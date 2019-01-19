Der Freitag: в бундестаге призвали ЕС в срочном порядке наладить отношения с Россией

Ужесточение санкций ЕС против Москвы ни к чему хорошему не приведёт. Такого мнения придерживается старший представитель фракции СДПГ в комитете бундестага по экономике и энергетике Бернд Вестфаль, сообщает Der Freitag. «Мы должны в срочном порядке наладить отношения с Россией», — заявил депутат немецкого парламента.
Ужесточение санкций Европейского союза против Российской Федерации ни к чему хорошему не приведёт. Такого мнения придерживается старший представитель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в комитете бундестага по экономике и энергетике Бернд Вестфаль, сообщает Der Freitag.
По мнению немецкого политика, для Германии поддерживать хорошие отношения с другими странами — это «альфа и омега», и не важно, о ком идёт речь — о Соединённых Штатах, Китае или Россией, отмечает автор статьи.
«Мы должны в срочном порядке наладить отношения с Российской Федерацией», — констатировал старший представитель фракции Социал-демократической партии Германии в комитете бундестага по экономике и энергетике в ходе встречи с журналистами в Берлине.
При этом, подчёркивает журналист Der Freitag, важным Бернд Вестфаль считает налаживание отношений между Европой и Россией не только по экономическим причинам.
В конечном счёте, по словам немецкого политика, воссоединения Германии в 1989 году удалось добиться, в частности, благодаря тому, что тогда Москва дала на это своё согласие.
«Всё ведь могло закончиться совершенно иначе», — заявил старший представитель фракции СДПГ в комитете бундестага по экономике и энергетике.
«Мы должны выйти из санкционной спирали», — призвал депутат немецкого парламента Бернд Вестфаль.
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