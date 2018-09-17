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Sun: Украина запретила на три года въезд в страну советнику Корбина

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«В интересах обеспечения национальной безопасности» Украина на три года запретила въезд в страну советнику Джереми Корбина Эндрю Мюррею, пишет The Sun. Киев также обвинил британца в том, что он входит в некую «пропагандистскую сеть». Сам Мюррей отверг эти обвинения в свой адрес и заявил, что не собирался посещать Украину.
Sun: Украина запретила на три года въезд в страну советнику Корбина
Reuters
Украина на три года запретила въезд в страну британскому политику Эндрю Мюррею, являющемуся советником лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, пишет The Sun. Как поясняет издание, Киев обосновал этот шаг тем, что британец поддерживает Владимира Путина.
 
«В соответствии с законом Украины «О правовом статусе иностранных граждан» было принято решение, начиная с июня 2018 года, запретить въезд на территорию Украины данному гражданину Великобритании в интересах обеспечения национальной безопасности Украины», — приводит издание отрывок из заявления украинских спецслужб.
 
Бывший коммунист Мюррей спровоцировал недовольство среди украинцев своими комментариями о гражданской войне в этой стране. Он попал в украинский чёрный список после того, как неоднократно вставал на сторону России по вопросу «незаконной оккупации Крыма и Восточной Украины», говорится в статье. Кроме того, он заявлял о том, что «выступавшие за свободу» протестующие на Майдане на самом деле были «фашистами», пытавшимися дестабилизировать страну.
 
Украинская сторона обвинила Мюррея в том, что он входит в некую «пропагандистскую сеть». Советник Корбина отверг эти обвинения в свой адрес. Он также добавил, что в любом случае не планировал посещать Украину.
 
В 2014 году в то самое время, когда Украину поглотила гражданская война, «подогреваемая Владимиром Путиным», Мюррей помог организовать кампанию «Солидарность с антифашистским сопротивлением на Украине», напоминает The Sun. 
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Sun Великобритания Европа
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