«Политическое позёрство»: обозреватель Forbes раскритиковал США за борьбу с «Северным потоком — 2»

Стремление Вашингтона помешать строительству газопровода «Северный поток — 2» является «неправильным по многим причинам», считает старший обозреватель Forbes Майкл Линч. По его словам, эта «выходка» американских политиков выглядит особенно странно с учётом того, что энергетический проект Москвы и Берлина уже близок к завершению.

Американские политики не устают удивлять публику своими «выходками». Последняя из них — попытка ввести санкции, чтобы заблокировать газопровод «Северный поток — 2», идущий из России в Германию. Эта инициатива «неправильна по многим причинам, но она представляет собой идеальный пример того, что не стоит делать конгрессу», пишет старший обозреватель Forbes Майкл Линч.

Едва ли можно назвать чем-то новым достижение политических целей с помощью экономического оружия. История его применения в США восходит к временам Бостонского чаепития, когда колонисты решили: американский рынок настолько важен, что экономический бойкот заставит английского короля Георга согласиться с их требованиями.

Затем в годы гражданской войны схожую тактику использовали южане. Они надеялись, что Лондон настолько зависит от их хлопка, что окажет им политическую поддержку при отделении от северных штатов, напоминает автор статьи.

Но, по его словам, в последние годы США всё чаще используют своё экономическое оружие против конкретных лидеров, видных деятелей и коммерческих фирм за их поведение вне американских границ. Многие считают, что эти меры противоречат международному праву, но власть финансовой системы Америки так велика, что многим приходится соблюдать её санкции.

Ярким примером этому служат санкции администрации Дональда Трампа против Ирана. Многие союзники Вашингтона не согласны с этими ограничениями и хотели бы их обойти. Но убедить коммерческие организации, чтобы они рискнули и проигнорировали американские запреты, оказывается не так-то просто, обращает внимание Линч.

В какой-то степени рост экономических санкций напоминает более ранние, часто военные, вмешательства США в Латинской Америке, которые преподносились как попытки «исправить» политическую ситуацию в регионе. Лучшей иллюстрацией этого подхода служит неудачная интервенция в Мексику, предпринятая президентом Вудро Вильсоном.

Сегодня эта интервенция считается одной из крупнейших ошибок Вильсона. И дело не в формальной цели, то есть в установлении демократии в Мексике. В результате США не только заплатили высокую цену, но и выставили себя «нянькой», которая лучше знает, какое правительство больше подходит соседней стране.

«Меня беспокоит ещё один аспект подобных законопроектов: предлагаемые санкции против компаний, участвующих в «Северном потоке — 2», выглядят как политическое позёрство, поскольку трубопровод уже близок к завершению. Такое поведение вряд ли является новым для конгресса, члены которого часто вносят законопроекты, особо не надеясь на их исполнение», — подчёркивает Линч.

Вместе с тем, на его взгляд, даже законопроекты, выглядящие нежизнеспособными, могут оказать негативное влияние. И политики склонны игнорировать этот факт. Слова имеют последствия, а привнесение элемента неуверенности в экономическую активность всегда приводит к издержкам.

Наихудший сценарий в этом случае выглядит так: кто-то построит терминал для экспорта сжиженного природного газа с мыслью о том, что конгресс создаст на него спрос в Европе, заблокировав поступление голубого топлива из России. Но в итоге эти ожидания не оправдаются, рассуждает публицист.

Он также напоминает, что ещё в 1982 году один из авторов The New York Times предупреждал, что Советский Союз способен прекратить экспорт газа в Европу и тем самым поставить её на колени. Но время показало, что страны континента, взаимодействие которых с Москвой не ограничивается экономикой, не боятся «давать отпор» восточному соседу.

Сторонники законопроекта о санкциях, включая сенатора Теда Круза, должны учитывать, что, хотя их позиция по отношению к России кажется жёсткой, она идёт вразрез с традиционными консервативными ценностями. Они пытаются контролировать каждый шаг экономической активности и, «беря на себя роль няньки», указывают другим странам, с кем им стоит вести дело, заключает Майкл Линч.