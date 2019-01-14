СТРАНА.ua: бежавший в Россию киевлянин заблудился и чуть не замерз на границе

02:46 Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии возросло до 65 В результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс, по последним данным, погибли 65 человек. Об этом информирует Globo.

02:30 В ГУ МВД по Москве рассказали подробности о краже картины Куинджи Замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве Олег Колтунов в интервью «Известиям» рассказал подробности о похищении картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.

02:10 Трамп согласился выступить с ежегодной речью в конгрессе 5 февраля Президент США Дональд Трамп заявил, что принял приглашение председателя палаты представителей Нэнси Пелоси выступить перед конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны» 5 февраля.

01:54 В Москве арестовали подозреваемого в поджоге подростка В Москве суд арестовал подростка, подозреваемого в поджоге школьника в подъезде жилого дома. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.

01:38 Гуаидо поручил взять счета правительства Венесуэлы под контроль оппозиции Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страны, поручил перевести счета республики под контроль оппозиции.

01:21 США официально выдвинули обвинения против Huawei Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщает телеканал CNN.

01:06 Пелоси предложила Трампу выступить с посланием к конгрессу 5 февраля Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси направила президенту страны Дональду Трампу официальное приглашение выступить с ежегодным посланием «О положении страны» к конгрессу США.

00:55 В Белом доме анонсировали новый раунд торговых переговоров с Китаем Представители США и Китая 30—31 января проведут в Вашингтоне очередной раунд переговоров по торговле. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

00:40 В Австрии госпитализировали мэра Киева Виталия Кличко Мэр Киева Виталий Кличко доставлен в одну из клиник в Австрии для проведения обследования. Об этом информирует украинское издание Liga.net со ссылкой на пресс-секретаря Кличко Оксану Зиновьеву.

00:25 Трамп подписал указ о введении санкций против Венесуэлы Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении дополнительных санкций в отношении Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

00:17 «Арсенал» объявил о подписании Коне Тульский «Арсенал» объявил о подписании буркинийского защитника Бакари Коне.

00:10 Режиссёр фестиваля в честь столетия школы «Баухаус» рассказал о работе с Ruptly Томас Янце, режиссёр фестиваля, посвящённого столетию школы строительства и художественного конструирования «Баухаус», рассказал о сотрудничестве с видеоагентством Ruptly.

23:54 США объявили о новых санкциях против Венесуэлы Глава Минфина США Стивен Мнучин объявил о введении санкций против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Об этом информирует ABC.

23:39 Тимошенко пообещала привлечь Порошенко к ответственности за коррупцию Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила на брифинге в ЦИК после получения удостоверения кандидата на пост президента Украины, что если она станет главой государства, то привлечёт украинского лидера Петра Порошенко к ответственности за коррупцию в стране.

23:25 СМИ: ФИФА может наложить на «Челси» запрет на трансферы Лондонскому «Челси» грозит запрет на трансферы из-за возможных нарушений при оформлении переходов молодых футболистов.

23:23 Иран планирует построить электростанции в Сирии Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири сообщил о планах страны построить несколько электростанций в Сирии в рамках заключённого с САР меморандума об экономическом сотрудничестве.

23:15 Фрегат «Адмирал Горшков» провёл стрельбы по различным целям в Баренцевом море Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провёл стрельбы по различным целям в Баренцевом море, сообщает телеканал «Звезда».

23:09 Россиян могут начать штрафовать за отказ ставить счётчики газа Предложения о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), разрешающих штрафовать не компании, а потребителей газа за не установленные в срок счётчики, внесены в Госдуму. Об этом сообщил глава комитета по энергетике Павел Завальный.

22:56 Толкнувший Скабееву депутат Рады прокомментировал заявление Кадырова Депутат Верховной рады Борислав Берёза прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что если Берёза не извинится перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой, депутат рискует получить «звонкую оплеуху» от «истинного мужчины, который в любом месте его достанет».

22:42 Шарапова призналась, что не дослушала оперу в Мариинском театре Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своих впечатлениях от культурной программы в Санкт-Петербурге.

22:42 МИД Британии: вопросы по золоту Венесуэлы решает Банк Англии, а не правительство Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что решение, связанное с передачей золота властям Венесуэлы, принимает Банк Англии, а не британское правительство. Об этом информирует Bloomberg.

22:28 «Зенит» официально объявил о переходе Ракицкого Петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником «Шахтёра» Ярославом Ракицким.

22:24 В Новой Москве произошло ДТП с участием восьми машин На пересечении Киевского и Боровского шоссе в Новой Москве произошло ДТП с участием восьми машин. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

22:12 Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть минское «Динамо» в матче КХЛ Московский ЦСКА в овертайме обыграл минское «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

22:07 Под Саратовом под тяжестью снега рухнула крыша школы В посёлке Учебном под Саратовом крыша школы частично обрушилась под тяжестью снега.

