Bloomberg: законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» одобрил профильный комитет сената США

Американский законопроект о санкциях против отдельных компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2», был одобрен комитетом сената США по международным отношениям, сообщает Bloomberg. Следующим этапом в принятии документа станет его рассмотрение полным составом сената, однако дата голосования пока не назначена.

Комитет сената США по международным отношениям в среду одобрил законопроект о санкциях против проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg. Как пишет агентство, законопроект, предложенный сенаторами Тедом Крузом (штат Техас, Республиканская партия) и Джин Шэхин (штат Нью-Гэмпшир, Демократическая партия), поддержали 20 членов комитета из 22, тогда как остальные двое высказались против него; теперь лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл должен будет назначить дату голосования по законопроекту полным составом палаты.



«Россия в прошлом уже неоднократно применяла энергетику в качестве оружия», — заявил незадолго до голосования Тед Круз. Сенатор также отметил, что российский лидер Владимир Путин при помощи нефти и газа «зарабатывает деньги на свои военные авантюры и проявления враждебности», говорится в материале Bloomberg.

Как отмечает обозреватель агентства, «Северный поток — 2» «расколол» Европейский союз — часть его членов во главе с Польшей обеспокоены тем, что если проект будет реализован, российский «Газпром» сможет «укрепить свой контроль над регионом». Критиковал газопровод и президент США Дональд Трамп, который призвал ЕС диверсифицировать свои источники энергоресурсов и закупать сжиженный газ в Северной Америке; кроме того, в июне господин Трамп заявил, что Германия, участвуя в проекте, совершает «громадную ошибку», пишет журналист.

Предложенный Крузом и Шэхин законопроект о санкциях предусматривает экономические меры против судов, которые укладывают трубы для подводной части газопровода, а также против руководства компаний, связанных с этими кораблями — соответствующим лицам будут отказывать в американских визах, а все транзакции, имеющие отношение к их собственности или интересам в США, будут блокироваться, разъясняет Bloomberg. Также предполагается и «наказывать» юридические лица, которые предоставляют «Северному потоку — 2» услуги страхования. Между тем, как заявила в среду госпожа Шэхин, законопроект затронет лишь швейцарскую компанию Allseas Group SA и итальянскую Saipem S.p.A.

Против законопроекта высказался сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол. «По поводу предложенных мер среди наших европейских союзников наблюдается крайняя обеспокоенность», — подчеркнул сенатор.