Bild: министр экономики ФРГ успокоил — «Северный поток — 2» не сделает Германию зависимой от России

12:14 Депутат прокомментировал призыв США к ФРГ отправить войска в Сирию Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в разговоре с RT призыв Соединённых Штатов к Германии отправить наземные войска в Сирию для частичной замены американского контингента.

12:11 Число пострадавших в результате взрыва в Афганистане возросло до 179 Число пострадавших в результате взрыва в городе Газни на востоке Афганистана увеличилось до 179. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на представителя Минздрава.

11:59 Инспекторы МАГАТЭ проверят решение Ирана по урану Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проверят объявленное Ираном повышение уровня обогащения урана. По итогам будет направлено сообщение в штаб-квартиру агентства.

11:57 Удаление в матче с Чили стало вторым в карьере Месси Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в матче за третье место Кубка Америки с Чили заработал второе удаление в карьере.

11:49 Боксёры Бивол и Кузьмин проведут следующие бои в сентябре Менеджер Вадим Корнилов, который представляет интересы чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола и обладателя интерконтинентального титула WBA в тяжёлом весе Сергея Кузьмина, заявил, что россияне проведут свои следующие поединки в сентябре.

11:48 Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает всё, чтобы вернуть украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

11:38 В Госдуме оценили решение Ирана обогащать уран на уровне выше 3,67% Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи о том, что в стране решили начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

11:30 В США призвали Германию отправить в Сирию наземные войска Соединённые Штаты призывают Германию отправить наземные войска в Сирию для частичной замены американского контингента. Об этом заявил в интервью изданию Welt am Sonntag спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

11:22 Иран готовит встречу глав МИД стран — членов ядерной сделки в июле Иран готовит встречу глав МИД стран — членов ядерной сделки. Предположительно, она состоится в июле. Об этом сообщил замминистра иностранных дел республики Аббас Аракчи.

11:17 КОНМЕБОЛ ответила Месси на обвинения в коррупции на Кубке Америки Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) ответила нападающему сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси по поводу его обвинений в коррупции на Кубке Америки 2019 года в Бразилии.

11:08 Двух пострадавших в результате ЧП с бензовозом доставили в Екатеринбург Двое пострадавших в результате взрыва бензовоза в Свердловской области доставлены в екатеринбургские больницы, их состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

11:01 Отец Нурмагомедова считает, что его сын мог бы в будущем провести бой с Диасом Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение, что его сын может когда-нибудь провести поединок с американцем Нейтом Диасом.

10:57 Сенатор оценил план Лондона «бороться с дезинформацией» в Восточной Европе Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT сообщение МИД Великобритании о том, что страна выделит £18 млн на борьбу с «дезинформацией и фальсификацией новостей» в Восточной Европе и «укрепление независимых СМИ» на Западных Балканах.

10:55 Месси: Кубок Америки по футболу подготовлен для сборной Бразилии Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси ответил на вопрос о том, кто победит в финале Кубка Америки 2019 года, который проходит в Бразилии.

10:53 В МИД Ирана не исключили выхода страны из СВПД Сокращение обязательств Ирана в рамках СВПД может привести к полному выходу Тегерана из ядерной сделки, однако нынешние шаги страны направлены на её сохранение. Об этом заявили в МИД республики.

10:46 Четыре человека погибли в ДТП в Оренбуржье Четыре человека погибли и ещё двое получили травмы в результате аварии в Оренбургской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД.

10:42 Месси: в эпизоде с Меделем достаточно было жёлтых карточек Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал эпизод с полузащитником команды Чили Гари Меделем, который произошёл в матче за третье место Кубка Америки в Бразилии.

10:42 Лондон выделит £18 млн на «борьбу с дезинформацией» в Восточной Европе Власти Великобритании выделят £18 млн на «противодействие дезинформации и фальсификации новостей» в Восточной Европе и укрепление независимых СМИ на Западных Балканах.

10:39 В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки Состояние избитой в Ингушетии девочки всё ещё остаётся тяжёлым. Об этом сообщили в пресс-службе московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

10:26 Эксперт прокомментировал сообщения о стрельбе силовика ВСУ по бойцам «Азова» Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в беседе с RT прокомментировал сообщение офицера пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Ивана Филипоненко о том, что украинский военный выстрелил в националистов из подразделения «Азов» из автомата.