21:52 В ПАО «Туполев» рассказали о сроках создания стратегического бомбардировщика ПАК ДА Гендиректор ПАО «Туполев» Александр Конюхов заявил, что на создание стратегического бомбардировщика ПАК ДА уйдёт пять-семь лет. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

21:52 В Совфеде прокомментировали заявление Косачёва о проработке варианта возможного выхода России из СЕ Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал заявление сенатора Константина Косачёва о том, что в России на межведомственном уровне прорабатывается сценарий возможного выхода из Совета Европы (СЕ).

21:51 В Москве умер 15-летний школьник, которого подожгли в подъезде дома Подросток, которого на прошлой неделе облили керосином и подожгли в подъезде жилого дома в Москве, умер, передаёт ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

21:42 Путин изменил состав президиума Госсовета Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о составе президиума Государственного совета России.

21:42 Умер чемпион мира по конькобежному спорту Данилин Скончался участник Олимпийских игр 1984 года, чемпион мира по конькобежному спорту Александр Данилин.

21:33 В ООН открылась выставка фотографий блокадного Ленинграда Церемония открытия выставки фотографий блокадного Ленинграда по случаю 75-летия освобождения города от фашистской блокады состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

21:23 Сборная России по бенди разгромила Казахстан на ЧМ в Швеции Сборная России по бенди победила с разгромным счётом команду Казахстана на чемпионате мира, который проходит в Швеции.

21:10 Стал известен состав сборной России по биатлону на этапы в Канаде и США Определён состав сборной России на североамериканские этапы Кубка мира и тренировочный сбор в итальянском Риднау.

21:08 В ОБСЕ рассказали о новом плане по Донбассу Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик раскрыл подробности нового плана по урегулированию ситуации в Донбассе.

21:01 В Японии отметили влияние санкций на переговоры с Россией Бывший сотрудник МИД Японии Кадзухико Того, который в качестве главы департамента ведомства занимался подготовкой встречи в 2001 году президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Ёсиро Мори, отметил влияние санкций на переговоры двух стран.

20:51 Шарапова рассказала, довольна ли она 2018 годом Российская теннисистка Мария Шарапова на пресс-конференции после матча первого круга на турнире в Санкт-Петербурге рассказала, довольна ли она прошедшим годом.

20:50 Глава МИД Венесуэлы заявил о наличии диалога с США Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил в ходе пресс-конференции, что страна ведёт диалог с США.

20:47 Спасатели предупредили о резком потеплении в Петербурге 29 января Спасатели предупредили о резком потеплении в Санкт-Петербурге во вторник, 29 января, сообщает Inforeactor со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.

20:46 Во всех школах Тюмени продлили карантин до 2 февраля Карантин во всех школах Тюмени решили продлить, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городского Департамента образования.

20:39 Зурабишвили заявила, что Грузия «практически стоит на пороге НАТО» Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия «практически стоит на пороге НАТО».

20:35 Легендарная всадница Громова умерла в возрасте 97 лет Почётный президент Федерации конного спорта России Нина Громова ушла из жизни в возрасте 97 лет.

20:27 Эксперт оценил подписание Порошенко закона о религиозных общинах Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал RT подписание украинским лидером Петром Порошенко закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчинённости религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица».

20:22 Эксперт прокомментировал призыв не регистрировать на Украине наблюдателей из России Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал призыв Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» к ЦИК не регистрировать наблюдателей с российскими паспортами.

20:21 Эксперт прокомментировал сообщения о новом требовании США остановить строительство «Северного потока — 2» Американист, политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщения о том, что в Соединённых Штатах вновь потребовали от Европейского союза и Германии остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2».

20:20 Стивен Триффит исполнит песни Фрэнка Синатры 17 февраля в Москве Британский певец Стивен Триффит исполнит песни Фрэнка Синатры в трибьют-шоу, которое состоится 17 февраля в Москве. Об этом сообщает «Утро.ру».

20:11 Россия выступит во втором полуфинале Евровидения Представитель России будет выступать во втором полуфинале музыкального конкурса «Евровидение», который пройдёт 16 мая в Тель-Авиве.

20:08 СМИ: «Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Галатасараю» за €7,5 млн «Спартак» отказался продавать нападающего Зе Луиша в «Галатасарай» за €7,5 млн.

19:59 В Госдуме прокомментировали сокращение импорта газа Украиной в 2018 году Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал RT сообщение пресс-службы «Нафтогаза» о том, что Украина импортировала в 2018 году 10,6 млрд кубометров газа на европейском направлении, что почти на 25% меньше прошлогодних показателей.

19:49 Трамп оценил возможного кандидата на пост президента США Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter представил оценку возможного кандидата на пост американского лидера Говарда Шульца, ранее возглавлявшего сеть ресторанов Starbucks.