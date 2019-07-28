Die Welt: общеевропейская операция в Персидском заливе выгодна Германии, но Берлину не хватает решимости

Совместная европейская операция по охране судов в Ормузском проливе выгодна для Германии, пишет Die Welt. Безопасность торговых путей очень важна для ФРГ, активно экспортирующей свои товары. Тем не менее Берлин медлит с принятием решения: часть правящей коалиции выступает против отправки бундесвера в Персидский залив.
Несколько дней назад бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предложил создать европейскую коалицию по защите судов в Ормузском проливе, пишет Die Welt. Его предложение уже было поддержано Францией и несколькими небольшими европейскими державами.
Как отмечает издание, кадровые перестановки, устроенные Борисом Джонсоном в британском правительстве, положения дел не меняют: и Европа и Великобритания хотят защитить торговые пути Персидского залива от иранских атак.
Однако в Германии идея Ханта вызвала разлад в правящей коалиции: партия ХДС выступила за участие бундесвера в европейской мисиии, однако социал-демократы высказались против. Председатель СДПГ Рольф Мютцених усомнился в правильности отправки немецкого контингента в регион «где существует риск возникновения военного конфликта».
Тем не менее предлагаемая Британией миссия соответствует немецким интересам, а также интересам ЕС в целом, считает Die Welt. Во-первых, Германии, как стране, ориентированной на экспорт, важна безопасность торговых путей. Во-вторых, подобная операция, в рамках которой европейцы не будут придатком США, укрепит европейскую внешнюю политику.
Кроме того, по мнению немецкого дипломата Вольфганга Ишингера, после такой миссии Борису Джонсону будет сложнее называть ЕС «бесполезным»: уже очевидно, что для защиты британских кораблей усилий одного королевского флота недостаточно. Ишингер призвал Германию выступить на стороне Великобритании и Франции: дипломат считает, что это единственный способ стабилизировать обстановку в Персидском заливе и спасти ядерную сделку.
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