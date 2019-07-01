Telepolis: надежде конец — к разочарованию Киева Дании не удастся сдержать «Северный поток — 2»

Маршрут «Северного потока — 2» пройдёт в обход датских территориальных вод, чтобы правительство Дании не смогло задержать запуск в эксплуатацию российского газопровода, сообщает Telepolis. В свою очередь, Киев никогда не скрывал, что очень рассчитывает на то, что строительство трубопровода замедлится, если Копенгаген не выдаст разрешение, отмечает немецкое издание.

Чтобы правительство Дании не смогло задержать строительство и последующий запуск в эксплуатацию «Северного потока — 2», маршрут российского газопровода пройдёт в обход датских территориальных вод, сообщает немецкое издание Telepolis.

В эти выходные компания — оператор Nord Stream 2 объявила, что маршрут прокладки газопровода будет изменён. Трубы проложат не к югу от острова Борнхольм в датских территориальных водах, как планировалось раньше, а к северо-западу или юго-востоку от этого острова, уточняет автор статьи Петер Мюльбауэр.

Как заявил исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг, на подобный шаг компания — оператор «Северного потока — 2» пошла потому, что «более чем за два года с момента подачи заявки правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято».

А тем временем министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод уже подтвердил, что Nord Stream 2 отозвал заявку на прежний маршрут.

В свою очередь, украинская государственная компания «Нафтогаз» никогда не скрывала, что очень рассчитывает на то, что строительство «Северного потока — 2» замедлится, если Копенгаген не выдаст разрешение, отмечает журналист Telepolis.

Впрочем, продолжает Петер Мюльбауэр, помимо этого Киев «лелеял ещё три надежды»: в частности, украинское правительство надеялось на «американское давление, смену верхушки ХДС и на нового главу Еврокомиссии».

Надежды Киева на смену верхушки «Христианско-демократического союза» «рухнули» ещё в декабре прошлого года, когда преемником Ангелы Меркель на посту председателя партии стал не противник «Северного потока — 2» Фридрих Мерц, а сторонница российского газопровода Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Кроме того, в последнее время, по словам автора статьи, многое говорит о том, что ещё один противник «Северного потока — 2» Манфред Вебер всё же не станет новым председателем Европейской комиссии.

Ну и наконец, не остановило строительство российского газопровода и давление Соединённых Штатов. Вашингтон лишь ограничился заявлениями о намерениях построить новый СПГ-терминал в немецком Брунсбюттеле и удвоить поставки сланцевого газа из США до 8 млрд кубометров, заключает журналист Telepolis.