Hill: «Северный поток — 2» победят не санкции, а флотилии американских танкеров

Санкции не остановят строительство «Северного потока — 2» и навредят скорее не России, а бизнесу американских банков и компаний, ведущих дела с партнёрами Москвы, утверждает обозреватель The Hill Уильям Шугарт. У США есть куда более эффективный способ разобраться с европейской зависимостью от российского газа — предложить достойную альтернативу в виде собственного СПГ.

Западным политикам пора прекратить важничать, когда они пытаются что-то сделать, чтобы нивелировать российскую угрозу энергетической безопасности Европы, пишет обозреватель The Hill и профессор в Школе бизнеса имени Джона Хантсмана при Университете штата Юта Уильям Шугарт. По мнению аналитика, американский законопроект санкций в отношении компаний, сотрудничающих с Москвой в создании «Северного потока — 2», всё равно ещё сыроват и работать не будет.

На сегодня строительство трубопровода завершено на 60%. Помимо российского «Газпрома», в проекте также участвуют немецкие Uniper и Wintershall, британско-нидерландская Shell и французская Engie. При успешной реализации новый маршрут позволит Москве поставлять газ в Европу, минуя Украину, тем самым лишив её $2—3 млрд транзитной прибыли в год.

По словам автора статьи, американские санкции вряд ли воспрепятствуют завершению строительства. Мало того, что они не слишком навредят непосредственно России, так ещё и ударят по американским банкам и компаниям, ведущим бизнес за рубежом. Ведь в соответствии с законопроектом, представленным сенаторами Тедом Крузом и Джинн Шехин, попавшие в санкционный список иностранные компании не смогут занимать деньги у американских финансовых институтов и потеряют доступ к своим американским активам.

Как бы там Вашингтон ни пытался обосновать санкции в отношении «Северного потока», это протекционистская мера, подчёркивает Шугарт. Примечательно, что ровно в то же время министр энергетики США Рик Перри колесит по Европе и продвигает американский сжиженный природный газ (СПГ). И уже находятся клиенты, которые вроде польской нефтяной и газовой PGNiG подписывают или обсуждают долгосрочные контракты на поставки.

Как утверждает аналитик, это говорит о том, что у США есть более эффективные способы противостоять России в плане обеспечения европейской энергетической безопасности. «Вместо того чтобы вводить санкции, мы могли бы расширить разработку наших огромных запасов природного газа и отправлять флотилии танкеров с СПГ на другую сторону Атлантики», — настаивает Шугарт. Именно такие меры помогли бы «ослабить экономическую хватку, которой Россия держит своих западноевропейских покупателей».

После десятилетий зависимости от нефтяных резервов ОПЕК Америка усвоила свой урок, и теперь похожая ситуация складывается с Россией и Европой. Ещё в 80-х США импортировали природный газ из-за границы, и если бы тогда кто-то сказал, что у Вашингтона есть шанс покончить с зависимостью ЕС от российского газа собственным, никто бы в это попросту не поверил.

Благодаря «сланцевой революции» США не только сумели создать множество рабочих мест и дали стимул для экономического роста, но и превратились в крупнейшего мирового поставщика природного газа, подчёркивает автор статьи. В период с 2007-го по 2017 год экспорт американского топлива вырос на 285%, и теперь СПГ США может спровоцировать разительные изменения в мировой энергетической расстановке сил, предложив Европе достойную альтернативу.

«Северный поток — 2» увеличит и без того масштабный экспорт российского газа в Европу, так что американские политики имеют все основания для беспокойства. Но санкции в отношении иностранных партнёров Москвы — не слишком мудрая мера, поэтому следует делать ставку на собственный газ, который может помешать России использовать её ресурсы в качестве геополитического оружия, считает эксперт.