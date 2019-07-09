Quotidien: Россия и Турция не поддержали резолюцию ПА ОБСЕ, которую обсуждали 4 дня

На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ была принята резолюция, в которой, среди прочего, есть призыв к России вывести войска с территории Украины и снять «оккупацию» с Крыма, пишет Le Quotidien. Кроме того, там высказываются претензии к Турции по поводу демократии и соблюдения прав человека. Как полагает автор статьи, именно поэтому российские и турецкие делегаты не поддержали этот документ.

В Люксембурге завершилась сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пишет Le Quotidien. 274 парламентария из 57 стран обсуждали там вопросы мира и безопасности. И хотя плюс ОБСЕ в том, что страны с диаметрально противоположными взглядами, как Россия, Украина или США, могут сидеть за одним столом, они далеко не всегда способны выработать компромиссное решение.

«Мы больше не можем допустить, чтобы люди страдали от политических конфликтов», — заявил глава Парламентской ассамблеи Георгий Церетели. И именно эта идея заложена в Люксембургской декларации. Однако Россия и Турция проголосовали против этого документа, который депутаты обсуждали четыре дня. Автор статьи связывает этот шаг с тем, что в резолюции как раз есть положения, направленные против этих стран.

Так, первая глава резолюции призывает «прекратить военные действия на востоке Украины, осуществить полный вывод крупнокалиберных орудий обеими сторонами, незамедлительно положить конец применению противопехотных мин и увеличить объём инвестиций в усилия по разминированию, обеспечить деоккупацию Автономной Республики Крым* и города Севастополя, вывод российских вооружённых сил с украинской территории и всеобъемлющее урегулирование конфликта на основе полного выполнения Минских соглашений, в частности тех установленных Минскими соглашениями обязательств, которые не были выполнены Российской Федерацией».

О Турции речь идёт во второй главе, посвящённой демократиии. Там говорится, что Парламентская ассамблея «с обеспокоенностью отмечает», что после установления чрезвычайного положения в Турции количество запросов на предоставление убежища от турецких граждан выросло. Так что Турции там предлагается заняться вопросами демократии и прав человека.

Кроме того, в резолюции осуждается убийство журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии. Авторы выражают озабоченность ситуацией на границе Ирландии и Северной Ирландии в связи с брекситом, напоминая, как важно сохранить «Соглашение Страстной пятницы, которое гарантирует поддержание мира на острове Ирландия». Также многие положения резолюции касаются климата, отмечает Le Quotidien.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).