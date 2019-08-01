Stratfor: приток мигрантов даст России демографическую «передышку», но не более

В России зафиксирован «аномальный» рост иммиграции — по данным российских ведомств, в страну в первые четыре месяца 2019 года въехало более чем на 40 тыс. больше мигрантов, чем за тот же период 2018-го, сообщает Stratfor. Вместе с тем, как предупреждают аналитики компании, даже если такой рост закрепится, общей тенденции сокращения населения он не исправит, хотя и станет для страны небольшой «передышкой».

Одним из главнейших факторов в том, как будет «складываться экономическое и военное будущее России» станет демография — численность населения будет определять «всё подряд, начиная с объёма трудовых ресурсов и заканчивая размерами налоговой базы и вооружённых сил», пишет сайт американской аналитической компании Stratfor. Как отмечают эксперты компании, то, что перед Москвой уже давно стоят проблемы низкой рождаемости и высокой смертности, всем известно, но мало кто знает, как на российскую демографию влияет иммиграция и эмиграция.

На протяжении пятилетнего периода, с 2014-го по 2018 год включительно, ситуация с миграцией в России тоже развивалась «в печальном для её демографического будущего направлении» — однако самые свежие данные на 2019 год наконец стали хорошей вестью для Москвы: согласно исследованию, проведённому РАНХиГС, иммиграция в Россию с января по февраль нынешнего года оказалась «аномально высокой», продолжают авторы. По данным «Росстата», приведённым в работе, за этот период в Россию въехали 218 600 мигрантов, тогда как за те же четыре месяца 2018-го в страну мигрировали 177 300 человек. При этом количество эмигрантов осталось приблизительно на том же уровне — а это означает, что с января по февраль 2019-го в страну приехало на 98 тыс. больше человек, чем уехало. Таким образом, если такая тенденция сохранится, Россия может по итогам нынешнего года продемонстрировать очень серьёзный рост иммиграции — а если учесть, что в России в первом квартале года традиционно наблюдается значительно более слабая миграция, чем в остальные периоды, вероятность подобного весьма высока, рассуждают авторы.

Хотя заявлять о том, что речь идёт о начале новой тенденции, пока рано, даже временное отклонение от закрепившейся было тенденции стагнирующей иммиграции при растущем числе эмигрантов, сыграло бы большую роль для Москвы, полагают эксперты Stratfor. Впрочем, никаких гарантий того, что иммиграция действительно начнёт развиваться по такой траектории, нет — как нет и уверенности в том, что она действительно выросла: как подчёркивают американские аналитики, надёжность прогнозов о миграционной ситуации непосредственно зависит от надёжности фактов, а самыми полными данными о миграции в России обладает только «Росстат», «по поводу надёжности которого уже возникали в прошлом сомнения».

Более того, даже если данные по первым четырём месяцам 2019-го действительно верны и показывают начало новой тенденции, они не смогут серьёзно изменить «нисходящую траекторию российской демографии» в ближайшие десятилетия, продолжают авторы материала. По мнению экспертов, даже если рост иммиграции будет сохраняться несколько лет, численность населения России в целом всё равно сократится, от чего пострадает экономика страны. «Хотя сокращение и не будет настолько серьёзным, насколько позволяли предполагать данные на 2018 год, страна всё равно столкнётся с опасной нехваткой человеческого капитала», — предостерегают аналитики.

Большая часть мигрантов, прибывших в страну в первые месяцы 2019-го, приехали из Армении и с Украины — бывших советских республик, которые являются одними из главных поставщиков мигрантов для Москвы «в связи с общими культурными традициями», подчёркивается в материале Stratfor. Москва в последнее время активно пытается привлечь мигрантов из этих и других похожих стран — так, например, она упростила для них иммиграционные процедуры. Миграционные потоки с Украины и из Армении с 2015 года падали в связи с экономическим спадом в России; теперь же, хотя российская экономика пока не оправилась до конца, восприятие России среди потенциальных мигрантов в этих странах, судя по данным на 2019 год, несколько улучшилось, пишут авторы.

Вместе с тем, относительные показатели иммиграции и эмиграции не дают полной картины того, как миграция в целом влияет на российскую экономику, предупреждают аналитики Stratfor. Хотя Россия, быть может, и привлекает теперь больше иммигрантов, въезжающие в страну люди в целом «имеют ограниченное образование и навыки» и попадают в связи с этим в сектор услуг и строительство; в свою очередь, российские эмигранты в целом имеют более высокий образовательный уровень и уезжают из страны в поисках лучших возможностей для развития карьеры, убеждены эксперты. «Поэтому даже если Россия и привлекла достаточно иммигрантов, чтобы перевесить эффект эмиграции, она всё же теряет своих самых молодых и самых одарённых граждан, что уменьшит её возможности в плане технологического развития», — пишут они.

Тем не менее, даже если Россия и не сможет избежать негативных демографических тенденций, если положительные показатели первых месяцев 2019-го закрепятся, страна хотя бы сможет «сократить урон» для себя, подытоживают авторы.