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Euronews: экономист Науседа сменит Грибаускайте на посту президента Литвы
Лидером второго тура выборов президента Литвы стал независимый экономист Гитанас Науседа, а соперничавшая с ним экс-министр финансов Ингрида Шимоните признала своё поражение. По закону действующий президент Литвы Даля Грибаускайте уже не могла претендовать на третий срок. Поэтому она продолжит работать до середины июля, а затем передаст полномочия Науседе, передаёт Euronews.

Экс-министр финансов Литвы Ингрида Шимоните признала своё поражение на состоявшемся в воскресенье втором туре выборов президента и поздравила конкурента Гитанаса Науседу с победой. Об этом она заявила публично со сцены у президентского дворца, откуда национальное гостелерадио вело специальную программу, посвящённую итогам выборов.

54-летний Гитанас Науседа — экономист, банкир и преподаватель университета.

Возглавлявшая республику два срока подряд Даля Грибаускайте на третий мандат претендовать не могла. Грибаускайте автоматически не потеряет своего статуса и будет работать до середины июля, пока новый глава государства не принесёт присягу.

Президент Литвы избирается всеобщим прямым тайным голосованием на пять лет.

Дата выхода в эфир 26 мая 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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выборы геополитика Даля Грибаускайте Евросоюз Литва президентские выборы Прибалтика экономика
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