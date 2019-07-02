Forbes: энергетическая независимость — залог успеха Украины на пути к свободе

Настоящая «энергетическая независимость» является ключевым условием для успеха Украины в её стремлении к полной свободе, суверенитету и государственности, пишет Forbes. Киев должен использовать все свои «транзитные рычаги», чтобы удерживать жёсткую позицию на переговорах с Россией до того момента, пока не сможет полностью переключиться на новые источники более дешёвой и экологически чистой энергии, подчёркивается в статье.

Украина обладает третьим по величине запасом углеводородов в Европе (после России и Норвегии) и быстро растущим сектором возобновляемых источников энергии, а также имеет довольно внушительный, хотя и стареющий, арсенал атомных энергоблоков советской эпохи плюс достаточные мощности для производства электроэнергии, чтобы осуществлять самостоятельный экспорт электроэнергии. Однако она до сих пор не в состоянии вырваться из «железных тисков России» и одержать победу в своей «самой важной битве» за энергетическую независимость, пишет Ариэль Коэн на страницах Forbes.



Пока этого не произойдёт, Украина «не сможет обеспечить себе настоящую экономическую и политическую независимость», подчёркивается в статье. По мнению автора, нестабильная ситуация в области энергетической безопасности связана с её «чрезмерной зависимостью» от России, которая поставляет многим украинским предприятиям такие важные энергоресурсы, как нефть, газ, уголь и урановое топливо. Кроме того, внутренний энергетический сектор Украины остро нуждается в реформировании, отмечает Forbes.



«Хотя Украина больше не импортирует природный газ напрямую от своего агрессивного восточного соседа, она по-прежнему зависит от энергетического гиганта «Газпрома», с которого берёт сборы за транзит природного газа», — поясняет автор. Именно через Украину сейчас пролегает основной маршрут транспортировки российского газа в Европу, и за свою роль в этих отношениях Киев получает ежегодно около $3 млрд в год, что составляет около 2,5% от всего украинского ВВП, отмечается в статье. Кроме того, из России по-прежнему поступает более 64% угля и 55% обогащённого урана — двух основных видов энергоресурсов украинского энергетического сектора. Киеву также приходится платить россиянам за утилизацию отработанных украинских ядерных отходов, напоминает Forbes.



Помимо внешней зависимости от России, у Украины сохраняются серьёзные внутренние проблемы в энергетическом секторе, констатирует автор: «Стареющая инфраструктура остро нуждается в ремонте и обновлении. Энергетические рынки являются монополистическими, неэффективными и коррумпированными. Чрезмерное регулирование и сложные процедуры лицензирования препятствуют добыче хранящихся в недрах страны богатых запасов нефти и газа, из-за чего инвестиционная среда в области разведки и добычи не слишком привлекательна». Некоторые успехи в области использования возобновляемых источников энергии достигаются отчасти благодаря олигархам, обеспокоенным сохранением окружающей среды, — однако альтернативная энергетика в стране всё ещё очень далека от того, чтобы она могла стать реальной заменой традиционным тепловым и атомным электростанциям, мощность которых составляет 55 гигаватт (ГВт), говорится в статье.



В совокупности все эти проблемы в энергетической сфере представляют собой «экзистенциальную угрозу» для Украины, подчёркивает автор. По его мнению, ключевым препятствием сейчас может стать российский проект по строительству газопровода «Северный поток — 2», который свяжет Россию с Германией, самым «ненасытным» потребителем газа в Европе, в обход украинской территории. После полного запуска этого масштабного проекта «Газпрома» стоимостью $11 млрд масштабному транзиту российского газа через Украину в Европу придёт конец, предупреждает Forbes. С завершением его строительства нынешняя мощность газопровода «Северный поток» в 55 млрд кубометров удвоится до 110 млрд. А если рассматривать его вместе с газопроводом «Турецкий поток» мощностью 32 млрд кубометров, то станет очевидно: после ввода этих двух газопроводов в эксплуатацию их будет вполне достаточно, чтобы Россия смогла прокачивать в Европу напрямую порядка 90 млрд кубометров газа, которые пока ежегодно поставляются через территорию Украины.



Это не только лишит Киев крайне необходимых ему транзитных платежей, но и будет означать, что у Кремля больше не останется никаких весомых экономических причин «сдерживать свою агрессию в будущих конфликтах», подчёркивается в статье. Срок действия контракта, в соответствии с которым осуществляются эти важнейшие поставки газа, истекает 31 декабря 2019 года, после чего «Газпром» больше не будет обязан прокачивать газ через территорию Украины — хотя это и не означает, что транзит газа через украинскую территорию моментально прекратится. «Подводя итог, можно сказать, что поставки газа из России очень выгодны Украине для обеспечения экономической и физической безопасности», — отмечает автор.



