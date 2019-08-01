Bloomberg: законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» одобрил профильный комитет сената США
Комитет сената США по международным отношениям в среду одобрил законопроект о санкциях против проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg. Как пишет агентство, законопроект, предложенный сенаторами Тедом Крузом (штат Техас, Республиканская партия) и Джин Шэхин (штат Нью-Гэмпшир, Демократическая партия), поддержали 20 членов комитета из 22, тогда как остальные двое высказались против него; теперь лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл должен будет назначить дату голосования по законопроекту полным составом палаты.
Против законопроекта высказался сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол. «По поводу предложенных мер среди наших европейских союзников наблюдается крайняя обеспокоенность», — подчеркнул сенатор.
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