Французский экономист: если Москва и Киев не договорятся о транзите, зимой Европу ждёт очередной «газовый кризис»

31 декабря 2019 года истекает контракт на транзит российского газа через территорию Украины, напоминает на страницах L’Opinion французский экономист Себастьян Кошар. Если сторонам не удастся прийти к согласию, Европа вновь рискует столкнуться с «газовым кризисом», предупреждает автор. Чтобы не допустить его, европейцы должны помочь Москве и Киеву прийти к компромиссу и найти способ уберечься от подобных проблем в долгосрочной перспективе, уверен эксперт.

Как напоминает на страницах L’Opinion экономист и бывший высокопоставленный сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар, 31 декабря 2019 года истекает контракт на транзит российского газа через территорию Украины между компаниями «Газпром» и «Нафтогаз».

Не находится ли Европа снова, как в 2006 и в 2009 годах, на пороге газового кризиса, задаётся вопросом автор, отмечая, что риск остановки транзита газа, предназначенного для стран Европы, через Украину реален в случае, если российская и украинская сторона не достигнут новых договорённостей.

«В отсутствие разумного экономического соглашения — то есть такого, которое гарантирует транзит через Украину большого объёма газа по приемлемой для русских цене, мы идём прямой дорогой к газовому кризису этой зимой», — предупреждает экономист. В этом случае страны Восточной Европы, включая саму Украину, ждут перебои с поставками, а потребители западной части континента могут столкнуться с серьёзным повышением цен на газ.

Таким образом, в интересах европейцев найти долгосрочное решение, которое поможет им избежать положения заложников конфликта у собственных границ, отмечает эксперт.

Природный газ, хотя и будет постепенно заменяться биогазом, продолжит занимать важное место в энергетическом балансе стран в ближайшие десятилетия, уверен Кошар, ведь холодной зимой газ вырабатывает в 1,5 раза энергии, чем электричество.

Это значит, что Европе придётся компенсировать истощение собственных газовых месторождений, в частности, в Нидерландах и Норвегии, и найти возможность в ближайшие годы обеспечить поставки от 80 до 100 млрд кубометров газа в год. Сжиженный природный газ, в частности, американский, может решить эту проблему лишь частично, кроме того, он существенно дороже российского, а его доставка несёт в себе дополнительную экологическую нагрузку.

«Необходима здоровая конкуренция между российским и американским газом, если мы хотим поддерживать цены на газ на низком уровне в интересах потребителя и французской промышленности», — подчёркивает автор.

Надёжные и экологически чистые поставки газа европейским потребителям может обеспечить российский трубопровод «Северный поток — 2», строительство которого завершено уже на 60%, напоминает экономист. По его словам, этот проект имеет неоспоримые экономические преимущества и осуществляется при поддержке пяти европейских энергетических компаний: ENGIE, Shell, Uniper, OMV и WintershallDEA.

Тем не менее, на пути проекта встают определённые препятствия, отмечает эксперт. В первую очередь речь идёт об угрозах односторонних американских санкций, итогом которых станет лишь дальнейшее ухудшение трансатлантических отношений вследствие вмешательства США в европейскую энергетическую политику и угрозы европейским интересам.

Что касается возможного кризиса между Россией и Украиной, необходимо создать политические условия для конструктивного диалога и найти взвешенное решение для поддержания транзита определённого объёма газа через территорию Украины, считает Кошар.

«Нужно извлечь пользу из веяний, принесённых сменой участников этой большой игры: новый украинский президент Владимир Зеленский может инициировать диалог с новым составом Европейской комиссии», — замечает автор, напоминая, что позиция последней будет иметь решающее значения для предотвращения надвигающегося газового кризиса. Достичь компромисса между Россией и Украиной может помочь Франция, имеющая серьёзный дипломатический вес пользующаяся доверием обеих сторон.

К окончанию действия договора о транзите нельзя относиться легкомысленно, предупреждает эксперт: «чем ближе окончание срока, тем сильнее будет напряжённость, и тем больше риск, что европейским потребителям придётся платить за бездействие».