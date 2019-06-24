SZ: палестинцам не понравился план США «мир в обмен на инвестиции»

Обнародованный США план по мирному урегулированию палестинского вопроса посредством инвестиций имеет мало шансов на успех, пишет Süddeutsche Zeitung. Многие пункты плана, вероятно, натолкнутся на сопротивление со стороны Израиля. Кроме того, сами палестинские лидеры скептически отнеслись к предложению Вашингтона: в частности, президент Палестины Махмуд Аббас объявил о бойкоте конференции в Бахрейне, где будет обсуждаться разработанный США план.

В минувшие выходные Белый дом обнародовал 40-страничный план, призванный обеспечить «мир через благосостояние» на Ближнем Востоке, пишет Süddeutsche Zeitung. Согласно плану, в регион планируется инвестировать $50 млрд и за десять лет создать миллион рабочих мест.

Отмечается, что посредством инвестиций Вашингтон надеется задобрить палестинцев и склонить их к территориальным уступкам, однако такое развитие событий маловероятно, считает издание. Дело в том, что пока не была обнародована вторая часть плана, содержащая политические предложения: в Вашингтоне планируют опубликовать её после того, как в Израиле пройдут выборы и будет сформировано новое правительство. Однако вероятные основные фрагменты политического плана уже попали к израильским политикам, дипломатам и военным: согласно им, районы с наибольшим процентом еврейского населения будут присоединены к Израилю, а на оставшейся территории будет создано новое палестинское государство.

Кроме того, сообщает Süddeutsche Zeitung, план США предусматривает создание прямого транспортного коридора между сектором Газа и Западным берегом реки Иордан: на это будет выделено $5 млрд. Издание отмечает, что этот пункт уже вызвал критику со стороны Тель-Авива, поскольку такой коридор должен будет проходить по израильской территории. Также Израилю скорее всего не понравятся пункты об интенсификации транспортного сообщения Палестины с арабскими странами-соседями, о предоставлении Палестине лучшего доступа к водным и сельскохозяйственным ресурсам, а также о предоставлении палестинцам возможности официально зарегистрировать свою страну.

Помимо прочего, в плане американской администрации говорится о «высоком потенциале» палестинского туристического сектора, в связи с чем на развитие туризма предполагается выделить $2 млрд. Ещё $730 млн будет инвестировано в развитие образования и культуры.

«Сначала снимите блокаду с сектора Газа, остановите разворовывание нашей страны, наших ресурсов и денег Израилем, дайте нам свободу передвижения и контроль над нашими границами, воздушным пространством и территориальными водами — и тогда палестинцы смогут построить динамичную и процветающую экономику», — так американский инвестиционный план прокомментировала одна из палестинских лидеров Ханан Ашрави. Кроме того, президент государства Палестина Махмуд Аббас заявил, что страна не примет участия в конференции в Бахрейне, на которой будет обсуждаться предложенный Вашингтоном экономический план. Как сообщает Süddeutsche Zeitung, в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан ожидаются забастовки и протесты.