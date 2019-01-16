Обозреватель: Порошенко договорился с Эстонией, Литвой и Польшей сильнее давить на Россию

Пётр Порошенко на встрече с главами МИД Эстонии, Литвы и Польши договорился о необходимости усиления международного давления на Россию. Как передаёт «Обозреватель», Порошенко также выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны европейских стран за «решительное осуждение агрессивных действий России».

Президент Украины Пётр Порошенко на встрече с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером, министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом и министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем договорился с европейскими коллегами о необходимость усиления консолидированного международного давления на Россию. Как пишет «Обозреватель», Порошенко выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны Эстонии, Литвы и Польши суверенитета и территориальной целостности Украины, а также «решительное осуждение агрессивных действий России».

Как отмечает пресс-служба укранского президента, на встрече была обсуждена ситуация в Азовском и Чёрном морях и существующие угрозы со стороны России с учётом «акта агрессии российских военных против украинских кораблей и захвата в плен украинских моряков».

Президент Украины также поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств европейских стран за активное продвижение вопроса о введении нового так называемого Азовского пакета санкций ЕС против России.

Порошенко выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской комиссии и государств-членов ЕС для поддержки Донбасса и Приазовья. В этом контексте глава украинского государства высоко оценил решение стороны ЕС направить в конце января оценочную миссию для изучения дополнительных социально-экономических потребностей региона.