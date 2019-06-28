Обозреватель Hill предложил показать преимущества американского газа, а не давить Россию санкциями

Американские санкции против газопровода «Северный поток — 2» являются «ненужными и неразумными», пишет обозреватель The Hill Эллен Вальд. По мнению Вальд, карательные меры не остановят строительство трубопровода, и США следует повышать конкурентоспособность собственного природного газа.

Сенат США готовит межпартийный законопроект в надежде помешать российскому господству на европейском газовом рынке, однако страна неправильно подходит к противостоянию, пишет сотрудник Центра по глобальной энергетической политике Атлантического совета и обозреватель The Hill Эллен Вальд.

Ожидается, что законопроектом будут наложены санкции на компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2» из-за страха, что он позволит России оказывать влияние на союзников США по НАТО. Однако Вальд такой подход называет ошибочным. По её мнению, воздействие подобных санкций на Россию будет минимальным, тогда как негативно скажется на американских компаниях, работающих за границей.

Автор статьи предлагает США использовать собственные колоссальные возможности в данной области, чтобы составить конкуренцию России в поставках газа.

Вальд полагает, что американские политики не зря беспокоятся относительно «Северного потока — 2» и увеличения энергетических поставок в Центральную Европу. Тем не менее санкции США «ненужные и неразумные». На данном этапе построено уже около 60% трубопровода, так что весьма маловероятно, что данные меры помешают завершению его строительства.

Вместо того чтобы вводить санкции, США следует показать Германии и другим союзникам, что существует куда более выгодная альтернатива. С этой целью правительство должно способствовать росту и развитию американских компаний, экспортирующих газ, и продвигать американский природный газ среди европейских покупателей.

Вальд отмечает, что Соединённые Штаты производят больше природного газа, чем потребляют, что открывает хорошие возможности для его экспорта за океан, особенно учитывая освоенность и безопасность этого процесса.

Сейчас США поставляют за границу сжиженный природный газ. Ожидается, что к концу года темпы сжижения достигнут 2,5 млрд куб.м. Однако для того, чтобы суметь соперничать с Россией, стране придётся ещё больше увеличить возможности сжижения газа. В свою очередь, правительство могло бы ускорить выдачу разрешений на строительство и само создание специальных установок и экспортных терминалов.

Кроме того, США должны обеспечить строительство необходимых трубопроводов, в том числе для транспортировки газа по территории страны. Вместе с тем правительству следует облегчить процесс сотрудничества с европейскими газовыми компаниями.

При этом газопроводы Вальд называет безопасным способом транспортировки одного из самых чистых и эффективных видов топлива, а также «геополитической необходимостью» для США.

Так, недавно Министерство энергетики США способствовало заключению соглашения между американской Venture Global LNG и польской PGNiG на поставку 1,5 млн метрических тонн газа.

Таким образом, вместо карательных мер, на которые может ответить Россия, американским законодателям следует способствовать повышению конкурентоспособности сжиженного газа США, пишет Эллен Вальд в своей статье для The Hill.