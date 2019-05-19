Guardian: США больше других развитых стран выступают за запрет абортов

По данным исследования, почти половина американцев поддерживает запрет на искусственное прерывание беременности, что выделяет Соединённые Штаты из списка других мировых лидеров и ставит наравне с развивающимися странами, сообщает The Guardian. Как рассказывает издание, при администрации Трампа усилилось влияние правых христиан, которые лоббируют изменение законодательства и уже добились отмены абортов в Алабаме.

Согласно исследованию, жители Соединённых Штатов относятся к абортам с большей враждебностью, чем в других развитых странах, пишет The Guardian. Проведённый компанией YouGov-Cambridge Globalism опрос среди 23 крупнейших стран показал, что 46% американцев считают искусственное прерывание беременности неприемлемым по сравнению с 38%, которые его допускают. Исследование прошло ещё до попыток Алабамы навязать всей стране жёсткий запрет абортов, и по его результатам США находятся на одном уровне с такими развивающимися странами, как Индия и Турция (соответственно 48% и 47% против абортов), но существенно отстают от других богатых стран.

«В религиозном аспекте Америка резко выделяется по сравнению с другими высокоразвитыми странами, — приводит издание слова Эндрю Уайтхеда, профессора религии в университете Клемсона в Южной Калифорнии. — Хотя с течением времени она становится всё более светской, мы не похожи на страны Западной Европы или другие страны с такими же развитыми технологиями».

Как рассказывает британская газета, сторонники Трампа часто отстаивают большее вовлечение религии в общественную жизнь, например, молитвы в школе. «В проблемах морального выбора, как в случае с абортами, мы наблюдаем чёткую взаимосвязь между консервативной религиозностью и отношением к прерыванию беременности», — подчеркнул Уайтхед. Он также добавил, что призывы Трампа отменить историческое решение Верховного суда от 1973 года в деле «Роу против Уэйда», которое легализовало аборты, находят отклик именно у таких групп населения.

The Guardian отмечает, что чем выше уровень образования у человека и чем он моложе, тем скорее он признает право женщины на аборт. С другой стороны, среди патриотов 65% опрошенных высказались за запрет этой процедуры. Таким образом, данные исследования подтверждают наличие тех культурных конфликтов, которые сложились в США за последние 50 лет и усилились при Трампе.

Ситуация в Алабаме знаменует новый этап в возрастающем движении против репродуктивных прав женщин в Соединённых Штатах, которое подпитывается оживившимися ультраправыми христианами. Принятый закон вписывается в общеамериканскую тенденцию республиканских штатов к проталкиванию свежих запретов на прерывание беременности в судах, где они делают ставку на назначенных Трампом судей. К тому же, как напоминает издание, одним из первых его шагов на посту президента было возвращение закона, по которому центры планирования семьи по всему миру лишались финансовой поддержки США, если каким-либо образом поддерживали аборты.