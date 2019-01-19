Der Freitag: в бундестаге призвали ЕС в срочном порядке наладить отношения с Россией

12:43 В Москве ранили полицейского в ходе конфликта В пресс-службе МВД Москвы сообщили о ранении сотрудника правоохранительных органов в ходе ссоры.

12:35 Егор Крид назвал Децла легендой Российский музыкант Егор Булаткин, известный как Егор Крид, в своём Instagram прокомментировал сообщения о смерти рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл.

12:30 Начались подводные поиски самолёта с пропавшим футболистом Салой Комитет по расследованию лётных происшествий (AAIB) 3 февраля начал подводные поиски пропавшего самолёта, на борту которого находились аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

12:29 Мать и жена Децла прокомментировали смерть рэпера Ирина Толмацкая, мать российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), в своём Instagram прокомментировала новость о смерти сына. Также о произошедшем в личном аккаунте в той же социальной сети высказалась жена артиста Юлия Толмацкая.

12:25 СК начал проверку из-за нападения на врача скорой помощи в Петербурге Следователи начали проверку по факту нападения на врача скорой помощи в Санкт-Петербурге.

12:17 Ковалёв поблагодарил болельщиков за поддержку Российский боксёр Сергей Ковалёв, одержавший победу над колумбийцем Элейдером Альваресом, в своём Instagram поблагодарил болельщиков за поддержку и веру в него.

12:12 Кудряшов считает, что Ковалёв больше боролся сам с собой Российский боксёр Дмитрий Кудряшов заявил, что Сергей Ковалёв больше боролся сам с собой, чем с соперником — колумбийцем Элейдером Альваресом.

12:08 Число погибших при ДТП в Калужской области увеличилось до четырёх По меньшей мере четыре человека, в том числе ребёнок, погибли в результате ДТП с участием автобуса в Калужской области.

12:03 Музыкальный критик назвал Децла ветераном рэп-культуры Музыкальный критик Андрей Бухарин в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл.

12:02 Альварес заявил, что у него нет оправданий после поражения от Ковалёва Колумбийский боксёр Элейдер Альварес заявил, что у него нет оправданий после боя за титул Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе с россиянином Сергеем Ковалёвым.

11:54 По факту ДТП с автобусом в Калужской области возбуждено дело Представитель УМВД по Калужской области Наталья Горохова в беседе с РИА Новости рассказала, что по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в регионе возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

11:54 СМИ: «Ювентус» хочет приобрести Погба Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба входит в список интересов туринского «Ювентуса».

11:39 СМИ опубликовали рейтинг самых романтичных городов мира Портал Travel and Leisure, изучив данные социальных сетей, в частности посчитав количество хештегов, свидетельствующих о намерениях пар по всему миру вступить в брак, опубликовал рейтинг наиболее романтичных городов.

11:36 Месси может пропустить матч Кубка Испании с «Реалом» Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси может пропустить матч Кубка Испании с мадридским «Реалом».

11:35 В Госдуме оценили слова кандидата в президенты Украины о графитовых бомбах Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT высказывание кандидата в президенты Украины Инны Богословской, которая назвала создание графитовых бомб одним из пунктов своей «стратегии» в отношении России.

11:35 Россия и Иран обсудили запуск конституционного комитета Сирии Представители России и Ирана в Тегеране провели консультации по вопросу создания конституционного комитета Сирии.

11:23 Рэпер ST о текстах Децла: помню и знаю наизусть Российский рэпер Александр Степанов, известный как ST, в своём аккаунте в Instagram прокомментировал смерть Кирилла Толмацкого (Децла).

11:20 Два человека погибли при опрокидывании автобуса с детьми в Калужской области Два человека погибли в результате ДТП в Калужской области, в ходе которого опрокинулся автобус с детьми.

11:07 В Мосгордуме готовы поддержать проведение выставки в память о Децле Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил о готовности поддержать идею организации выставки в память о скончавшемся рэпере Кирилле Толмацком, который известен под псевдонимом Децл.

11:00 В Киеве произошёл крупный пожар на складе Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о крупном пожаре на складе в Киеве.

10:55 Трояновский считает, что Ковалёв уделил большое внимание защите Российский боксёр Эдуард Трояновский поделился мнением о поединке Сергея Ковалёва и Элейдера Альвареса.

10:49 В сети появилось видео с последнего концерта Децла В интернете появилось видео, сделанное в Ижевске во время последнего концерта российского рэпера Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл.

10:42 Ковалёв рассказал, что готов к поединку с любым боксёром Российский боксёр Сергей Ковалёв после победы над колумбийцем Элейдером Альваресом рассказал, с кем готов провести следующий поединок.

10:38 В Калужской области в результате ДТП пострадали 20 детей В Калужской области 20 детей получили травмы в результате ДТП с участием автобуса.

