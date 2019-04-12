Stratfor: США пригрозили наказать Египет санкциями за закупки российского оружия

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что, если Египет решит приобрести российские истребители Су-35, Вашингтон применит в его отношении так называемый Закон о противодействии противникам США посредством санкций (CAATSA), предусматривающий введение экономических мер против стран, закупающих оружие у России, Ирана и Северной Кореи, сообщает Stratfor. Как подчёркивает аналитик компании, Вашингтон впервые заговорил о применении закона против своего важного союзника, что может говорить о том, что США серьёзно настроены на противодействие Москве.

Чтобы «поддерживать свою доминирующую позицию на мировой арене» — и, в частности, не давать своим соперникам вроде России и Китая подрывать влияние Вашингтона через налаживание связей с его союзниками, — США часто применяют санкции, пишет на своём сайте американская аналитическая компания Stratfor. Как сообщает компания, последней страной, оказавшейся под прицелом американского санкционного давления, стал Египет, который в настоящий момент пытается с помощью Москвы диверсифицировать свой оружейный импорт.

По данным Stratfor, 9 апреля в ходе слушаний по бюджету в сенате США госсекретарь Майк Помпео заявил о том, что, если Египет закупит российские истребители Су-35, Вашингтон накажет Каир, применив Закон о противодействии противникам США посредством санкций (CAATSA). Перед слушаниями господин Помпео получил письмо от сенаторов из двух главных американских партий, в котором его призывали надавить на Египет во время проходившего в тот момент визита египетского президента Абдул-Фаттаха ас-Сиси в США, с тем чтобы Каир отказался от сделки с россиянами, говорится в материале компании. Помпео отреагировал на обеспокоенность сенаторов, заявив, что, по его мнению, Египет внял американским предостережениям, и выразив надежду на то, что Каир всё-таки не станет заключать подобных контрактов с Москвой.

Как отмечает аналитик Stratfor, до сих пор США не спешили применять предусмотренные CAATSA санкции против дружественных стран, не желая сердить своих союзников. Однако в результате некоторые страны просто проигнорировали закон — об этом, к примеру, свидетельствует поведение Турции, которая договаривается о закупке российских вооружений, констатирует эксперт. Теперь же Вашингтон воспользовался CAATSA, чтобы пригрозить одному из сильнейших своих союзников на Ближнем Востоке. По всей видимости, США рассчитывают таким образом укрепить авторитетность CAATSA — показательно покарав Египет, они покажут остальным, что, хотя Вашингтон и делал исключения в прошлом, это вовсе не значит, что так будет продолжаться и дальше, рассуждает автор.

Кроме того, шаги США в отношении Египта стали первой попыткой американцев не допустить закупку Каиром российского оружия за последние годы — и не исключено, что так Вашингтон положил начало более активному курсу на сокращение влияния Москвы в мире, предполагает аналитик. Если это так, США могут начать давить и на других своих союзников, желающих приобрести оружие у России, включая Саудовскую Аравию, Индию, Сербию и Алжир, считает он.

Как напоминает автор, закон CAATSA, принятый в 2017 году для противодействия глобальному влиянию России, Ирана и Северной Кореи через введение в их отношении экономических мер, впервые был применён в сентябре 2018 года, когда Вашингтон решил наказать Китай за закупку российских вооружений; в настоящий момент закон также используется против Турции, которая пытается приобрести российские комплексы ПВО С-400. За минувшие с момента принятия закона два года США неоднократно освобождали других своих союзников от действия закона и введения предусмотренных им санкций, отмечается в статье.