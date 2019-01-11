FP: в Вашингтоне увидели оттепель с Минском на фоне трений с Москвой

На фоне трений с Москвой, вызванных разногласиями по нефтеэкспорту, Белоруссия сняла ограничение на количество американских дипломатов, которые могут находиться на территории страны, пишет Foreign Policy со ссылкой на собственные источники. Как отмечает журнал, подобные события в отношениях между США и Белоруссией, которые ранее находились на очень низком уровне, могут стать началом дипломатической «оттепели» между Минском и Вашингтоном.

Белоруссия сняла ограничение* на количество американских дипломатов, которые могут находиться на территории страны. Такой шаг Минска, по мнению некоторых американских чиновников, можно трактовать как «серьёзный дипломатический прорыв» в отношениях с бывшей советской республикой — особенно на фоне трений Белоруссии с Москвой, пишет Foreign Policy со ссылкой на собственные источники.



Об этом глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссу Митчеллу в четверг во время телефонного разговора. Подобный шаг Минска может привести к частичному перелому в отношениях между США и правительством Белоруссии, управляющим страной «в авторитарном стиле».



«Это большой шаг. Это начало оттепели», — подчеркнул один американский дипломат.



Сообщение об этом появилось спустя несколько месяцев после активных попыток администрации Трампа наладить контакт с Минском. Кроме того, эти события разворачиваются на фоне «политического столкновения» между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и его российским коллегой Владимиром Путиным.



Минск крайне зависим от российских нефтяных субсидий, которые являются краеугольным камнем белорусской экономики. Однако не так давно стороны столкнулись с крупными разногласиями, причиной которых стало намерение Москвы поднять цены на нефтеэкспорт, что может обойтись белорусской экономике в миллиарды долларов.



«Если изберёт руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор», — заявил по этому поводу Лукашенко.



Последний посол США в Минске был выслан в 2008 году, когда Вашингтон ввёл в отношении Белоруссии дополнительные санкции, мотивировав это «ухудшением ситуации в стране с точки зрения соблюдения прав человека». Из 35 находящихся там дипломатов страну были вынуждены покинуть 30. С тех пор, по некоторым данным, количество американских дипломатов, работающих в Белоруссии, не превышало 10 человек. При этом в стране сходного с Белоруссией размера обычно находятся 30 американских сотрудников, не считая местных служащих.



На протяжении почти 25 лет Лукашенко правил Белоруссией в «советском стиле», укрепляя контроль над страной, в то время как соседние государства делали выбор в пользу демократии и вступали в такие институты как ЕС и НАТО. Именно при Лукашенко Белоруссия получила прозвище «последней диктатуры Европы».



По мнению Foreign Policy, хотя Белоруссия по-прежнему идёт с Москвой одним курсом, Лукашенко на протяжении долгого времени стравливал Россию с Западом, чтобы укрепить собственную власть. Однако «аннексия» Россией Крыма и её роль в «разжигании войны на Украине», судя по всему, испугала белорусского лидера и подтолкнула его к тому, чтобы переосмыслить свои отношения с Москвой.



«С момента вторжения на Украину Лукашенко превратился в крупнейшего белорусского националиста. Однако раньше его действия были очень двусмысленны, а он сам говорил о соединении Белоруссии с Россией», — считает бывший посол США в Белоруссии Кеннет Яловиц.



С началом войны на Украине белорусский президент начал всё больше «заигрывать» с Западом. В частности, в 2015 году он освободил политических заключённых, что привело к тому, что США и ЕС сняли львиную долю санкций, введённых из-за ситуации с правами человека.



Увидев удобный случай для налаживания отношений, появившийся из-за трений с Москвой, администрация Трампа начала усиливать свою активность по сближению с белорусским правительством. В октябре 2018 года Митчел стал первым высокопоставленным дипломатом США, посетившим Белоруссию за последнее десятилетие.



Хотя в Белоруссии не было проведено никаких серьёзных политических реформ, местные власти в последние годы несколько ослабили свою властную хватку. Многие аналитики видят в таком поведении Минска попытку сохранить с Западом хорошие отношения, подводит итог Foreign Policy.



*Комментарий ИноТВ: МИД Белоруссии подтвердил факт переговоров, направленных на улучшение отношений с США, но не информацию о снятии лимита на количество американских дипломатов.