10:29 Бивол: Альварес проиграл достойно, он остаётся в топ-15 Российский боксёр Дмитрий Бивол поделился впечатлениями от титульного боя между Сергеем Ковалёвым и Элейдером Альваресом.

10:26 Опрос: 88% японцев не верят в разрешение ситуации с Курилами при Абэ Согласно проведённому агентством Kyodo опросу, 88,2% японцев не верят в разрешение территориального вопроса с Россией за время премьерства Синдзо Абэ.

10:16 Ковалёв рассказал о победе над Альваресом Российский боксёр Сергей Ковалёв поделился впечатлениями от боя за титул Всемирной боксёрской организации (WBO) с колумбийцем Элейдером Альваресом.

10:15 Пригожин рассказал о сотрудничестве и общении с Децлом и его отцом Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл.

10:13 В ЦИК Украины подали документы более 70 кандидатов в президенты В Центральную избирательную комиссию Украины подали документы для регистрации более 70 кандидатов в президенты страны.

10:11 В СК начали проверку по факту смерти рэпера Децла Следователи приступили к проверке по факту смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого, который выступал под псевдонимом Децл.

10:10 Ковалёв поблагодарил тренера после победы над Альваресом Российский боксёр Сергей Ковалёв поблагодарил тренера после завоевания титула чемпиона мира Всемирной боксёрской организации (WBO) в бою против колумбийца Элейдера Альвареса.

10:00 В Минздраве назвали наиболее подверженную ожирению возрастную группу Согласно данным Минздрава России (есть в распоряжении RT), в 2017 году больше всего пациентов с ожирением отмечено в возрастной группе старше 55 лет.

09:58 Кандидат в президенты Украины рассказал об ответственных за обливание его зелёнкой Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — партия мира и развития» Александр Вилкул рассказал о том, кто несёт ответственность за нападение на него в Бердянске, в ходе которого его облили зелёнкой.

09:52 Ковалёв победил Альвареса и завоевал титул чемпиона WBO в полутяжёлом весе Российский боксёр Сергей Ковалёв победил колумбийца Элейдера Альвареса и завоевал титул Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

09:45 Концертный директор Децла заявил, что рэпер никогда не жаловался на здоровье Павел Беленец, концертный директор российского рэпера Кирилла Толмацкого, который выступал под псевдонимом Децл, в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти артиста.

09:38 Шнуров и Баста прокомментировали смерть Децла Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров и рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, прокомментировали в своих аккаунтах в Instagram смерть музыканта Кирилла Толмацкого (Децла).

09:35 Дабл-дабл Дюранта помог «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс» в матче НБА «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

09:29 Тимошенко сравнила ситуацию на Украине с фильмом «День сурка» Глава украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко заявила, что политическая ситуация на Украине ей напоминает американский фильм «День сурка».

09:28 Нападающий «Тампы» Кучеров набрал 80-е очко в сезоне Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первым, кто набрал 80 очков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:18 Трамп сыграл в гольф с Вудсом Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и американский гольфист Тайгер Вудс сыграли в гольф во Флориде.

09:08 Российский консул рассказал о ситуации с актрисой Ириной Усок Консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников рассказал о ситуации с задержанной ранее в США актрисой Ириной Усок.

08:55 СМИ сообщили подробности смерти Децла Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, выступал в одном из клубов Ижевска. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источники.

08:52 В Австралии предъявили обвинения угрожавшему устроить взрыв в аэропорту Полиция австралийского штата Квинсленд сообщила, что мужчине, угрожавшему устроить взрыв в аэропорту Брисбена, были предъявлены обвинения по ряду статей. В частности, его обвиняют в нападении с применением холодного оружия, сопротивлении полиции, а также ложном сообщении об угрозе взрыва.

08:48 «Даллас» обыграл «Кливленд» в матче НБА, Дончич набрал 35 очков «Даллас Маверикс» обыграл «Кливленд Кавальерс» в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

08:44 Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Вашингтон» в матче НБА «Милуоки Бакс» победил «Вашингтон Уизардс» в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

08:39 «Хьюстон» разгромил «Юту» в матче НБА, Харден набрал 43 очка «Хьюстон Рокетс» разгромил «Юта Джаз» в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

08:37 Представитель Децла сообщил о возможной причине смерти рэпера Концертный директор российского рэпера Кирилла Толмацкого, который выступал под псевдонимом Децл, Павел Беленец рассказал о возможной причине смерти артиста.

08:35 В Москве задержали подозреваемого в убийстве посетителя бармена В одном из баров столицы на Земляном Валу произошло убийство, подозреваемый в совершении преступления в настоящее время задержан.

08:26 СМИ: Зеленский заявил о намерении провести переговоры с Путиным Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил о намерении провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в случае своей победы на выборах.