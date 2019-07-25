Обозреватель Hill ответил критикам: от санкций против «Северного потока — 2» крупные компании не пострадают

Предположения критиков американского законопроекта о санкциях против газопровода «Северный поток — 2», убеждённых, что он ударит по европейской энергетике, неверны, пишет внештатный обозреватель The Hill Алан Райли. По мнению Райли, на самом деле законопроект затронет лишь конкретные компании, поставляющие или помогающие поставлять России суда для укладки глубоководных труб, но поскольку европейцы вышли из СП «Северный поток — 2» и проект был передан «Газпрому», под определения закона они уже не подпадают.

Предложенный обеими главными партиями США законопроект о санкциях против компаний, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2», вопреки заявлениям его критиков, не ударит по крупнейшим европейским энергетическим компаниям, пишет внештатный обозреватель The Hill, старший научный сотрудник американского аналитического центра «Атлантический совет» и бывший советник украинского «Нафтогаза» Алан Райли.

Как отмечает Райли, предположения о том, что предусмотренные законопроектом санкции навредят ведущим европейским предприятиям, которые в результате могут потерять доступ к американским банкам, а также к своим активам на территории США, было высказано в колонке, опубликованной недавно американским аналитическим центром «Независимый институт». Авторы колонки также утверждали, что попытки остановить строительство «Северного потока — 2» бесполезны просто потому, что строительство газопровода завершено на 60%, а также что более эффективным способом «увеличения энергетической безопасности Европы» станет не введение экономических мер, а увеличение поставок американского СПГ в регион, напоминает аналитик.

По мысли Райли, все три тезиса, предложенные экспертами «Независимого института», не соответствуют действительности. Во-первых, рассуждает аналитик, американский законопроект о санкциях на деле имеет «лазерную» точность и нацелен исключительно на непосредственных участников строительства российских экспортных газопроводов, включая суда, укладывающие трубы для российских газопроводов на глубине более 100 футов (30,48 м), а также физические и юридические лица, продающие, сдающие в аренду, предоставляющие или участвующие в передаче подобных судов российским компаниям.

Такой санкционный режим — как об этом и говорят представители «Независимого института» — действительно может затронуть западные компании, участвующие в проекте «Северного потока — 2» в рамках совместного предприятия, однако из-за инициированного польскими антимонопольными органами расследования в отношении такого СП проект в итоге был на 100% передан российскому «Газпрому», напоминает автор. Западные же компании в настоящий момент занимаются лишь сбором средств на строительство, что означает, что они вряд ли попадут под содержащиеся в законе формулировки, убеждён Райли.

«Северный поток — 2» действительно завершён на 60%, но это отнюдь не означает, что его нельзя будет остановить, продолжает эксперт опровергать коллег из «Независимого института». Как подчёркивает Райли, проект до сих пор не смог получить разрешение на прокладку труб через территориальные воды Дании, а кроме того — вступил в судебные тяжбы с датскими властями по поводу маршрута газопровода; это означает, что теперь появилось время на принятие законопроекта и вступление в силу санкций, считает эксперт.

Что же касается увеличения поставок американского СПГ в Европу, которым в «Независимом институте» предлагают заменить санкции, подобный шаг будет возможен лишь в перспективе, уверен Райли. Как пишет автор, большая часть европейской инфраструктуры для СПГ находится на западе континента, тогда как «Северный поток — 2» рассчитан прежде всего на Центральную и Восточную Европу, где расположено всего два СПГ-терминала — они просто не смогут полностью удовлетворять региональный спрос. Разумеется, со временем в регионе будет появляться необходимая инфраструктура, но до тех пор остановить «Газпром» и помешать его планам по увеличению зависимости Центральной и Восточной Европы от российского газа можно только при помощи санкций, полагает аналитик.