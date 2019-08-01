Корреспондент: вступили в силу очередные украинские санкции против России

На Украине вступили в действие специальные пошлины на товары из России, в частности, на минеральные удобрения, сельхозпродукцию, транспортные средства, цемент и изделия из фанеры. Как пишет «Корреспондент», в Москве считают, что новые санкции не нанесут особого вреда российской экономике.

С 1 августа на Украине вступили в действие специальные пошлины на товары из России. Как пишет «Корреспондент», их будут взимать независимо от других пошлин, а уплаченные суммы будут направлены в специальный фонд госбюджета, который профинансирует меры по импортозамещению.

В расширенный украинским правительством перечень запрещённых к ввозу на территорию Украины товаров из России вошли минеральные удобрения, сельхозпродукция, транспортные средства, цемент и изделия из фанеры.

В Москве считают, что новые санкции не нанесут особого вреда российской экономике.

Как напоминает издание, в середине апреля 2019 года правительство России запретило экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также расширило запрет на ввоз некоторых украинских товаров: продукции машиностроения, лёгкой промышленности и металлообработки.

Это решение было принято в рамках контрсанкций, введённых в ответ на ограничительные меры Киева в отношении России. В свою очередь Киев расширил торговые ограничения в отношении России. Список запрещённых к ввозу товаров был дополнен банками для консервирования, стеклянными бутылками и ёмкостями для напитков и продуктов.

Кроме того, теперь на Украину запрещено ввозить формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек, грузовые вагоны, электроаппаратуру для коммутации, которая применяется в железнодорожной автоматике.