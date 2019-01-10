БЕЛТА: Лукашенко назвал притянутыми за уши разговоры об объединении с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении Белоруссии с Россией глупыми и притянутыми за уши. Как передаёт БЕЛТА, белорусский президент добавил, что союз Минска и Москвы может развиваться только на равноправной основе.

Разговоры об объединении Белоруссии с Россией глупые и притянутые за уши. Как передаёт БЕЛТА, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений.

«Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью на Украине об автокефалии нашей церкви в Белоруссии. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе», — сказал Александр Лукашенко.

Президент также подчеркнул, что речи об объединении двух государств быть не может.

«Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет — об объединении», — добавил Лукашенко.

Он напомнил, что Белоруссия и Россия в свое время подписали договор о создании Союзного государства и развивали свои отношения, строго следуя этому документу.

«Мы должны были в свое время принять Конституционный акт, то есть Конституцию Союзного государства, и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика. Россия отказалась в свое время идти этим путём. Я это напомнил президенту России, он сказал: «Да, так и было». Встаёт вопрос: что будем делать с союзным договором? Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы можем без всякого давления пойти», — отметил белорусский президент.

Он также заявил, что союз Белоруссии и России может развиваться только на равноправной основе.

«И это не потому что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России, а потому что это фундаментальные принципы построения любого союза. Нет равноправной основы — нет союза. Всё должно происходить на равноправной основе, и на это должна быть воля двух народов — Российской Федерации и Белоруссии. Мы всё время, формируя этот союз, должны оглядываться на мнение наших людей. Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идёт», — добавил Лукашенко.