Stratfor: демографические трудности вынуждают Россию полагаться на мигрантов

Сокращение миграции в Россию усугубляет и без того негативные демографические тенденции, что может создать серьёзную угрозу для российской экономики. Как пишет Stratfor, если Россия не сумеет привлечь мигрантов, чтобы восполнить дефицит рабочей силы внутри страны, сокращение населения в стране в перспективе будет ещё более драматичным, чем ожидалось ранее.

Ни для кого не секрет, что Россия сталкивается с серьёзными демографическими проблемами, однако большим сюрпризом могут стать масштабы этих проблем. Как пишет Stratfor, за прошлый год миграция в Россию и из неё увеличила население страны всего на 124 900 человек. Такие неутешительные цифры объясняются снижением количества прибывших и увеличением числа убывших.



Как продолжает издание, Россия сталкивается с большими проблемами в своих попытках достичь целевого показателя по чистой миграции в 300 тыс. человек в год. Такая цифра необходима для того, чтобы обеспечить хотя бы нулевой рост населения. Но если Москва не сумеет достичь этого целевого показателя, Россию ждёт не только сокращение рабочей силы, поскольку сокращение численности населения может пойти по намного более круто уходящей вниз кривой, чем ожидается.



Сокращение численности населения в России мешает достижению её экономических и военных целей. В условиях сокращения населения России будет сложнее демонстрировать свою военную силу на международной арене, а этнические и религиозные проблемы будут вызывать внутреннюю дестабилизацию. В конечном счёте дефицит населения будет накладывать длительные ограничения на способность Москвы наращивать свою экономическую и военную мощь.



Сокращение численности населения объясняется как ограниченной рождаемостью, так и высоким уровнем эмиграции, особенно молодёжи и людей с образованием. В конечном итоге перспектива существенного снижения численности населения будет не только препятствовать экономической активности России, но и мешать ей собирать достаточные налоги, поддерживать пенсионную систему и укреплять армию. Москва нашла выход из положения в миграции, увидев в ней способ увеличить численность населения и набрать дополнительную рабочую силу. Однако в такой стратегии есть свои проблемы: у многих приезжающих нет образования, а поскольку они преимущественно мусульмане и этнически отличаются от преимущественно славянского населения России, это создаёт культурную напряжённость в стране.



По данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы, сокращение чистой миграции в последние три квартала 2018 года ускорилось. В каждом из этих кварталов показатели чистой миграции были наполовину меньше, чем в соответствующих кварталах 2017 года. По расчётам академии, в 2019 году показатели чистой миграции немного вырастут, однако общая траектория движения указывает на то, что России будет трудно переломить существующие миграционные тенденции, которые вызывают более серьёзный спад численности населения, чем ожидалось. По данным Института демографии при Высшей школе экономики, к 2030 году в России будут жить всего 128 млн жителей, а не 140 млн, хотя именно число 140 млн фигурирует в общепринятых на сегодня цифрах прогнозов.



И данные тенденции, продолжает автор статьи, скорее всего сохранятся, поскольку основополагающие причины носят не временный, а системный характер. Россия сегодня — это далеко не захватывающе привлекательное место для потенциальных мигрантов, поскольку зарплаты в стране низкие, а условия жизни непростые.



Однако существует ещё один серьёзный фактор, снижающий показатели чистой миграции в стране, — это не неспособность России привлечь новых приезжих, а отъезд уже приехавших туда иностранцев. Некоторые учёные и специалисты по региону указывают на одну вероятную причину такого положения вещей. Это увеличение количества вакансий в таких странах, как Казахстан и Азербайджан. Подробных данных для подтверждения этого предположения нет, но из-за экономических бед России многие трудовые мигранты ищут возможность заработать именно в этих бывших советских республиках.



Помимо Центральной Азии традиционным источником иммиграции в Россию была Восточная Европа, но многие жители этого региона в поисках лучшей жизни сейчас едут на запад, а не на восток. И хотя после 2014 года Россия приняла у себя большее, чем обычно, количество граждан Украины, этот всплеск носит временный характер, и когда он закончится, Москве будет ещё труднее привлекать необходимых работников.



Как заключает издание, эти миграционные тенденции являются результатом геополитического раскола между Россией и Западом, а также экономических проблем. И если Россия не сумеет привлечь мигрантов, чтобы восполнить дефицит рабочей силы внутри страны, сокращение населения в стране в перспективе будет ещё более драматичным, чем ожидалось ранее.