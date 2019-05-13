Bloomberg: литовское правительство обречено — его премьер не прошёл во второй тур выборов

После поражения в первом туре президентских выборов премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил о том, что подаст в отставку, а также распустит своё правительство меньшинства, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, соперники Сквернялиса — бывший министр финансов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа — сумели пересилить антиэлитарную риторику премьера, пройдя во второй тур.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что он подаст в отставку и свернёт работу своего правительства меньшинства после поражения на президентских выборах, пишет Bloomberg.

Результаты выборов потрясли политический ландшафт этого прибалтийского государства: министр финансов времён кризиса 2008 года Ингрида Шимоните и бывший главный экономист скандинавского банка SEB Гитанас Науседа сумели пересилить антиэлитарную риторику своего соперника.

Кандидаты сумели отразить нападки Сквернялиса, который пытался возложить вину на своих конкурентов, а также на Центробанк за то, что Литва находится на втором месте в ЕС по уровню экономического неравенства. Бывший полицейский Сквернялис, как отмечает агентство, превратил выборы в референдум по таким политическим вопросам, как повышение пенсий и субсидий для семей с детьми.

«Я должен чувствовать, что народ меня поддерживает, — заявил Сквернялис. — Реформы — это непростое дело, и чтобы продолжать ими заниматься, нужно чувствовать, что народ с тобой. Если эта политика неприемлема для литовского народа, я считаю это оценкой мне как политику».

Победитель во втором туре выборов, которые намечены на 26 мая, заменит нынешнего президента Далю Грибаускайте — обладательницу чёрного пояса по карате и одного из самых жёстких критиков российского лидера Владимира Путина. Хотя Сквернялис и критиковал её за слишком жёсткий курс по отношению к России, оба одержавших над ним победу кандидата пообещали продолжить её санкционную политику в отношении Москвы.

Ингрида Шимоните, которая возглавляла Министерство финансов на момент начала мирового финансового кризиса, опередила бывшего главного экономиста банка SEB Гитанаса Науседа с очень небольшим перевесом: Шимоните получила 31,13% голосов, в то время как Науседа — 30,95%. Что же касается Сквернялиса, то он заработал чуть менее 20%.

Ранее литовский премьер вновь поднял тему экономического кризиса 2008 года. Он, в частности, раскритиковал Шимоните, которая по предложению ЕС пробила снижение пенсий и зарплат на фоне тяжёлой экономической ситуации: в результате рецессии Литва потеряла более 15% своего ВВП, а некоторые эксперты высказались за отказ от евро.

Однако партия Сквернялиса «Союз крестьян и зелёных» также столкнулась со скандалами и многочисленными неудачами: увольнениями министров, забастовками учителей и повышением возраста продажи алкоголя, а также запретом его рекламы.

По словам политолога Вильнюсского университета Маргариты Сесельгите, если Сквернялис действительно уйдёт в отставку, самым вероятным сценарием будет формирование временного правительства технократов, которое будет у власти до всеобщих выборов осени 2020 года.

«Проведение досрочных выборов, как и формирование правительства меньшинства во главе с оппозицией весьма маловероятно, — отметила она. — Однако расставлять все точки над «i» пока ещё слишком рано, потому что в правящей партии наметится раскол, и она может захотеть остаться у власти».