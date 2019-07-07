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Bild: министр экономики ФРГ успокоил — «Северный поток — 2» не сделает Германию зависимой от России

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В ближайшем будущем потребность немцев в газе существенно возрастёт, заявил в интервью Bild глава Министерства экономики ФРГ Петер Альтмайер. Это, однако, не означает, что российский газопровод «Северный поток — 2» сделает Германию зависимой от России, успокоил министр.
Bild: министр экономики ФРГ успокоил — «Северный поток — 2» не сделает Германию зависимой от России
Reuters

Российский газопровод «Северный поток — 2» не сделает Германию зависимой от России, заявил в интервью немецкому таблоиду Bild министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

«Мы не делаем себя зависимыми от Российской Федерации. Речь идёт о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастит», — пояснил Альтмайер.

По той же самой причине Германия строит СПГ-терминалы для американского сланцевого газа, добавил немецкий министр.

«В результате отказа от угля и атомной энергии на переходный период нам придётся перейти на газотурбинные электростанции», — отметил глава Министерства экономики Германии.

При этом Петер Альтмайер также заверил, что Берлин старается не допустить, чтобы Украина «угодила под колёса».

«Мы прилагаем усилия, чтобы транзит газа через Украину не прекратился. Ради этого я выступил посредником в переговорах между министром энергетики Российской Федерации и главой украинского МИД», — поделился министр экономики Германии.

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