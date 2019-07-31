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ORF: глава OMV заверил — несмотря на сопротивление США, первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в Европу уже к Новому году

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Несмотря на сопротивление США, строительство «Северного потока — 2» идёт полным ходом, и задержек не предвидится, заявил глава OMV Райнер Зееле. Топ-менеджер австрийского концерна также заверил, что 70% трубопровода проложены и что первые поставки газа в Европу начнутся уже к Новому году, передаёт ORF.
ORF: глава OMV заверил — несмотря на сопротивление США, первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в Европу уже к Новому году
Reuters

Несмотря на сопротивление в первую очередь Соединённых Штатов, строительство российского газопровода «Северный поток — 2» идёт полным ходом, и задержек не предвидится, заявил глава энергетического концерна OMV Райнер Зееле.

Об этом сообщает австрийский телеканал ORF.

В ходе пресс-конференции в столице Австрии Вене Райнер Зееле также заверил, что 70% трубопровода проложены по дну Балтийского моря и что уже к Новому году начнутся первые поставки газа по «Северному потоку — 2».

«Мы правильно расставили акценты», — констатировал глава австрийской компании, которая принимает участие в строительстве российского газопровода.

По словам Райнера Зееле, для OMV первое полугодие выдалось крайне успешным. В частности, оборот энергетического концерна вырос на 7% и составил €11,4 млрд, отметил австрийский топ-менеджер.

«OMV продолжает расти», — успокоил глава концерна Райнер Зееле.

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