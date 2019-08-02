Politico: санкции против «Северного потока — 2» Америке лишь навредят

Санкции, которые США хотят принять против «Северного потока — 2», не остановят его строительство, но рассорят США с Германией, пишет политолог Юджин Румер в своей статье для Politico. По его словам, наоборот, новый трубопровод укрепит зависимость России от Европы, тогда как европейский рынок становится всё более конкурентным.

В Вашингтоне санкции раздают направо и налево, пишет Politico. Так, Россию наказывают не только за 2016 год, но и за вмешательство в выборы, которых ещё не было. А теперь американский парламент обсуждает санкции против компаний, которые строят трубопровод «Северный поток — 2», и автор статьи политолог Юджин Румер считает это плохой идеей.



Вместо того, чтобы защитить Европу от дурного влияния России, эти санкции, наоборот, негативно скажутся на отношениях США и Германии, а Россию сблизят с Китаем ещё больше. Так что если американские парламентарии на самом деле хотят снизить влияние России на Европу, то им нужно поддержать проект трубопровода.



Как отмечает автор статьи, санкции не могут изменить «Газпром», его европейских партнёров или политику Кремля. Не смогут они остановить и строительство проекта, который уже готов на две трети. Даже если некоторые компании из-за санкций откажутся от участия в проекте, другие останутся. Тем более немецкое правительство уже отвергло угрозы Трампа.



«Новый трубопровод не так ужасен, как думают некоторые американские законодатели», — пишет автор статьи. Да, он может увеличить объёмы поставок российского газа в Европу, которые и без того бьют рекорды. Но при этом на самом деле доля России в европейском импорте сокращается: если в 1980 году, во время холодной войны, из России поступало 80% европейского газа, то сейчас этот показатель составляет 40%.



Да, Россия — крупнейший европейский поставщик, но потребности Европы растут так быстро, что Россия не в силах их удовлетворить целиком. Так что сжиженный газ в ЕС приходит их Норвегии, Катара, Алжира, Нигерии, Перу и США. Идея о том, что с помощью санкций можно защитить Европу от российского доминирования, основана на устаревшем понимании функционирования энергетических рынков.



На самом деле некоторые страны больше зависимы от российского газа, чем другие, но и эта ситуация меняется, благодаря сжиженному газу и соединительным трубопроводам. Именно эти инструменты вместе с европейской политической стратегией привели к тому, что европейский газовый рынок стал более конкурентным.



Торговля приводит к двусторонней зависимости, отмечает автор статьи. И, по его словам, из-за «Северного потока — 2» российская зависимость от Европы станет сильнее, чем наоборот. Россия будет сконцентрирована на Европе на многие годы вперёд, тогда как Европа планирует к 2030 году и вовсе на 30% перейти на возобновляемые источники энергии. А переформатировать свои потоки России будет непросто.



Так что автор статьи советует администрации Трампа, наоборот, способствовать строительству «Северного потока — 2», ведь он увеличит зависимость России от европейских парнёров США. А если санкции будут приняты, то трубопровод всё равно достроят. Но при этом Германия будет обижена, а противники США — Россия и Китай — сблизятся, предупреждает автор статьи в Politico.





