Белсат: Путину нужна интеграция с Минском для решения внутренних проблем

Александр Лукашенко пытается договориться с российскими властями о компенсации потерь Белоруссии от корректировки цен на нефть, однако в ответ слышит лишь призывы к более глубокой интеграции. По словам журналиста телеканала «Белсат», связано это может быть с тем, что более глубокая интеграция между странами, когда Россия смогла бы контролировать белорусскую экономику, границы и спецслужбы, пошла бы на пользу Москве в решении её внутриполитических проблем.

Вчера Владимир Путин и Александр Лукашенко, скорее всего, ни о чем не договорились. Кроме того, что должны встретиться снова до конца года. Почему Кремль отказывается платить за «нефтяной манёвр» союзнику, и что будет, если денег не будет? Вопрос изучал Александр Папко.



Не договорились. Рождественская встреча глав России и Белоруссии в Москве запомнилась журналистам только нервными жестами Владимира Путина, Сергея Лаврова и российского вице-премьера Антона Силуанова. А надежды были большие.



АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Вы только что сказали, что мы можем договориться. Я больше скажу: мы действительно можем договориться, потому что команды, которые с нами здесь находятся, провели ряд раундов переговоров. Они знают проблемы, да и мы с вами уже глубоко посвящены в те проблемы и те вопросы, которые надо сегодня решить.



Цена проблемы — компенсации так называемого налогового манёвра, — по мнению Минска, достигает даже 12 миллиардов долларов. Столько в течение шести лет Белоруссия потеряет от того, что Россия повысит внутренние цены на нефть до мировых. Перед поездкой в ​​Москву Лукашенко не скрывал обиды.



АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: И было принято решение. И заявление было первого вице-премьера Силуанова, который вёл с вами переговоры, что, да, потери Белоруссии немалые, и мы готовы компенсировать эти потери за счёт бюджета. И потом вдруг всё остановилось!



«Наш налоговый манёвр — наше внутреннее дело, а хотите субсидий — интегрируйтесь!» — неожиданно для руководства Белоруссии заявила Москва.



АНТОН СИЛУАНОВ, вице-премьер России: У нас в союзном договоре было написано о единой валюте, едином эмиссионном центре, едином законодательстве в области налогов и бюджета. Давайте интегрироваться, ведь если мы говорим, что будем субсидировать предприятия переработки нефти в Белоруссии, то это уже глубокий элемент интеграции.



Соглашение почти двадцатилетней давности о создании Союзного государства позволяет России взять контроль не только над белорусской экономикой, но и над границей и спецслужбами.



АРСЕНИЙ СИВИЦКИЙ, Центр стратегических и внешнеполитических исследований: Очевидно, что российское руководство пытается решить внутриполитические проблемы — это проблема рейтинга, «проблема-2024», когда Путин закончит президентский срок — с помощью Белоруссии.



Белорусы были бы не против присоединения к России — об этом открыто заявляли депутаты Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Жириновский и Михаил Дегтярёв. Некоторые из опрошенных нами москвичей тоже не прочь увеличить пространства своей родины ценой Белоруссии:



МОСКВИЧ: Конечно, нужно! Чем больше государство, тем оно мощнее.



МОСКВИЧКА: Думаю, не надо. Они и так себя хорошо чувствуют.



ДРУГАЯ МОСКВИЧКА: Я считаю, что нужно. Мы же все люди, хотим жить в мире все, чтобы мы все вместе жили, даже та же Украина.



ТРЕТЬЯ МОСКВИЧКА: Зачем? Насильно никого не заставишь.



ЧЕТВЁРТАЯ МОСКВИЧКА: Зачем? Всё и так уже устаканилось. Не надо. Что нам, мало что ли своего?



Кремль хочет только сэкономить деньги, убеждают российские аналитики. Но предсказывают Лукашенко проблемы на выборах 2020 года.



ДМИТРИЙ СОЛОННИКОВ, Институт современного государственного развития: Лукашенко избирался всегда на фоне противостояния Западу, на фоне позитивных отношений с Россией, демонстрируя отношения с Россией как драйвер белорусской экономики. Если сейчас здесь возникнут проблемы, то понятно, что и у него возникнут проблемы в электоральном поле.



Белорусская экономика сразу не рухнет, потому что субсидии будут исчезать постепенно.



АРСЕНИЙ СИВИЦКИЙ: Если вот эти договорённости, достигнутые в 2017 году в Санкт-Петербурге, будут работать, то потери будут невелики, то есть мы ещё можем это каким-то образом перетерпеть. А вот что будет в 2020 — это уже другой вопрос.



Шансы получить компенсацию за налоговый манёвр минимальны, считают эксперты. Но шанс ещё есть. Лукашенко и Путин договорились встретиться перед Новым годом. Чтобы достичь компромисса, у Минска и Москвы осталось всего пять дней.



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Благодарю вас всех за совместную работу.



Александр Папко, Белсат.



Дата выхода в эфир 26 декабря 2018 года.