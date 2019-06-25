Широкая основа для взаимодействия — Jerusalem Post назвала исторической трёхстороннюю встречу в Иерусалиме

«Историческая» встреча представителей России, США и Израиля в Иерусалиме показала, что основа для сотрудничества между тремя странами шире, чем многие полагают, цитирует The Jerusalem Post премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как сообщается, на прошедшем во вторник трёхстороннем саммите по вопросам ближневосточной безопасности Джон Болтон, Николай Патрушев и Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии, иранскую проблему, а также общие цели в регионе.

Тегеран не должен рассматривать решение США воздержаться от ответного военного удара по Ирану как признак слабости, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон по завершении «исторической» трёхсторонней встречи, посвящённой вопросам региональной безопасности, со своими коллегами из России и Израиля в Иерусалиме во вторник, сообщает The Jerusalem Post.

Как подчеркнул Болтон, Иран должен отказаться от стремлений обладать ядерным оружием, и чтобы добиться этого, США рассматривают все возможные варианты. Как напомнил советник главы Белого дома перед встречей, «Дональд Трамп открыл дверь для настоящих переговоров» по вопросу полной ликвидации иранской ядерной программы, а также отказа от «поддержки терроризма и другого злокозненного поведения по всему миру». «Всё, что нужно сделать Ирану, — это войти в эту дверь», — добавил Болтон.

При этом, по его словам, нет никаких доказательств, «что Иран принял стратегическое решение отказаться от ядерного оружия». «Мы видим, что Иран является источником воинственности и агрессии по всему Ближнему Востоку», — заявил Болтон, приведя в качестве примера поддержку Тегераном «Хезболлы» в Ливане, помощь сирийскому режиму, поставку вооружений бойцам ополчения в Ираке и хуситам в Йемене, а также поддержку террористической деятельности, направленной против американских военных в Афганистане, и угрозу поставкам нефти.

Американский представитель также заметил, что трёхсторонняя встреча проходит в крайне важный момент времени, и подчеркнул роль премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в обеспечении безопасности Израиля, а также важность Израиля в обеспечении «международного мира и безопасности», благодаря тесному сотрудничеству Тель-Авива как с Москвой, так и с Вашингтоном.

Как передаёт газета, в ходе встречи, в частности, обсуждался вопрос военного присутствия Ирана в Сирии. Россия и Израиль занимают в этом вопросе противоположные позиции: если Тель-Авив настаивает на уходе Тегерана из Сирии, Москва, подчёркивая важность израильской безопасности, полагает, что сирийский режим вправе «открыть двери» Ирану.

Представитель России Николай Патрушев, выступая на мероприятии, воздал должное общим усилиям России, Израиля и США по борьбе с терроризмом. «Обеспечить безопасность Израиля крайне важно», — согласился Патрушев, напомнив, что в этой стране живёт 2 млн россиян. Однако секретарь Совета безопасности России также подчеркнул необходимость уважать и другие региональные державы, намекая на Иран. «Если мы будем их игнорировать, мы ничего не добьёмся», — заключил он.

Как напоминает издание, Россия оспаривает суверенитет Израиля над Голанскими высотами в Сирии, и представитель Москвы намекнул на это несогласие в своей речи. «Сирия должна быть мирной, процветающей и суверенной», — заявил Патрушев.

По словам главы израильской делегации Биньямина Нетаньяху, трёхсторонняя встреча продемонстрировала, «что основа для взаимодействия между тремя странами шире, чем многие полагают». «Этот саммит представляет собой реальную возможность помочь стабилизации нашего региона, в особенности Сирии», — заявил израильский премьер, добавив, что все участники встречи хотели бы видеть Сирию «мирной, стабильной и защищённой».

Глава израильского правительства также поблагодарил Россию за «разработку механизма урегулирования конфликтов» с Израилем, позволяющего Тель-Авиву вести операции в Сирии без риска навредить российским вооружённым силам.

По словам Нетаньяху, всех участников саммита объединяет общая цель — добиться вывода из Сирии всех иностранных войск, пришедших в страну после 2011 года. Однако, как отмечает газета, насчёт отнесения к этой категории иранских войск мнения Москвы и Тель-Авива расходятся.

Как передаёт издание, накануне саммита Джон Болтон встретился со своим российским коллегой Николаем Патрушевым для подготовки встречи между президентами Трампом и Путиным, которая должна состояться в четверг на саммите «Большой двадцатки» в Осаке.