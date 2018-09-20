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ЗН: палестинская дипломатия открестилась от заявления о российском Крыме

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Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заверил, что не делал заявлений о готовности Палестины признать Крым территорией России. Как пишет «Зеркало недели», таким образом дипломат опроверг заявления, опубликованные в его интервью российскому изданию «Известия».
ЗН: палестинская дипломатия открестилась от заявления о российском Крыме
Reuters
Палестинская дипломатическая служба и посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заверил, что не делал заявлений о готовности Палестины признать Крым территорией России*, пишет «Зеркало недели».
 
«Посол Нофаль утверждает, что не делал никаких заявлений по Крыму и такие заявления являются недействительными, поскольку Палестинское государство не вмешивается в дела других государств», — говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Министерства иностранных дел Украины.
 
Украинское издание отмечает, что таким образом дипломат опроверг заявления, опубликованные в его интервью российскому изданию «Известия».
 
Перед тем как Нофаль выступил с опровержением, МИД Украины вызвал для пояснений посла Палестины в Киеве Мохаммеда Аль-Ассада. 
 
«Посол подтвердил позицию палестинской стороны относительно территориальной целостности Украины, включительно с Автономной Республикой Крым», — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.  

 * Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

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