«Не остановят, но затянут» — Stratfor о том, как угрозы США повлияют на судьбу «Северного потока — 2»

США остаются главными противниками строительства российского газопровода «Северный поток — 2» и всё активнее грозят Москве санкциями в отношении проекта, пишет Stratfor. Однако, по мнению издания, до введения серьёзных ограничений в адрес участников проекта и его полной остановки дело не дойдёт из-за риска испортить отношения Вашингтона с Берлином. Скорее всего, санкции помогут Белому дому затянуть строительство и добиться от России уступок, прогнозирует автор.

Как напоминает Stratfor, США уже долгое время грозили Москве санкциями в отношении газопровода «Северный поток — 2», однако в последнее время Белый дом стал особенно активно выступать против прокладки трубопровода между Россией и Германией. 12 июня Дональд Трамп впервые напрямую признал, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций, направленных против газопровода, — спустя месяц после того, как о санкциях в отношении проекта упомянул министр энергетики США Рик Перри.

По словам издания, заявления американских политиков могут означать, что США всерьёз рассматривают возможность введения ограничений, способных привести к полной остановке строительства газопровода, однако рискуют тем самым «разозлить Германию» в момент, когда её содействие необходимо Вашингтону в других важных вопросах. «Таким образом, скорее всего, США будут придерживаться срединного подхода, позволяющего сорвать сроки сдачи проекта, не расправляясь с ним окончательно», — прогнозирует автор статьи.

Как напоминает Stratfor, газопровод стоимостью €11 млрд, запустить который изначально планировалось к концу 2019 года, позволит России поставлять в Германию 55 млрд кубометров природного газа напрямую, по дну Балтийского моря, минуя «антироссийски настроенные» транзитные государства: Польшу, Украину, Эстонию, Латвию и Литву. Германии этот проект даст возможность уменьшить зависимость от угольной промышленности и атомной энергетики, а также избежать срывов поставок природного газа, связанных с трениями между Москвой и транзитными странами. При этом во многих странах Европы строительство трубопровода вызвало протест и опасения роста зависимости континента от российского газа.

Тем не менее главным противником проекта остаются США, упрочившие в последние годы политические, экономические и военные связи с Украиной, Польшей и странами Балтии в рамках продолжающегося противостояния с Москвой. Завершение строительства «Северного потока — 2», по словам Вашингтона, позволит России использовать газопровод в качестве рычага политического давления на соседние страны, сделав их более уязвимыми перед перебоями в поставках энергоресурсов и лишив доходов за транзит газа.

Предложенный американскими сенаторами 15 мая законопроект о санкциях предусматривает введение финансовых ограничений в отношении компаний и частных лиц, имеющих отношение к проекту газопровода, включая итальянских и швейцарских производителей трубоукладочных судов. Как подчёркивает автор статьи, полное введение в действие этого закона может привести к остановке проекта. Однако учитывая, что 60% строительства газопровода уже завершено, его остановка может серьёзно повредить близким и стратегически важным отношениям США с Германией, а также «вбить клин» между Вашингтоном и европейскими энергетическими компаниями, вовлечёнными в финансирование строительства газопровода.

При этом возможность американских санкций не единственное препятствие на пути к завершению строительства «Северного потока — 2», напоминает Stratfor. Так, строителям газопровода не удалось получить разрешение на прокладку труб в территориальных водах Дании, что, по мнению руководителя проекта Герхарда Шрёдера также объясняется политическим давлением США. В результате «Газпром» принял решение разработать альтернативный маршрут прокладки трубопровода через Данию, согласовать который, вероятно, будет проще.

В связи с вышесказанным Stratfor предлагает три сценария развития проекта «Северный поток — 2» в ближайшем будущем. Первый предполагает введение американских санкций в полном объёме до конца года, что обернётся полной остановкой строительства газопровода и дорого обойдётся экономике России и других вовлечённых в проект стран, в первую очередь, Германии. Результатом может стать усиление противостояния России с Западом, а также обострение напряжённости между Германией и США, что грозит ответными действиями Москвы и Берлина в адрес Вашингтона.

Второй сценарий предполагает отказ США от санкций в отношении «Северного потока — 2», а также получение Россией разрешения на прокладку трубопровода от Дании, что поможет Москве беспрепятственно продолжить строительство.

Согласно третьей версии развития событий, которую аналитики Srtratfor считают наиболее вероятной, американские санкции будут иметь ограниченный масштаб или будут введены частично, что позволит отложить завершение строительства, не сорвав его окончательно. Таким образом, Вашингтон сможет избежать серьёзной ссоры с Германией и при этом получит рычаг давления на Россию — например, по части объёмов транзита газа через Украину.

Как отмечается в статье, вероятность введения жёстких санкций со стороны США в отношении «Северного потока — 2» выглядит маловероятной, учитывая неготовность администрации Трампа вводить серьёзные санкции против Москвы по другим поводам. По мнению некоторых аффилированных с проектом газопровода источников, Вашингтон не намерен вводить ограничения и использует угрозу санкций для сдерживания объёма инвестиций в российские энергетические проекты в будущем.