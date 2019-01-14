СТРАНА.ua: бежавший в Россию киевлянин заблудился и чуть не замерз на границе

Украинские пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно попасть в Россию. Как пишет «Страна.ua», задержанный рассказал, что сбежал из-под домашнего ареста в Киеве, пытался проникнуть на территорию России, однако заблудился и получил обморожение конечностей.
Пограничники Харьковской области рядом с государственной границей задержали мужчину без документов, который пытался нелегально попасть в Россию вне установленных пунктов пропуска. Как пишет «Страна.ua», об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
«У мужчины уже проявились признаки обморожения конечностей. Пограничный наряд предоставил гражданину первичную медицинскую помощь и доставил в отдел пограничной службы Волчанск», — говорится в сообщении Восточного регионального управления.
Во время дальнейшего общения с задержанным пограничники установили, что он является гражданином Украины 1989 года рождения. Недавно он был осуждён за незаконное производство и сбыт наркотических веществ. Задержанный рассказал, что сбежал из-под домашнего ареста в Киеве, пытался незаконно попасть на территорию России, чтобы избежать уголовной ответственности, и заблудился.
Сейчас мужчина под охраной находится Волчанской центральной районной больнице. В отношении него были составлены протоколы об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.
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