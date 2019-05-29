FAZ: Грибаускайте сменил сторонник «мягкой риторики» в диалоге с Россией

Новым президентом Литвы стал беспартийный экономист Гитанас Науседа, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitug. В отличие от своей предшественницы Дали Грибаускайте — самого жёсткого критика Кремля в Европе — он выступает за «несколько другой лексикон» и более «мягкую риторику» в диалоге с Москвой, отмечает издание.

У Литвы теперь новый глава государства, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitug. В воскресенье беспартийный экономист Гитанас Науседа выиграл второй тур выборов за президентское кресло с результатом 66,7% голосов. На этом посту он сменит Далю Грибаускайте, которая находится у власти уже десять лет и больше не может выставлять свою кандидатуру.

Соперница Науседы, экс-министр финансов Литвы от консервативной партии «Союз отечества — Христианские демократы» Ингрида Шимоните смогла всего лишь на пару процентов улучшить свой результат в первом туре, набрав 33,3% голосов. Социологи связывают это с тем, что она была партийным, а её конкурент независимым кандидатом. Также сыграли роль неприятные воспоминания об особенно сложных для страны 1990-х годах после развала Советского Союза и финансовом кризисе 2008 года, когда у власти как раз находилась партия Шимоните.

В основном президент Литвы занимается внешнеполитическими вопросами, объясняет издание. Хотя Грибаускайте уверенно проводила и внутреннюю политику. Многие критики даже обвиняли её в том, что она действует как самодержец. Поначалу она проявляла прагматизм в отношениях с главным торговым партнёром Литвы Россией, но после событий на Украине стала одним из самых жёстких критиков Кремля в Европе. Её преемник, напротив, выступает за «несколько другой лексикон» и более «мягкую риторику» в диалоге с Москвой. Впрочем, он добавил, что для этого Россия должна изменить свою политику в отношении Украины.

Науседа пообещал своим гражданам сохранить «стабильность и преемственность», а также проводить политику, нацеленную на поиск консенсуса. Также он подчеркнул, что отличается по характеру от своей предшественницы. Новый президент пообещал сделать всё возможное, «чтобы каждый человек почувствовал себя лучше, чтобы было больше взаимоуважения и меньше ругани, чтобы и стар и млад мирно сосуществовали друг с другом». Также он пообещал повысить уровень жизни в провинции, которая дала ему много голосов.

В своей карьере Науседа занимал высокие посты в банках, в том числе и в Центральном банке Литвы. Его считают сторонником либеральных взглядов в экономике, но в своей предвыборной кампании он сделал большую ставку на социальные акценты. Его первой заграничной поездкой станет визит в Польшу, с которой Литва исторически поддерживает самые тесные отношения.