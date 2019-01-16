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Обозреватель: Порошенко договорился с Эстонией, Литвой и Польшей сильнее давить на Россию

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Пётр Порошенко на встрече с главами МИД Эстонии, Литвы и Польши договорился о необходимости усиления международного давления на Россию. Как передаёт «Обозреватель», Порошенко также выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны европейских стран за «решительное осуждение агрессивных действий России».
Обозреватель: Порошенко договорился с Эстонией, Литвой и Польшей сильнее давить на Россию
Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко на встрече с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером, министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом и министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем договорился с европейскими коллегами о необходимость усиления консолидированного международного давления на Россию. Как пишет «Обозреватель», Порошенко выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны Эстонии, Литвы и Польши суверенитета и территориальной целостности Украины, а также «решительное осуждение агрессивных действий России».
 
Как отмечает пресс-служба укранского президента, на встрече была обсуждена ситуация в Азовском и Чёрном морях и существующие угрозы со стороны России с учётом «акта агрессии российских военных против украинских кораблей и захвата в плен украинских моряков».
 
Президент Украины также поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств европейских стран за активное продвижение вопроса о введении нового так называемого Азовского пакета санкций ЕС против России. 
 
Порошенко выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской комиссии и государств-членов ЕС для поддержки Донбасса и Приазовья. В этом контексте глава украинского государства высоко оценил решение стороны ЕС направить в конце января оценочную миссию для изучения дополнительных социально-экономических потребностей региона. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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