Sun: Украина запретила на три года въезд в страну советнику Корбина

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Лауреат Нобелевской премии мира: хватит делать из России «козла отпущения» Common Dreams
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NYT: американская разведка забеспокоилась за своих информаторов в свете «дела Скрипаля» New York Times
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Джон Оливер нашёл «главного подозреваемого» в деле о трещине на МКС — лабораторную мышь HBO
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WFB: никак не успокоится — американский ведущий всё время сравнивает Трампов с Романовыми Washington Free Beacon
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Times: из-за инцидента в Солсбери россиянкам не удастся блеснуть на лондонском балу Times
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National Interest рассказал, как США помогли Москве захватить Курилы National Interest
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Далай-лама: Европа для европейцев, а мигранты должны вернуться домой Local
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CNN: алиби «российских туристов» вряд ли убедит британских следователей CNN
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СМИ: Замгенсека НАТО совершит визит в Грузию
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер совершит визит в Грузию и проведёт встречи с представителями правительства страны.
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Помпео и глава МИД Южной Кореи договорились о тесной координации по вопросу КНДР
Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва 16 и 17 сентября провели два телефонных разговора, в ходе которых договорились поддерживать тесную координацию по вопросу денуклеаризации Северной Кореи.
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Стала известна дата реванша между Ковалёвым и Альваресом
Стала известна дата матча-реванша между российским боксёром Сергеем Ковалёвым и колумбийцем Элейдером Альваресом.
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В центре Москвы Lamborghini столкнулся с четырьмя машинами
Спорткар Lamborghini столкнулся с четырьмя автомобилями на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по столице.
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Актёр Назаров раскритиковал наставника «Спартака» Карреру в стихотворной форме
Известный актёр Дмитрий Назаров в стихотворной форме раскритиковал главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Карреру после домашнего поражения от грозненского «Ахмата».
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Головин не примет участие в матче ЛЧ «Монако» — «Атлетико»
Полузащитник сборной России по футболу и клуба французской Лиги 1«Монако» Александр Головин не вошёл в заявку команды из Монте-Карло на матч Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».
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Порошенко рассказал об уровне зарплаты украинских солдат с 2019 года
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил в интервью телеканалу «Общественное телевидение», что солдат Вооружённых сил Украины должен получать c 1 января 2019 года не менее 10 тыс. гривен ($355), сообщается на сайте президента.
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Экс-наставник «Спартака» возглавил швейцарский футбольный клуб «Сьон»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин возглавил клуб чемпионата Швейцарии «Сьон».
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Посольство России: Британия не предоставила данные о пострадавших в ресторане Солсбери
Британская сторона не предоставила данные о возможном наличии россиян среди пострадавших в ресторане в Солсбери. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.
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СМИ: «Барселона» может приобрести нападающего сборной Англии Кейна
Испанская «Барселона» интересуется форвардом сборной Англии по футболу и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейном.
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Правозащитники сообщили о семи пострадавших при ракетном обстреле Латакии
Семь человек получили ранения в результате ракетного обстрела Латакии, передаёт РИА Новости со ссылкой на главу сирийской сети по правам человека Ахмада Казема.
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В Москве разработают проект сохранения руин домика садовника в музее-заповеднике «Царицыно»
Мосгорнаследие поручило разработать проект сохранения руин домика садовника в музее-заповеднике «Царицыно», сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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В Москве может появиться памятник Сергею Бодрову — младшему
В Москве может появиться памятник актёру и режиссёру Сергею Бодрову — младшему, сообщает kp.ru.
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Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» состоится в Татарстане 18—21 сентября
Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» состоится в Татарстане 18—21 сентября, сообщает kp.ru.
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В Американской торговой палате не исключили полного ухода компаний США из России
Существует угроза полного ухода компаний США из России, заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко.
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Большую кольцевую линию в Москве планируют соединить со станциями МЦД-2
Большую кольцевую линию Московского метрополитена планируют соединить со станциями Московских центральных диаметров, сообщает kp.ru.
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Комментатор Орлов выразил мнение, что Жирков может не вернуться на поле
Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что защитник санкт-петербургского «Зенита» Жирков может не вернуться на поле после повреждения в матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании.
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В горах Черногории погиб российский альпинист
Альпинист из России погиб в горах на севере Черногории, сообщает Горная служба спасения.
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Французские и британские рыбаки договорились о графике вылова гребешков в Ла-Манше
Французские и британские рыбаки пришли к соглашению относительно графика вылова гребешков в проливе Ла-Манш.
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Дзюба считает, что у Нурмагомедова больше шансов на победу в поединке с Макгрегором
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба поделился ожиданиями от поединка за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между соотечественником Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
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В Новой Москве планируют построить спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья»
В поселении Клёновское Новой Москвы планируют построить спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья», сообщает «Утро.ру».
