ORF: глава OMV заверил — несмотря на сопротивление США, первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в Европу уже к Новому году

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21:47 Германия не примет участия в миссии США в Ормузском проливе Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о том, что страна не будет принимать участие в операции США в Ормузском проливе.

21:47 В Москве утвердили проект планировки территории на пересечении улицы Космонавтов с проспектом Мира В Москве утвердили проект планировки территории, расположенной на пересечении улицы Космонавтов с проспектом Мира и Ярославской улицей.

21:41 В Москве начали строить пересадку между «Марьиной Рощей» и «Шереметьевской» Началось строительство пересадки между станциями «Марьина Роща» и «Шереметьевская» Московского метрополитена, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу «Мосметростроя».

21:38 Бывший соперник Нурмагомедова назвал компонент, которого не хватает Макгрегору Американский боец смешанных единоборств Эл Яквинта считает, что для боя с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым нужно большое сердце, которого нет у бывшего обладателя титула, ирландца Конора Макгрегора.

21:35 Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.

21:29 На Античной дороге хоры Херсонеса создадут зону для променада Музей-заповедник «Херсонес Таврический» создаст зону для променада на Античной дороге хоры в районе Омеги, сообщает «Новый Севастополь».

21:28 В Севастополе обсудили реконструкцию мемориального комплекса на Сапун-горе В Севастополе обсудили работы по реконструкции мемориального комплекса на Сапун-горе. Работы оцениваются почти в 200 млн рублей, к ним приступят в августе. Об этом сообщает «Новый Севастополь».

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21:25 СМИ сообщили о смерти сына бен Ладена США получили разведывательные данные о смерти сына Усамы бен Ладена, экс-главаря террористической организации «Аль-Каида»*, Хамзы.

21:20 «Реал» обыграл «Фенербахче» и занял третье место на Audi Cup Мадридский «Реал» победил турецкий «Фенербахче» в матче за третье место на товарищеском турнире Audi Cup в Мюнхене.

21:19 В «Херсонесе Таврическом» заявили о росте посещаемости в 2019 году Число посетителей музея-заповедника «Херсонес Таврический» в 2019 году выросло более чем на треть, заявила директор выставочного комплекса Елена Морозова на совещании под председательством министра культуры России Владимира Мединского в Севастополе.

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21:11 Эксперт оценил публикацию карты со всеми камерами ГИБДД на дорогах Автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что на сайте Государственной автоинспекции России в тестовом режиме заработал раздел, в котором можно найти информацию о местах размещения средств дорожной фотовидеофиксации нарушений ПДД.

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21:02 ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%.

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20:51 В «Спартаке» объяснили уход Фернандо и Луиса Адриано Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал уход бразильских футболистов Фернандо и Луиса Адриано.

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20:05 В Нижегородской области заявили о снижении подростковой преступности В первом полугодии 2019 года на территории Нижегородской области зарегистрировали 334 преступления, которые были совершены несовершеннолетними. Об этом сообщает NewsNN.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

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