Об этом говорил и эксперт по энергетической безопасности Джеймс Грант на ежегодном саммите рабочей группы по Украине в Вашингтоне: «К счастью для Украины, вероятность того, что поставки по этому маршруту будут завершены в 2020 году, невелики. У России до конца года не будет мощностей для того, чтобы направить по другому маршруту все 90 миллиардов кубометров газа, который проходит через Украину, и, вероятнее всего, их не будет до 2022 года. Строительство «Северного потока — 2» близится к завершению, но ожидается, что его пуск в эксплуатацию, намеченный на зиму 2019 года, не состоится в срок. Кроме того, обе нитки газопровода «Турецкий поток», проложенные из России в Турцию по дну Чёрного моря, мощность которых составляет 31,5 миллиарда кубометров в год, заработают на полную мощность лишь после 2021 года», — отметил Грант. По его мнению, пока эти новые газотранспортные системы не заработают полностью, Россия не сможет удовлетворять европейский спрос на газ без помощи Киева, что позволит ему пока сохранять некоторые «рычаги влияния» на переговорах с Москвой: «Если Киев будет действовать разумно, он воспользуется этим преимуществом для заключения с «Газпромом» выгодного долгосрочного контракта под угрозой блокировки большей части продаж российского газа в Европу в ближайшие несколько лет».



Ещё одной проблемой остаётся недостаточно оперативное проведение реформ в энергетическом секторе, которые назрели уже давно, отмечает автор. Ещё два года назад украинский парламент принял закон, предусматривающий новую модель рынка электроэнергии, аналогичную той, которую используют страны — члены ЕС. Это позволит интегрировать энергосистему Украины в Европейскую сеть операторов электропередающих систем (ENTSO-E), что будет способствовать энергетической безопасности страны. Реформа рынка электроэнергии также поможет увеличить инвестиции в энергетический сектор, что должно стимулировать экспорт украинской энергии в страны Евросоюза, поясняет Forbes. При этом также появится возможность увеличить объёмы экспорта украинской электроэнергии в 2030 году до 25 млрд киловатт-часов, по сравнению с сегодняшними 5 млрд киловатт-часов трансграничных продаж, увеличив доходы от экспорта электроэнергии до $1,5 млрд.



Интегрирование с сетью ENTSO-E также позволит повысить конкуренцию на внутреннем рынке электроэнергии, поскольку монополисты будут вынуждены бороться за внутренних потребителей, предлагая лучшие цены и качество услуг, и создаст основу, необходимую для снижения зависимости потребителей от небольшой группы поставщиков, подчёркивается в статье. Кроме того, реформы помогли бы решить вопрос отделения газотранспортной системы Украины от конкурентных видов деятельности. В соответствии с Третьим энергопакетом ЕС Украина уже начала процесс демонополизации своего государственного нефтегазового гиганта «Нафтогаз» с целью отделения транспортировки от добычи и поставок. Причём первая серия реформ в секторе управления «Нафтогазом» в 2016 году привела к тому, что эта компания впервые в своей истории смогла получить прибыль в размере миллиарда долларов, сообщает Forbes: «Такая демонополизация и либерализация газового рынка должны обеспечить украинскому энергетическому сектору доверие и прозрачность, которые ему столь необходимы».



Но пока укрепление энергетической безопасности остаётся для Украины реальной проблемой, отмечается в статье. Между тем достижение энергетической безопасности «является ещё одним шагом к тому, чтобы освободиться от зависимости от своего бывшего имперского хозяина», уверен автор. По его мнению, лишь осуществление глубоких реформ в украинском энергетическом секторе позволит сделать его более благоприятным для инвестиций, конкурентоспособным и устойчивым, а также нивелировать угрозы со стороны «Северного потока — 2» и потери $3 млрд в виде транзитных сборов, за счёт использования лучших источников более дешёвой и экологически чистой энергии. «Единственным условием успеха Украины в её стремлении к полной свободе, суверенитету и государственности является настоящая энергетическая независимость», — подчёркивается в статье. А до тех пор Киев «может и должен использовать свои транзитные рычаги», чтобы занять жёсткую позицию за столом переговоров с Россией, заключает Forbes.