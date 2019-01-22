Le Figaro: ЕС ввёл санкции против России и Сирии за химическое оружие

Евросоюз ввёл новые санкции против главы ГРУ, его заместителя и двух россиян, которых обвиняют в отравлении в Солсбери, сообщает Le Figaro. Кроме того, санкционные меры были приняты против сирийцев, которых считают причастными к созданию химического оружия.

Европейский союз ввёл санкции против главы российского ГРУ, его заместителя и двух сотрудников, которых обвиняют в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает Le Figaro. Их счета в ЕС были заморожены, а также им запрещено въезжать на территорию Евросоюза.

Такие же санкции ввели против пяти сирийцев, которых считают причастными к созданию химического оружия в рамках Научно-исследовательского центра. А также репрессивные меры были приняты и против самого центра.

Эти девять человек стали первыми, кого внесли в санкционный список в рамках нового режима ограничительных мер против применения и распространения химического оружия, созданного 15 октября 2018 года. В ЕС уверяют, что решение было принято «на очень твёрдых юридических основаниях». В коммюнике Евросоюза говорится, что «это решение вносит свой вклад в усилия ЕС по борьбе против распространения и использования химического оружия, которое представляет собой большую опасность для международной безопасности», пишет Le Figaro.