Белсат: Литва, Польша и Украина обрели независимость от России, очередь за Минском

Соседи Белоруссии планомерно стараются диверсифицировать свои энергопоставки, поэтому даже если Россия перестанет пользоваться их услугами для экспорта газа, на их экономиках это скажется минимально, утверждают опрошенные «Белсат» эксперты. В свою очередь, белорусская газотранспортная система полностью принадлежит «Газпрому», и поэтому единственный козырь, который остаётся у Минска — политическая лояльность.

Москва заявляет об усилении энергетической безопасности. «Газпром» торжественно открыл терминал приёма сжиженного газа в Калининграде, который позволит осуществлять поставки в регион морским путём — то есть, в обход Литвы и Белоруссии. Какие потери могут понести Вильнюс и Минск, выясняла Олька Жерносек.



На открытие терминала глава России приехал лично. В своей речи Владимир Путин отметил, что новый объект вывел энергетическую безопасность Калининградской области на новый уровень.



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Значение терминала для энергобезопасности и укрепления энергетической базы региона трудно переоценить.



Терминал, построенный «Газпромом» в акватории Балтийского моря, представляет собой причал, к которому швартуется танкер «Маршал Василевский». Именно он должен будет перевозить сжиженный газ по морю в Калининградскую область.



АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР, председатель правления «Газпрома»: В настоящее время у приёмного терминала пришвартована плавучая регазификационная платформа, через которую начнётся отгрузка газа для закачки в ПХГ и для поставки потребителям Калининградской области.



До сих пор единственным маршрутом экспорта газа в регион был газопровод «Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград». Альтернативный путь, однако, не означает, что теперь голубое топливо в Калининградскую область будет идти в обход Белоруссии и Литвы.



ТАДАС ЯКШТАС, Центр передового опыта НАТО в энергетической безопасности, Вильнюс: У Литвы и «Газпрома» соглашение до 2025 года. Это означает, что даже если экспорт газа прекратится, Литва должна получать деньги за поставки.



Нынешний путь экспорта более выгоден и Москве. По словам Путина, трубопровод — самый дешёвый способ доставки газа в регион. Но теперь не единственный.



ВЛАДИМИР ПУТИН: Для нас, для Калининградской области в частности, это скорее всего резервные мощности, которые существенным образом минимизируют, а точнее сказать — сводят на нет все транзитные риски.



ТАТЬЯНА МАНЁНОК, эксперт в нефтехимической и энергетической области, Минск: Я так понимаю, что просто «Газпром» — Россия, прежде всего — страхуется на фоне испорченных отношений с Евросоюзом и так далее, если будет такой форс-мажор: Литва якобы может отказаться от транзита российского газа через свою территорию в Калининградскую область, вот поэтому этот терминал и построен.



Если же от поставок откажется сама Россия, Литва тоже не понесёт больших потерь, подсчитывают в Вильнюсе.



ЭУГЕНИЮС ГЕНТВИЛАС, член комитета экономики Сейма, бывший министр финансов Литвы: Литва не будет страдать, если поставки газпромовского газа через литовские трубопроводы прекратятся. Это десятки миллионов евро. Литва из-за этого не пострадает экономически.



А также в плане безопасности. Ещё пять лет назад Литва открыла терминал сжиженного газа в Клайпеде, который стал альтернативой российскому монополисту. Если же говорить о Белоруссии, то здесь по оценкам экспертов, потери понесёт, прежде всего, «Газпром», которому принадлежит белорусская газотранспортная система.



ТАТЬЯНА МАНЁНОК: Конечно, определённые потери будут и для бюджета Белоруссии, потому что косвенным образом «Газпром» в любом случае делает определённые выплаты в белорусский бюджет.



Однако в Калининградскую область транспортируется всего около 2,5 миллиардов кубометров газа. Для сравнения: только через газопровод «Ямал — Европа» через территорию Белоруссии транспортируется 34 миллиарда кубометров голубого топлива.



ТАТЬЯНА МАНЁНОК: И ещё бывшая газотранспортная система Белоруссии, бывший «Белтрансгаз», который сейчас принадлежит уже «Газпрому», это тоже примерно около 10 миллиардов кубических метров. Поэтому эта потеря 2,5 миллиардов, теоретическая, в перспективе, — это относительно небольшая потеря для белорусского бюджета.



Однако для Минска в этом случае существуют другие риски. В отличие от Литвы, Белоруссия полностью зависима от импорта российских энергоносителей, что используется Кремлём как элемент политического давления.



ЭУГЕНИЮС ГЕНТВИЛАС: Литва обеспечила независимые поставки газа другими путями, Белоруссия не имеет таких альтернативных возможностей. Все в руках Путина и Кремля.



Потенциально для Минска угрозу создают все энергетические проекты Москвы, которые позволяют экспортировать газ в Европу в обход Белоруссии. В том числе газопровод «Северный поток — 2», который Россия строит через Балтийское море в Германию.



ТАДАС ЯКШТАС: Если газопровод «Северный поток — 2» построят, и если поставки через газопровод «Ямал» из Восточной Европы в Польшу сократят или полностью приостановят, это существенно сократит доходы, которые Белоруссия имеет с транзита.



Тот факт, что белорусская газотранспортная система полностью принадлежит «Газпрому», фактически лишает официальный Минск аргументов в переговорах с Москвой. И оставляет единственный козырь — политическую лояльность взамен экономической выгоды. В то время как соседние страны — Польша, Литва и Украина — в течение последних лет постепенно, но целенаправленно усиливают энергетическую независимость от России.



Дата выхода в эфир 12 января 2019 года.