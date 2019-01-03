PM: Россия непредсказуема — немецкий политик прогнозирует резкое ухудшение отношений с Москвой

В новом году отношения между Германией и Российской Федерацией ожидает резкое ухудшение, заявил в интервью Pfälzische Merkur уполномоченный правительства ФРГ по отношениям с Россией Дирк Визе. По словам немецкого политика, 2018 год прекрасно продемонстрировал, насколько непредсказуемой может быть политика Москвы.
В 2019 году отношения между Берлином и Москвой ожидает резкое ухудшение, заявил в интервью немецкой газете Pfälzische Merkur уполномоченный правительства Германии по отношениям с Россией Дирк Визе.
«В сфере гражданского общества намечен интенсивный обмен. В июле пройдет Петербургский диалог, много возможностей также предоставляет год науки и высших учебных заведений. Что касается больших проблем в отношениях с Россией, то здесь я настроен скептически. Мы столкнёмся с резким ухудшением», — констатировал Визе.
По словам немецкого политика, 2018 год показал, что «политика Российской Федерации может быть непредсказуемой».
«Мы имели дело с отравлением бывшего шпиона Скрипаля. Затем Москва закрутила спираль гонки вооружений — Договор РСМД может быть расторгнут. Им нам придётся интенсивно заниматься и в этом году. И, конечно же, я помню об опасной демонстрации силы в Азовском море. Поэтому заявляю: отношения с Россией ухудшатся и в этом году», — выразил уверенность Дирк Визе.
Уполномоченный правительства Германии по отношениям с Россией также назвал условие для ослабления санкций Евросоюза против Российской Федерации.
«Мы всегда чётко давали понять: если в реализации Минских соглашений будет достигнут прогресс — а Германия вместе с Францией работают над этим, — то можно будет задуматься над смягчением санкций. Перманентного перемирия, однако, до сих пор нет. Это первый пункт Минских соглашений. Даже режим прекращения огня к православному Рождеству, о котором удалось договориться представителям ОБСЕ, был нарушен в первый же день. Это свидетельствует о том, как сложно достичь прогресса», — подчеркнул Дирк Визе.
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