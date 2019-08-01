Корреспондент: вступили в силу очередные украинские санкции против России

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Newsweek: Россия и Иран пошли на «беспрецедентный шаг» в ответ на попытки США создать антииранскую коалицию Newsweek
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TA: «российская экономика меньше итальянской» — американский профессор уверен, что Европа защитит себя и без помощи США Tages-Anzeiger
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Вести: на Украине создадут «всемирный русскоязычный телеканал» Вести
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WSJ: сближение Москвы и Пекина обусловлено заметным ростом мощи США Wall Street Journal
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ORF: глава OMV заверил — несмотря на сопротивление США, первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в Европу уже к Новому году ORF
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Daily Telegraph: Великобритания потеснила Россию среди мировых лидеров по торговле оружием Daily Telegraph
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Обозреватель: Украине предрекли переворот из-за отмены военного парада Обозреватель
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В Оренбургской области рассказали о закупках оборудования для клиник
В Оренбургской области рассказали о закупках оборудования для двух клиник в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает RIA56. В 2019—2024 годах на эти цели потратят 1,9 млрд рублей.
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Болтон прокомментировал санкции против главы МИД Ирана
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
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Тело погибшего боксёра Дадашева доставлено в Россию
Тело российского боксёра Максима Дадашева, скончавшегося от полученных травм после поединка, было доставлено в Россию.
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Спасатели предупредили о ветре до 23 м/с в Оренбургской области
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
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Пропавших в Белом море туристов обнаружили живыми
Группу туристов в составе десяти человек из Санкт-Петербурга, пропавшую в Белом море на территории Карелии, обнаружили, людей эвакуируют на вертолёте.
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Туктамышева предложила создать в фигурном катании аналог Матча всех звёзд НБА
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, каким образом можно разнообразить межсезонье.
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В Петербурге рассказали о программе празднования Дня ВДВ
В Санкт-Петербурге рассказали о программе празднования Дня Воздушно-десантных войск, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на городскую администрацию.
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«Арсенал» объявил о трансфере Пепе
Лондонский футбольный клуб «Арсенал» объявил о подписании контракта с форвардом французского «Лилля» Николя Пепе.
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В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва считает ошибочным решение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о начале расследования по авиаударам в Идлибе.
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СК возбудил дело из-за лесных пожаров в Красноярском крае
ГСУ СК России по Красноярскому краю приняло решение возбудить уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц регионального Министерства лесного хозяйства в связи с лесными пожарами.
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Тренер назвала условия участия гимнастки Мустафиной в ЧМ
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала условие, при котором двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина сможет претендовать на попадание в состав национальной команды на чемпионат мира 2019 года в немецком Штутгарте.
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Кличко допросили по делу о махинациях с землёй
Мэра Киева Виталия Кличко допросили по делу о возможных махинациях, связанных с арендой земли в Киеве.
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СМИ: Неймар отказывается играть за ПСЖ
Бразильский нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар отказывается играть за команду.
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Следствие сообщило детали подготовки теракта в Татарстане
Представитель следствия сообщил, что обвиняемые в подготовке теракта в Татарстане двое таксистов из Нижнекамска планировали массовое отравление сотрудников силовых структур и захват заложников. Об этом информирует Интерфакс.
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Авиация Минобороны и МЧС за сутки потушила пожары площадью 23 000 га
Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что авиация Минобороны и МЧС 1 августа потушила в Красноярском крае пожары площадью 23 000 га.
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Посол России заявил о праве Белоруссии на компенсацию по «Дружбе»
Российская сторона не оспаривает право Минска на получение компенсации из-за попадания загрязнённой нефти в магистральный нефтепровод «Дружба». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.
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Минобороны сообщило о запуске космических аппаратов-инспекторов
Минобороны России сообщило, что продолжает лётные испытания космических аппаратов (КА) «Космос-2535» и «Космос-2536».
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Гол Соболева «Арсеналу» признан лучшим в РПЛ
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) подвела итоги голосования болельщиков и экспертов за лучший гол июля.
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В Удмуртии рассказали о единовременных выплатах для молодых учителей городских школ
С сентября молодые учителя городских школ Удмуртии станут получать единовременные выплаты, заявили в пресс-службе регионального Минобразования.
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Захарова: дата выхода США из ДРСМД войдёт в историю
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что день выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) войдёт в историю с негативной коннотацией.
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Эксперт прокомментировал ужесточение Финляндией требований к шенгену для россиян
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщение о том, что Финляндия с 1 сентября начнёт запрашивать у граждан России при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как того требуют директивы Евросоюза.
