (18,7 млн просмотров) и YouTube (8,7 млн).

«Нас смотрят потому, что зрители считают, что мы освещаем движение честно, — утверждает Ксения Фёдорова. — Очень важную роль в подобном восприятии играют наши стримы, в которых нет купюр». И действительно, акции «жёлтых жилетов» RT France освещает параллельно двумя способами: сам телеканал, как и его конкуренты, делает прямые включения с мест событий и аналитику в студии, но на YouTube и Facebook он также делает «стримы», в ходе которых журналисты часами без перерывов снимают акции протеста. Эти стримы, которые производит немецкое агентство Ruptly, входящее в телесеть RT, идут без комментариев. Такой формат, которым также пользуется онлайн-СМИ Brut, нравится многим «жёлтым жилетам» — они воспринимают его как способ освещать события без фильтрации и цензуры. Прямые эфиры RT France с акций протеста в общей сложности набрали 18,4 млн просмотров, из которых 13 млн — на Facebook. «Мы уже очень давно распространяем в соцсетях кадры без купюр», — отмечает Ксения Фёдорова.

Руководитель RT France считает, что привлекательность канала также связана с тем, что «мы с самого начала акций протеста трактовали события иначе, чем прочие СМИ». «У нас их голоса — как лидеров движения, так и простых участников с улицы — имеют такой же вес, как и мнения полицейских профсоюзов или депутатов всех политических ориентаций, которых мы приглашаем к себе в студию. Мы не стали вешать на «жёлтые жилеты» ни ярлык ультраправых, ни ярлык ультралевых, — объясняет она. — Вот и вся разница. Но для нашей аудитории это имеет фундаментальное значение». Канал не стесняется продвигать себя, распространяя через свой сайт кадры, на которых «жёлтые жилеты» выказывают расположение к его репортёрам. «Наши судьи — сами французы. Если наша аудитория растёт, это значит, что они считают, что мы работаем хорошо», — утверждает Ксения Фёдорова. По мнению руководителя RT France, «Франция должна оставаться страной, где царит свобода самовыражения. Настоящая угроза — это отсутствие многообразия в СМИ. А RT France — это элемент того самого многообразия».

Дата публикации 11 января 2019 года.