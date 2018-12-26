Белсат: на встрече с Путиным Лукашенко надеялся на чудо, но его не произошло

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры, чтобы оставить проблемы в отношениях в уходящем году, однако, как отмечает журналист телеканала «Белсат», это у них не получилось. При этом на совещании с членами делегации белорусский президент был довольно резок и объяснил, почему больше не называет Россию братским государством.

На своеобразное чудо, возможно, надеялся и Александр Лукашенко, поехавший в Кремль с чемоданом накопленных проблем, которые «не хочет тянуть в новый год». В этом чемодане вопросы интеграции и российских энергоносителей. После четырёхчасовых переговоров с Путиным похоже на то, что договорились мало о чём. Далее будут беседовать в рамках рабочих групп, а вопрос цены газа отложили до 2020 года. С подробностями московских переговоров Юлия Тельпук.



Строка по-русски, строка по-белорусски.



Гимн Союзного государства: Союз наш нерушим. Саюз вялікі і свабодны.



Три дня назад Союзное государство получило гимн. Но в жизни песня другая.



АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Беларуси: Я уже не говорю «братским государством», потому что, как меня информируют, в России уже это не воспринимается.



Так Александр Лукашенко настраивал делегацию на визит в теперь уже партнёрскую Россию. Пока команда летела, первый вице-премьер России упрекнул Минск.



АНТОН СИЛУАНОВ, первый вице-премьер России: Мы говорим, что вы наш сосед, наш союзник, но за последнее время доверие потерялось. Все эти растворители, санкционка идёт к нам, подакцизные товары, сигареты, заполняют наши рынки.



Помимо контрабанды через границу, соседку не устраивает невыполнение Беларусью условий Союзного государства 1999 года, подписанных при Ельцине.



ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ, политолог: Лукашенко мечтал возглавить общее белорусско-российское объединённое государство. Но вскоре к власти пришёл Путин.



Двери в Кремль для Лукашенко закрылись. Замедлилась интеграция Беларуси в единую налоговую, таможенную, денежно-кредитную и экономическую политику. Впервые за последние 10 лет Владимир Путин настаивает на ускорении интеграции, а его коллега называет это посягательством на суверенитет Беларуси. Сегодня в Кремле стороны начали с обниманий. Во время вступительного слова хозяин встречи подчеркнул:



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: В Беларуси накоплено значительное количество российских инвестиций. Прямых — около четырёх миллиардов долларов. Что особенно приятно, это то, что отношения у нас очень диверсифицированы.



А коллега из Минска намекнул про своё.



АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: Плохо, когда старые проблемы переходят в новый год.



Вчера на личном совещании Лукашенко говорил больше. Плохо, что нет цен на газ и нет компенсаций Москвой многомиллиардных потерь от нефтяного налогового манёвра.



АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: Я хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда в принципе всё было готово для принятия решения, ну даже на союзном совмине в Бресте.



Сегодня «попытка номер пять» найти компромисс происходила в закрытом режиме. Даже если бы на уступки пошли обе стороны, то это неравнозначный обмен, говорит политолог.



ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ: Компенсация за налоговый манёвр в России начнёт идти уже с 1 января 2019 года. То есть деньги идут. А переговоры о создании Союзного государства могут тянуться годами и так ничем не закончиться.



Согласно такой стратегии Беларусь в Союзном государстве существует не первый год. Однако впервые Москва увязала вопрос интеграции с дальнейшей помощью Беларуси, которую в России всё же считают дружественной.



ЖИТЕЛЬНИЦА НОВОСИБИРСКА: Мы не умеем дружить с другими странами.



ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА НОВОСИБИРСКА: Беларусь — государство, близкое для нас. Единственная, мне кажется, кто не предаст.



ЖИТЕЛЬ НОВОСИБИРСКА: Беларусь остаётся, хотя и трения последнее время.



Близок ли трениям конец – руководители решат наедине, без участия делегаций. В составе российской сегодня даже не присутствует ответственный за нефтегазовые вопросы министр.



Юлия Тельпук, Белсат.



Дата выхода в эфир 25 декабря 2018 года.