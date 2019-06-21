Глава МИД Литвы: прямой угрозы нет, но милитиристская риторика России внушает беспокойство

В интервью EurActiv министр иностранных дел Литвы и ярый критик России Линас Антанас Линкявичюс заявил, что не видит существования прямой угрозы страны со стороны соседней страны, так как является членом НАТО. При этом Линкявичюс назвал «Северный поток — 2» проявлением непоследовательности энергетической политики ЕС.

Министр иностранных дел Литвы и ярый критик Москвы Линас Антанас Линкявичюс заявил, что хотя прямой угрозы со стороны России его стране нет, в регионе царит нестабильность, а в политических дебатах используется милитаристская риторика, пишет EurActiv.

При этом, по словам Линкявичюса, российская угроза не является ни для кого секретом, так как сначала произошла «аннексия территории Грузии, а недавно они сделали это с Крымом».

Политик тем не менее отметил, что прямой угрозы Литве не существует, так как страна является членом НАТО. В настоящий момент в стране размещены полторы тысячи военнослужащих Североатлантического альянса, что позволяет Вильнюсу чувствовать себя в безопасности.

Что касается идеи создания общеевропейской армии, Линкявичюс назвал её «странной». По его словам, она лишь провоцирует неуверенность и ставит под сомнение стабильность трансатлантических связей и угрожает НАТО.

«Это самый мощный военный альянс в мировой истории. Но кто знает, что может произойти в будущем? Мы должны с ответственностью подходить к представлению идей и быть уверены, что хорошие отношения не будут искажены разными инициативами, такими как формирование европейской армии», — отметил министр в интервью EurActiv.

Не обошёл своим вниманием Линкявичюс и строительство газопровода «Северный поток — 2». Он отметил, что это является проявлением непоследовательности политики ЕС и примером неуважения к договорённости об общих энергетических принципах и диверсификации источников энергии.

При этом Линкявичюс выступил с критикой идеи одинакового подхода в отношении Китая и США, так как последние традиционно всегда были ближе Европе. Тем не менее он подчеркнул, что это не означает необходимость вражды с Китаем. В интервью EurActiv политик осудил торговые войны Соединённых Штатов, настаивая на необходимости устранения барьеров и укрепления трансатлантических связей.