10:23 Месси проигнорировал церемонию награждения сборной Аргентины в знак протеста Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отказался получать бронзовую медаль Кубка Америки в знак протеста против судейства на турнире.

10:17 Иран дал странам ядерной сделки 60 дней на удовлетворение требований Тегерана В МИД Ирана пообещали, что Тегеран будет сокращать свои обязательства в рамках ядерной сделки каждые 60 дней, если страны соглашения не начнут учитывать требования исламской республики по СВПД.

10:10 Следовавший в Ростов-на-Дону самолёт сел в Уфе из-за недомогания пассажира Самолёт, выполнявший рейс из Сургута в Ростов-на-Дону, вынужденно сел в аэропорту Уфы из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

09:59 Нурмагомедов и Диас устроили потасовку на трибунах на турнире UFC 239 Перед одним из поединков на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе на трибунах произошёл конфликт между действующим чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом смешанного стиля Нейтом Диасом.

09:58 Иран объявил о решении обогащать уран на уровне выше 3,67% Иран объявил о решении начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Аббас Аракчи.

09:53 В МВД рассказали подробности ЧП с бензовозом в Свердловской области Бензовоз, который взорвался в Свердловской области, ехал на дозаправку машин, обеспечивающих безопасность горного марафона «Конжак-2019». Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

09:49 Экипаж Шибалова стал вторым на первом этапе «Шёлкового пути» Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова занял второе место на стартовом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.

09:38 Патруль ОБСЕ попал под обстрел в районе разведения сил в Донбассе Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попали под обстрел на участке разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

09:37 Американец Джонс победил Сантоса и защитил титул UFC в полутяжёлом весе Американский боец смешанного стиля одолел бразильца Тьяго Сантоса в поединке за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе.

09:26 СМИ сообщили о «странном поведении» Зеленского на совещании СМИ сообщили о «странном поведении» украинского президента Владимира Зеленского во время совещания на Закарпатской таможне, которое прошло 6 июля.

09:20 В UFC официально объявили о проведении турнира в Москве Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) объявила о проведении турнира в Москве.

09:10 В Тулуне началась подача технической воды в дома В домах Тулуна в Иркутской области запустили техническое водоснабжение, которое было нарушено в связи с паводком. Об этом сообщили в региональном правительстве.

08:55 Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21 Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14. Об этом рассказал вице-премьер России Юрий Борисов.

08:39 При взрыве в Афганистане погибли 12 человек По меньшей мере 12 человек погибли, ещё 43 пострадали в результате взрыва, произошедшего в городе Газни на востоке Афганистана. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

08:27 Досрочные парламентские выборы начались в Греции Голосование на досрочных парламентских выборах началось в Греции. Об этом сообщает РИА Новости.

08:09 В Свердловской области возбудили дело после ДТП с бензовозом Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей в результате взрыва бензовоза в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

07:56 Мужчина протаранил на автомобиле группу израильских военных Мужчина ранил пятерых израильских военнослужащих, протаранив их на машине.

07:44 В Москве 7 июля ожидается до +19 °С В Москве в воскресенье, 7 июля, ожидается до +19 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

07:27 Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

07:15 СМИ: В США задержали миллиардера по обвинению в торговле людьми Правоохранительные органы США задержали американского миллиардера Джеффри Эпштейна по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

06:57 Глава украинской партии заявил о политических манипуляциях из-за пережеребьёвки Лидер украинской партии «Сила и честь» Игорь Смешко заявил, что информация вокруг повторной жеребьёвки номеров партий в бюллетенях для парламентских выборов является «политической манипуляцией».

06:46 Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября с соглашением об условиях брексита или без него.

06:30 Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области возросло до 4 Глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов заявил, что число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области возросло до четырёх.

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05:35 Певец Стиви Уандер прервёт тур ради операции по пересадке почки Американский певец Стиви Уандер намерен прервать гастроли, чтобы пройти операцию по пересадке почки в сентябре.

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05:13 В Тбилиси прошла акция протеста с требованием отставки главы МВД В столице Грузии 6 июля около 2 тыс. человек устроили митинг, на котором потребовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахарии.

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