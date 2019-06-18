CNN: сторонники Мурси призывают расследовать причины его смерти

По данным государственных египетских СМИ, причиной смерти бывшего президента Мухаммеда Мурси, которому стало плохо прямо во время слушания в суде Каира и который скончался, не доехав до больницы, стал сердечный приступ. Однако, как передаёт CNN, друзья экс-лидера по движению «Братья-мусульмане» и правозащитники требуют независимого расследования обстоятельств смерти Мурси.

Первого демократически избранного президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили рядом с другими представителями движения «Братья-мусульмане»*. Так по крайней мере указано на странице в Facebook супруги экс-президента.

После пятиминутного выступления на судебном заседании, где Мурси проходил как обвиняемый по делу о шпионаже, бывшему египетскому лидеру стало плохо и он потерял сознание. К тому моменту, когда его привезли в больницу, Мурси уже скончался. Как сообщили государственные СМИ, бывший президент умер от сердечного приступа. Тем не менее правозащитники и «Братья мусульмане» требуют полноценного расследования причин смерти Мурси.

С подробностями Джумана Карадше, которая сейчас находится с нами на связи в прямом эфире из Стамбула. Джумана, что у вас там слышно об обстоятельствах, повлёкших за собой смерть Мухаммеда Мурси в суде Каира в понедельник? Состоится ли в итоге расследование причин смерти бывшего президента, к которому некоторые призывают?

ДЖУМАНА КАРАДШЕ, корреспондент CNN: Многие очень сомневаются в независимости и справедливости расследования причин смерти бывшего президента Мухаммеда Мурси, если таковое вообще будет проводиться.

Информацию о том, что же произошло в понедельник в том зале суда, Розмари, мы получаем от адвоката Мурси, от государственного обвинителя в Египте, а также от государственных СМИ страны. Вы знаете, какая там сейчас ситуация: судебные заседания очень жёстко контролируются, и журналисты не допускаются на большую часть слушаний. Однако, как мы понимаем, на этот раз Мурси судили за шпионаж — это одно из нескольких дел, за которые бывшего лидера судили с момента его свержения в 2013 году.

В конце слушания в понедельник экс-президент попросил дать ему возможность высказаться, и судья предоставил ему слово. Мурси говорил в течение где-то пяти-семи минут, а когда завершил своё выступление, вернулся в стеклянную клетку, где держат подсудимых, и уже там потерял сознание. После того как бывший лидер упал в обморок, его сразу повезли в больницу. По словам обвинителя, Мурси скончался до прибытия в клинику.

Как утверждают государственные СМИ, экс-президент умер от сердечного приступа. Однако многие сторонники Мурси в Египте и за его пределами с этой версией не согласны. «Братья-мусульмане» — группа, находящаяся вне закона и запрещённая в Египте — считают, что это было убийство, что Мурси был убит по приказу египетских властей. Также здесь мы уже услышали реакцию турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, близкого союзника «Братьев-Мусульман», который назвал Мурси своим «братом» и «мучеником» и обвинил в его смерти, как он выразился, «тиранов». Как известно, многие выражали обеспокоенность относительно условий заключения, в которых содержался бывший президент на протяжении последних нескольких лет, и оказания ему необходимой медицинской помощи.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 июня 2019 года.

*«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.