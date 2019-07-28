Wyborcza: «Северный поток — 2» подозревают в загрязнении Балтийского моря

Во время прокладки газопровода «Северный поток — 2» россияне должны принимать во внимание направление глубоководных течений, и в случае подъёма осадков прерывать работу, чтобы загрязнения осели, пишет польский журналист Павел Войцеховский. В издании Gazeta Wyborcza он объясняет, что они этого не делают, так как не хотят задерживать темпы строительства, чтобы достроить газопровод — треть которого уже готова — до конца этого года.

«Во время строительства газопровода «Северный поток — 2» регулярно происходит утечка масла и смазочных материалов в Балтийское море. Политика «Газпрома» придерживается простой стратегии: ждём, раскроется ли это. Балтийская труба увеличивается и приближается к региону затопления химического оружия, к югу от Борнхольма», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Войцеховский.

Четверг, 20 июня, местонахождение финской береговой охраны. Отделение региона Финского залива получает спутниковые снимки от Европейского агентства морской безопасности. В 40 км на юго-запад от острова Уто отчётливо видно окрашенную воду, пятно длиной около 15 км, шириной 500 м. Минуту спустя патрульный самолёт подтверждает утечку, рассказывает автор.

Экспертиза проб показывает, что это минеральное масло. Жидкость толщиной 1 см дрейфует в сторону побережья, но её останавливают дамбы. Экспертиза показывает, что на поверхности остались тяжёлые фракции масла, часть испарилась. В течение этого времени никакие морские службы не зарегистрировали заявление об аварии или утечке с судна, продолжает он. Финны начинают следствие. Пробы должны сравнить с маслами, которыми пользовались суда, находящиеся в то же самое время в регионе финских территориальных вод, объясняет журналист.

«Масштаб утечки очень большой, поэтому авария должна быть или внезапной и неожиданной, или утечка просачивалась в Балтийское море в течение определённого времени и была поздно обнаружена», — замечает эксперт по энергетической безопасности Мариуш Маршалковский. Он указывает на то, что источником утечки, вероятно, является подразделение, прокладывающее нитку газопровода «Северный поток — 2», который должен соединить Россию с Германией.

Огромное инженерное судно Solitaire, принадлежащее компании Allseas, сотрудничающей с «Газпромом», прошло уже около 40 км от обнаруженного загрязнения, работая 24 часа в сутки в течение всей недели. До утечки как с Solitaire, так и с других кораблей, дело уже доходило как минимум четыре раза. Самая большая утечка в 500 литров масла произошла на главном судне, строящем газопровод, рассказывает Войцеховский.

«Во всех случаях утечки ни «Газпром», ни компания Allseas не сделали официального заявления о подтверждении аварии», — констатирует Маршалковский.

Два года назад немецкие и финские специалисты исследовали 200 образцов мышц трески из региона Борхольма, и в 20% рыб были обнаружены продукты деградации химического оружия. К счастью, это не угрожает жизни людей. Если не есть рыбу ежедневно, то не будет превышения дозы, отмечает автор.

Немецкие, польские и скандинавские учёные указывают, что во время прокладки газопровода россияне должны принимать во внимание направление глубоководных течений и в случае подъёма осадков прерывать работу, чтобы загрязнения осели и не распространялись. Такие действия, однако, задерживают темпы строительства, а российское правительство настаивает на том, что газопровод будет готов до конца этого года. Уже проложена одна треть магистрали, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Войцеховский.

Комментарии читателей на сайте Gazeta Wyborcza:

dbs2005: Только подумайте, что россияне предлагали Польше, чтобы этот газопровод был проложен по суше через Польшу. А мы назло России…

Kildo1: Русский и немец «борются за климат и мир», отравляя и убивая.

montag78: Не так давно Радослав Сикорский в издании Gazeta Wyborcza заявил, что «Северный поток — 2» вполне ок.

AeR_1957: А когда Россия и Германия устроят ревизию Потсдама, тогда гов... с польских курортов не будет загрязнять море, потому что у Польши не будет доступа к морю.

eat: А куда подевалась немецкая партия зелёных?