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Эксперт оценил предложение Трампа помочь в тушении пожаров в России
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН американист Константин Блохин в беседе с Nation News оценил предложение американского президента Дональда Трампа помочь в тушении пожаров в России.
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Карпин признан лучшим тренером июля в РПЛ
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) подвела итоги голосования болельщиков и экспертов за лучшего тренера июля.
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Эксперт оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря
Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря.
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В Польше не считают вопрос репараций от Германии закрытым
Глава польского МИД Яцек Чапутович в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что в Польше не считают вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, закрытым.
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Источник: из вуза в Петербурге эвакуировали 200 человек
В Санкт-Петербурге эвакуировали сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета в связи с обнаружением двух баллонов с ядовитым газом фосгеном.
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В ВФЛА рассказали, сколько заявок от российских атлетов на нейтральный статус передано в IAAF
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) направила 324 заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса.
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Глава МИД КНР осудил попытки США сдержать развитие его страны
Министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с госсекретарём США Майком Помпео на полях министерской встречи АСЕАН в Бангкоке выступил с осуждением американских попыток сдерживать развитие Китая.
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Эксперты заявили о росте продаж электромобилей с пробегом в России
В первые шесть месяцев 2019 года в России продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% превышает показатель за аналогичный период 2018-го, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
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В МЧС прокомментировали предложение США о помощи в тушении пожаров
Глава департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьёв прокомментировал предложение Соединённых Штатов о помощи при тушении лесных пожаров в Сибири. Об этом информирует пресс-служба МЧС.
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В Петербурге проверят состояние дома 1912 года, где обрушился балкон
В Санкт-Петербурге проверят состояние дома 1912 года, где обрушился балкон, сообщает Newinform.
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Жаров: поправки Роскомнадзора включают миллионные штрафы для иностранных СМИ
Поправки в законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, в частности на решение Ofcom по RT, будут предусматривать миллионные штрафы для иностранных СМИ, работающих в России.
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Овечкин высказался о перспективах Гусева в «Нью-Джерси»
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал обмен своего соотечественника Никиты Гусева из «Вегас Голден Найтс» и подписание контракта с «Нью-Джерси Дэвилз».
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Генсек ООН поручил начать расследование «инцидентов» в Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поручил создать комиссию для расследования «серии инцидентов», которые произошли на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
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В Москве запустили новый короткий номер для туристов
В Москве с 1 августа запустили новый короткий номер для туристов и городской десятизначный, сообщает НСН.
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Порошенко заявил о совместном с Меркель написании Минских соглашений
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в беседе с изданием «Украинская правда» заявил, что «лично сел и писал текст Минских соглашений» вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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В Татарстане заявили о росте количества случаев неправомерных действий в отношении сотрудников ГИБДД
Заместитель начальника управления ГИБДД МВД России по Татарстану Алексей Пономарёв заявил о росте количества случаев неправомерных действий в отношении сотрудников, сообщает InKazan.ru.
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В Москве рассказали о планах развития территории ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития территории ВДНХ, сообщает НСН.
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Сборная России проиграла Испании в 1/4 финала юниорского ЧЕ по баскетболу
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Испании в матче 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу 2019 года среди игроков до 18 лет.
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Овечкин заявил, что не хочет работать тренером по окончании карьеры
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможной тренерской работе после окончания спортивной карьеры.
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«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
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Сборная России сыграет со Швейцарией в первом матче на ЧМ-2020 по хоккею
Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала расписание матчей группового этапа чемпионата мира 2020 года среди мужских команд, который пройдёт в Швейцарии.
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Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
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Овечкин рассказал, когда может завершить карьеру
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о возможном завершении карьеры.
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МЧС направило вертолёт на поиск пропавших в Карелии туристов
МЧС России направило вертолёт Ми-8 для поиска десяти туристов из Санкт-Петербурга, пропавших на территории Карелии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по региону.
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ВФВ назвала десять городов России, которые примут матчи ЧМ-2022 по волейболу
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) назвала все десять российских городов, которые примут матчи чемпионата мира 2022 года среди мужских команд.
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В Петербурге арестовали главного подозреваемого в убийстве активистки
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу главному подозреваемому в убийстве активистки Елены Григорьевой.
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Внешний товарооборот Крыма составил $70,5 млн за первые полгода
Внешний товарооборот Крыма составил $70,5 млн за первые шесть месяцев 2019 года, сообщает «Крыминформ».
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Овечкин рассказал о кумирах детства
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, на кого хотел быть похожим в детстве.
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Президент Ирана назвал санкции США против главы МИД детскими
Президент Ирана Хасан Рухани назвал санкции США против главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа детскими.