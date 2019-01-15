WSJ: рост американского присутствия в Белоруссии — повод для тревоги в Москве

Белоруссия ведёт с США переговоры о наращивании американского дипломатического присутствия в стране, пишет The Wall Street Journal. По мнению издания, подобный поворот событий может ещё сильнее ухудшить отношения между Москвой и Вашингтоном.
Белоруссия ведёт переговоры об увеличении американского дипломатического присутствия в стране, пишет The Wall Street Journal. Этот шаг, по мнению издания, может обострить напряжённость между Москвой и Вашингтоном.
Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил местному информационному агентству Белта, что Минск проводит переговоры с Соединёнными Штатами «по всему спектру проблемных вопросов», существующих в двусторонних отношениях, «в том числе и связанных с перспективой расширения дипломатического присутствия в обоих государствах».
В настоящее время в США нет белорусского посла, а в Белоруссии — американского. Присутствие Соединённых Штатов в последней было резко сокращено после того, как Минск в 2008 году отозвал своего посла из Вашингтона в знак протеста против американских санкций, введённых в отношении белорусских госкомпаний из-за предполагаемых нарушений прав человека.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошёл на диалог с Западом после того, как Россия во второй половине прошлого года возобновила настойчивые попытки по объединению двух стран в рамках давнего соглашения, которое было подписано в 1999 году и на которое в течение длительного времени оба государства не обращали никакого внимание, указывается в статье.
Кроме того, Москва спровоцировала недовольство Минска тем, что внесла изменения в своё налоговое законодательство по нефтяной отрасли. Этот шаг российских властей может обойтись Белоруссии в сотни миллионов долларов в год.
«Белоруссия — ближайший союзник России. И Москва считает эту страну частью своей эксклюзивной стратегической территории», — говорится в статье.
У России и Белоруссии есть общие планы борьбы на случай конфликта со странами НАТО. Поэтому любое наращивание дипломатического присутствия США, как полагает издание, вызовет тревогу у Москвы, которая уже наблюдает за тем, как Украина, ещё одна бывшая республика СССР, ускользает из орбиты Кремля и серьёзным образом укрепляет свои связи с Вашингтоном. Причём вину за украинский кризис Москва, прежде всего, возлагает на Америку, поскольку США поддержали «прозападные устремления Киева», пишет The Wall Street Journal.
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