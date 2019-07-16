NEX24: победа США в «стратегической войне» против России обойдётся Германии в миллиарды

Соединённые Штаты всеми силами пытаются «демонизировать» Россию, пишет NEX24. Победа же Вашингтона в этой «стратегической войне против Москвы» и вовсе будет стоить Берлину миллиардов долларов, предупреждает немецкое издание.

В информационной войне Вашингтона против Москвы проигравшим может оказаться Берлин, пишет немецкий новостной портал NEX24.

«Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды от Германии», — именно таким образом критикует президент США Дональд Трамп правительство ФРГ за участие в проекте российского газопровода «Северный поток — 2».

На кону, однако, стоит никакая не защита Германии, а пресловутые деловые интересы и экономическая выгода, вносит ясность автор статьи Айла Демирли. За счёт европейского газового рынка Вашингтон всего-навсего хочет стать крупнейшим в мире экспортёром СПГ. В свою очередь, Берлин делает ставку на более дешёвый российский газ и уже созданную газовую инфраструктуру, поясняет журналистка.

«Немецкие нежелательные газовые амбиции могут быть подавлены в зародыше, если США возьмут верх над Россией», — предупреждает Демирли.

И действительно, продолжает автор статьи, Вашингтон ведёт масштабные информационные кампании против Москвы.

«В частности, в то время как киберпреступники из многих стран то и дело пытаются оказать влияние на мировую политику, западные СМИ постоянно сообщают о российских хакерах в негативном свете. После же разоблачения неумелых российских шпионов в Солсбери российский след начали искать по всей Европе, — подчёркивает журналистка NEX24. — Кроме того, благодаря «Северному потоку — 2» Россия якобы возьмёт под контроль всю Европу и будет навязывать ей свою газовую политику».

Впрочем, несмотря на обширные информационные кампании и санкции Вашингтона, России «по-прежнему удаётся держаться на плаву». И тем не менее это означает, что «на уме у Белого дома, вероятно, новые разоблачения и утечки данных», полагает Демирли.

При этом, отмечает автор статьи, дальнейшая «демонизация России» может нанести вред экономике и благосостоянию Германии, а победа Вашингтона в этой «стратегической войне против Москвы» и вовсе будет стоить Берлину миллиардов долларов и сотен рабочих мест.

«Гораздо хуже, однако, то, что Германия не сможет стать крупнейшим и самым влиятельным газовым хабом Европы, если останется без российского газа. Более того, из-за отказа от атомной энергии и угля она столкнётся с серьёзными перебоями в снабжении. В свою очередь, всё это позволит Соединённым Штатам наконец-то навязать Европе свой дорогой СПГ», — резюмирует журналистка немецкого новостного портала.