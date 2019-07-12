National Interest: американский профессор рассказал, как развеять «туман войны» между Россией и США

США нужно перестать пытаться вбить клин между Россией и Европой: вместо этого Вашингтон должен стремиться к большей взаимозависимости и к построению новой европейской архитектуры безопасности, в которой найдётся место и для российской стороны, пишет профессор Лайл Голдстайн в своей статье для The National Interest. Для того чтобы избежать роста напряжённости, США, Европе и России нужно «залечить раны» последних пяти лет и перестать перекладывать вину за всё друг на друга.

Отношения между Россией и США по-прежнему находятся в плохом состоянии, которое угрожает перерасти в настоящий кризис, говорится в статье The National Interest. Несмотря на якобы «пророссийскую» направленность Дональда Трампа, интересы Москвы и Вашингтона опасно столкнулись в Сирии, Венесуэле и на Украине, что сопровождалось увеличением контингента американских войск в Восточной Европе, всё более крупными учениями НАТО, а также вероятным коллапсом ДРСМД.

С одной стороны, это неудивительно, учитывая, что нынешнее поколение американской внешнеполитической элиты выращено на просмотре сериалов вроде «Американцев», пишет автор статьи, профессор Лайл Голдстайн из Военно-морского колледжа в Ньюпорте. Кому нужна правда и рациональность, когда всё могут объяснить политически ангажированные «деятели искусства» из Голливуда?

Чтобы понять, до чего может довести антироссийская истерия, автор предлагает рассмотреть ситуацию вокруг «Северного потока — 2». Голдстайн отмечает, что в США негативное отношение к этому проекту разделяется обеими партиями, однако Германия всё менее сочувственно относится к беспокойствам Вашингтона: немецкие внешнеполитические элиты уже не столь положительно относятся к американскому лидерству.

К примеру, недавний анализ, опубликованный немецким институтом по международным отношениям и политике безопасности, утверждает, что попытки США ограничить экспорт российского газа в Европу «направлены на немецкое правительство». Кроме того, авторы анализа пишут, что «участившееся использование Вашингтоном инструментов экономического влияния в отношении России негативно сказывается на интересах Европы и Германии», высказывают негативное отношение к ограничениям, накладываемым США на европейскую автономию, и отмечают отрицательные последствия антироссийских санкций для европейского бизнеса.

По мнению Голдстайна, вместо того чтобы предпринимать всё новые ухищрения по отторжению Европы от России, США стоит стремиться к большей взаимозависимости и созданию общеевропейской архитектуры безопасности, которая будет включать в себя Россию. Процессу примирения будут также способствовать позитивные сдвиги по таким важным вопросам, как Украина: автор приводит в пример недавнее согласие России на мониторинг ситуации в Керченском проливе немецкими и французскими экспертами.

Ещё одним моментом, который заставит западные медиа вновь раздувать масштабы российской угрозы, может стать очередное обсуждение сбитого в 2014 году малайзийского «Боинга». Как пишет автор, ни один журналист не задавался вопросом, почему гражданскому самолёту разрешили лететь над зоной боевых действий, где до этого не раз сбивали самолёты. Подобные рассуждения могли бы привести к перекладыванию вины на плечи авиалиний и авиадиспетчеров, составляющих маршруты, а также на европейские авиационные власти.

Любой военный эксперт знает, что «туман войны» очень густой, резюмирует Голдстайн: зная об этом, США, Европа и Россия должны объединиться, залечить раны последних пяти лет и отказаться от привычки перекладывать всю вину на оппонента. Автор отмечает, что впечатляющая победа Владимира Зеленского на украинских президентских выборах была обеспечена его программой, сфокусированной на мире и компромиссе. Населению Восточной Европы, в особенности украинскому, сейчас нужны не рост напряжённости и экономическое «отторжение», а примирение и восстановление.