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Посольство назвало попытки Британии ужесточить санкции против России недальновидными
Посольство России в Великобритании назвало политику официального Лондона, добивающегося ужесточения антироссийских санкций, недальновидной и ущербной. Соответствующее заявление разместили на сайте пресс-службы.
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Эксперт оценил инициативу ввести в России сухой закон
Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в беседе с изданием «Ридус» оценил инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова ввести в России сухой закон.
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СМИ: ПВО Сирии сбила запущенные по Латакии ракеты
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку в провинции Латакия, передаёт SANA.
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«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»
Екатеринбургский «Автомобилист» переиграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В Самаре завели дело из-за смерти пациентки в больнице
В Самаре завели уголовное дело из-за смерти пациентки в городской больнице, сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.
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«Большой этнографический диктант» пройдёт 2 ноября в Удмуртии
Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдёт 2 ноября в Удмуртии, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на организаторов.
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Путин поздравил сборную России по художественной гимнастике с победой в групповом многоборье на ЧМ
Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по художественной гимнастике с победой в групповом многоборье на чемпионате мира в болгарской Софии.
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В Оренбургской области прокуроры проведут проверки из-за степных пожаров
Прокурор Оренбургской области Сергей Берижицкий поручил проверить исполнение требований законодательства о пожарной безопасности из-за участившихся степных и лесных пожаров, сообщает RIA56.
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В «Праве на оружие» рассказали о фонде в поддержку Бутиной
Зампредседателя правления организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев рассказал RT о фонде в поддержку арестованной в США россиянки Марии Бутиной.
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В Пензе завели дело из-за смерти подростка после драки со сверстниками
В Пензе завели уголовное дело из-за смерти 16-летнего учащегося колледжа информационных технологий после драки с двумя сверстниками, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по области.
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Британский дайвер подал в суд на Маска
Британский дайвер и участник спасательной операции в Таиланде Вернон Уонсорт подал в суд на основателя компании Tesla Илона Маска за клевету.
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В Совфеде отреагировали на указ Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН отреагировал на указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией.
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«Металлург» одержал волевую победу над ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Магнитогорский «Металлург» одержал волевую победу над ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В Подмосковье возбудили дело по факту травмирования ребёнка при падении футбольных ворот
В Московской области возбудили уголовное дело по факту травмирования ребёнка на футбольном поле, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК России.
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Эксперт оценил предложение ввести уголовную ответственность для «чёрных риелторов» в России
Экономист Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение ввести уголовную ответственность для «чёрных риелторов» в России.
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«Ленком» представит спектакль «Всё оплачено» в Петербурге 21 сентября
Московский театр «Ленком» представит спектакль «Всё оплачено» в Санкт-Петербурге 21 сентября, сообщает Newinform.
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СМИ: Знарок подтвердил, что ведёт переговоры с минским «Динамо»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок может стать наставником минского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо».
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Глава военной разведки США назвал обнадёживающими переговоры Путина и Эрдогана по Сирии
Глава разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли назвал обнадёживающими переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии, сообщает РИА Новости.
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В ОНК заявили, что две сестры Хачатурян вернулись в СИЗО из института имени Сербского
Кристина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца, возвращены в СИЗО из института имени Сербского после проведения психиатрической экспертизы. Об этом заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
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Главный тренер «Галатасарая» назвал игрока «Локомотива» настоящим маэстро футбола
Наставник турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Фатих Терим поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива».
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В Минске 19 сентября обсудят вопрос обмена пленными в Донбассе
Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что 19 сентября в Минске на переговорах по Донбассу будут обсуждаться обмен пленными, декларация, осуждающая пытки, и пропавшие без вести.
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В Госдуме оценили указ Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией
Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Сергей Шаргунов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией.
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В Перми завели дело из-за гибели подростка после падения каменной колонны
В Перми завели уголовное дело из-за гибели подростка после падения каменной колонны, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СК России.
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Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ прекратил голодовку
Кандидат на пост губернатора Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко прекратил объявленную ранее голодовку. Об этом сообщил его соратник Максим Чихунов.
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«Йокерит» обыграл «Трактор» в матче КХЛ, забросив восемь безответных шайб
Финский клуб «Йокерит» разгромил челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Шойгу: военной операции в Идлибе не будет
Военной операции в сирийском Идлибе не будет, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
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Медведев подчеркнул важность увеличения спроса на российские IT-продукты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в ходе заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, что необходимо увеличить спрос на российские IT-продукты, сообщает РИА Новости.
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Сёмин считает, что «Локомотиву» есть кем заменить Смолова в матче ЛЧ против «Галатасарая»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал отсутствие нападающего железнодорожников Фёдора Смолова в выездном матче Лиги чемпионов против турецкого «Галатасарая».
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МИД России назвал бездоказательными заявления о якобы активности российских спецслужб в Швейцарии
Москва не приемлет бездоказательные заявления о якобы активизации работы российских спецслужб в Швейцарии. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.