DLF: сопредседатель «Петербургского диалога» успокоил немцев — «Северный поток — 2» Брюсселю не остановить
Российский газопровод «Северный поток — 2» просто необходим Германии, заявил в интервью немецкой радиокомпании Deutschlandfunk сопредседатель «Петербургского диалога», бывший глава ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла.
«Если до 2038 года мы откажемся от угля, то «Северный поток — 2» просто необходим, поскольку в этом случае нам понадобятся другие энергоносители, — пояснил Пофалла. — И в расчёт принимается только газ. В ближайшем будущем нам будут нужны дополнительные объёмы газа, и мы можем гарантировать немецкому обществу их поступление — чтобы это было экологически и экономически приемлемо — только за счёт «Северного потока —2».
Бывший главы ведомства канцлера Германии также выразил уверенность, что в конечном счёте попытки Брюсселя помешать строительству российского газопровода успехом всё равно не увенчаются.
«Европейский союз может повысить требования. Тогда расходы на строительство и эксплуатацию газопровода вырастут, но это всё равно не остановит «Северный поток —2», — констатировал сопредседатель «Петербургского диалога».
Что же касается вопроса антироссийских санкций, то, по мнению Рональда Пофаллы, стоит только Москве убедить ополченцев на востоке Украины «не нарушать» режим прекращения огня в течение нескольких месяцев, и Европейский союз уже мог бы задуматься над первыми шагами по отмене штрафных мер против России.
«Таким образом Российская Федерация показала бы, что готова пойти навстречу Украине и Западу», — отметил бывший глава ведомства немецкого канцлера.
Впрочем, если Европейский союз действительно ослабит санкции, а Россия при этом не пойдёт на уступки, то это будет свидетельством «тотальной слабости» Брюсселя, предупредил сопредседатель «Петербургского диалога».
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