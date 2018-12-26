Белсат: на встрече с Путиным Лукашенко надеялся на чудо, но его не произошло

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры, чтобы оставить проблемы в отношениях в уходящем году, однако, как отмечает журналист телеканала «Белсат», это у них не получилось. При этом на совещании с членами делегации белорусский президент был довольно резок и объяснил, почему больше не называет Россию братским государством.
На своеобразное чудо, возможно, надеялся и Александр Лукашенко, поехавший в Кремль с чемоданом накопленных проблем, которые «не хочет тянуть в новый год». В этом чемодане вопросы интеграции и российских энергоносителей. После четырёхчасовых переговоров с Путиным похоже на то, что договорились мало о чём. Далее будут беседовать в рамках рабочих групп, а вопрос цены газа отложили до 2020 года. С подробностями московских переговоров Юлия Тельпук.
Строка по-русски, строка по-белорусски.
Гимн Союзного государства:Союз наш нерушим. Саюз вялікі і свабодны.
Три дня назад Союзное государство получило гимн. Но в жизни песня другая.
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Беларуси:Я уже не говорю «братским государством», потому что, как меня информируют, в России уже это не воспринимается.
Так Александр Лукашенко настраивал делегацию на визит в теперь уже партнёрскую Россию. Пока команда летела, первый вице-премьер России упрекнул Минск.
АНТОН СИЛУАНОВ, первый вице-премьер России:Мы говорим, что вы наш сосед, наш союзник, но за последнее время доверие потерялось. Все эти растворители, санкционка идёт к нам, подакцизные товары, сигареты, заполняют наши рынки.
Помимо контрабанды через границу, соседку не устраивает невыполнение Беларусью условий Союзного государства 1999 года, подписанных при Ельцине.
ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ, политолог:Лукашенко мечтал возглавить общее белорусско-российское объединённое государство. Но вскоре к власти пришёл Путин.
Двери в Кремль для Лукашенко закрылись. Замедлилась интеграция Беларуси в единую налоговую, таможенную, денежно-кредитную и экономическую политику. Впервые за последние 10 лет Владимир Путин настаивает на ускорении интеграции, а его коллега называет это посягательством на суверенитет Беларуси. Сегодня в Кремле стороны начали с обниманий. Во время вступительного слова хозяин встречи подчеркнул:
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: В Беларуси накоплено значительное количество российских инвестиций. Прямых — около четырёх миллиардов долларов. Что особенно приятно, это то, что отношения у нас очень диверсифицированы.
А коллега из Минска намекнул про своё.
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО:Плохо, когда старые проблемы переходят в новый год.
Вчера на личном совещании Лукашенко говорил больше. Плохо, что нет цен на газ и нет компенсаций Москвой многомиллиардных потерь от нефтяного налогового манёвра.
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО:Я хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда в принципе всё было готово для принятия решения, ну даже на союзном совмине в Бресте.
Сегодня «попытка номер пять» найти компромисс происходила в закрытом режиме. Даже если бы на уступки пошли обе стороны, то это неравнозначный обмен, говорит политолог.
ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ:Компенсация за налоговый манёвр в России начнёт идти уже с 1 января 2019 года. То есть деньги идут. А переговоры о создании Союзного государства могут тянуться годами и так ничем не закончиться.
Согласно такой стратегии Беларусь в Союзном государстве существует не первый год. Однако впервые Москва увязала вопрос интеграции с дальнейшей помощью Беларуси, которую в России всё же считают дружественной.
ЖИТЕЛЬНИЦА НОВОСИБИРСКА:Мы не умеем дружить с другими странами.
ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА НОВОСИБИРСКА: Беларусь — государство, близкое для нас. Единственная, мне кажется, кто не предаст.
ЖИТЕЛЬ НОВОСИБИРСКА:Беларусь остаётся, хотя и трения последнее время.
Близок ли трениям конец – руководители решат наедине, без участия делегаций. В составе российской сегодня даже не присутствует ответственный за нефтегазовые вопросы министр.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT предложение депутата Верховной рады, лидера партии «Справедливость» Валентина Наливайченко об ограничении обращения рубля на Украине в ответ на санкции со стороны России.
Проморолик RT к чемпионату мира по футболу в России, снятый с участием футбольного тренера Жозе Моуринью, а также российских балерин и спортсменов, занял первое место среди лучших видео 2018 года по версии The Daily Brief — медиапортала PromaxBDA.
Верховный суд Крыма не удовлетворил ни одну из 20 апелляций адвокатов на решение Киевского районного суда Симферополя об аресте украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы во время инцидента в Керченском проливе.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил сообщения о том, что президент США Дональд Трамп изучает возможность отставки министра финансов Стивена Мнучина.
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с RT рассказал о перспективах украинского лидера Петра Порошенко с учётом того, что на Украине истёк срок военного положения.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил слова украинского генпрокурора Юрия Луценко о том, что инцидент в Керченском проливе якобы является «третьей волной оккупации» Украины.
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что Израиль наносил авиаудары по Сирии в момент, когда в аэропорты Бейрута и Дамаска заходили на посадку гражданские самолёты.
Россия и дальше будет принимать ответные меры в отношении Украины, которая вводит ограничения против российской стороны, заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».
Министерство обороны России по поручению российского президента Владимира Путина провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Глава государства лично дал команду приступить к испытаниям комплекса.
Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин прокомментировал информацию, согласно которой ФИФА может наложить санкции на организацию из-за того, что в 2017 году два российских клуба приняли участие в зимнем Кубке Крыма по футболу.
Глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов в беседе с НСН оценил заявление главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Владимира Королёва, по словам которого США и их союзники по НАТО наращивают военную деятельность у берегов России.
Директор департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш заявил, что Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в случае отказа от переименования может быть исключена из госреестра и лишена статуса юридического лица.