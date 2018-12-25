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24 канал: Лукашенко рассказал об этапах сближения с Москвой

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент Белоруссии Александ Лукашенко заявил, что Москва и Минск вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка. Как пишет «Телеканал новин 24», Лукашенко также отметил, что по всем вопросам договорённостей с Россией в союзном государстве и в двусторонних отношениях решения приняты.
24 канал: Лукашенко рассказал об этапах сближения с Москвой
Reuters

Москва и Минск вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка — им удалось достичь всех договорённостей. Кроме того, две страны работают над формированием общего правового пространства союзного государства. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне своего визита в Москву.

Лукашенко отметил, что по всем вопросам договорённостей с Россией в союзном государстве и в двусторонних отношениях решения приняты.
 
«Мы вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка, идем к формированию общего правового пространства союзного государства», — заявил белорусский лидер.
 
Лукашенко также напомнил, что полгода назад на уровне высшего государственного совета утвердили приоритетные направления и первоочередные задачи развития союзного государства на следующие пять лет. Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что отношения с Москвой строятся на системной и плановой основе.
 
«Всесторонний характер наших взаимоотношений имеет серьезное значение не только для Белоруссии, но также и для России», — сказал он.
 
 
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