«Вести»: Порошенко может обратиться к американским лоббистам, чтобы избежать ареста
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос уполномоченного Верховной рады страны по правам человека Людмилу Денисову. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката Андрея Тарасова.
Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за все время.
Украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы реформ на Украине, в том числе вероятность отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
Эксперты составили рейтинг 200 российских городов по качеству работы служб ЖКХ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал Domofond.ru.
В больницы Токио с подозрением на тепловой удар 31 июля были доставлены 222 человека, из которых 14 находятся в тяжёлом состоянии.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT решение комитета сената конгресса США по международным делам проголосовать за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в регионах в начале августа.
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил о желании подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
Власти Демократической Республики Конго (ДРК) подтвердили ещё один случай смерти от вируса Эбола.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Красноярске по ситуации с лесными пожарами в Сибири заявил, что федеральный центр окажет помощь регионам, где горят леса, но пожары нужно тушить «не из окон министерств».
Зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Олеся Рябцева, которая баллотируется от партии «Справедливая Россия», прокомментировала заявление мэра Москвы Сергея Собянина о несогласованной акции протеста в столице.
Бразильский нападающий Габриэль Барбоза, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», попал в сферу интересов московского «Динамо».
Полпред России в контактной группе по ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что режим тишины в Донбассе в основном соблюдается с 21 июля 2019 года.
На встрече четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Краснодаром» будет работать система видеопомощи судьям (VAR).
Адвокат осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной заявил в эфире RT, что в настоящее время она находится во Флориде в тюрьме Таллахасси. По его словам, чувствует она себя намного лучше.
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Британский боксёр-тяжеловес Хьюи Фьюри отдал должное сопернику по следующему поединку россиянину Александру Поветкину и добавил, что уверен в победе.
Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Бывший клуб новичка московского «Спартака» Андре Шюррле дортмундская «Боруссия» пожелал футболисту успехов в Москве.
В пресс-центре Объединённых сил Украины объявили о закрытии пункта пропуска «Гнутово» из-за детонации неразорвавшихся снарядов.
В Нижнем Новгороде задержана 29-летняя мать двоих детей, подозреваемая в истязании сына. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональное СУ СК России.
Киевская полиция возбудила уголовное дело по факту нападения группы радикалов на пресс-центр агентства «Укринформ». Об этом заявила представитель пресс-службы Шевченковского районного управления киевской полиции Анна Зубрева.
У ледника Вальдес на Аляске обнаружена тела трёх немецких туристов.
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» расторг пробный контракт с нападающим Михаилом Анисиным.
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о халатности в отношении заместителя директора школы №3 в городе Краснокамске Пермского края в связи с гибелью ученицы.
Президент США Дональд Трамп назвал победой решение суда отклонить иск Национального комитета Демократической партии о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года в Соединённых Штатах.
«Укртранснафта» получила от «Транснефти» €2,3 млн компенсации за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба».
Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин прокомментировал предстоящий поединок с бывшим претендентом на титул чемпиона мира британцем Хьюи Фьюри.
Следственный комитет направил в суд уголовное дело в отношении двух инспекторов отделения госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Волгоградской области в связи с гибелью 11 человек на катамаране на Волге.
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с газетой «Известия» рассказала о погоде в Москве в начале августа.
Премьер-министр Самоа Туилаепа Малиелегаои заявил, что был шокирован победой 41-летней женщины-трансгендера Лорел Хаббард на Тихоокеанских играх.
У ряда сотрудников Московского метрополитена появились специальные нагрудные значки, сообщает сайт «Москва 24».
В десятку претендентов на престижное звание вошли лишь полевые игроки, трое из которых представляют «Ливерпуль», а ещё двое выступали в прошлом сезоне за «Аякс».
Московский «Спартак» заключил контракт с немецким полузащитником дортмундской «Боруссии», чемпионом мира 2014 года Андре Шюррле.
Генеральная прокуратура России проведёт проверку негосударственных пенсионных фондов из-за массовых обращений граждан по поводу неправомерного перевода пенсионных накоплений.
Министр обороны России Сергей Шойгу дал указание создать оперативный штаб для координации действий при тушении лесных пожаров в Красноярском крае.
В Белом доме сообщили, что торговые переговоры между представителями Соединённых Штатов и Китая прошли конструктивно, ожидается продолжение дискуссий в сентябре.
К 80-летию ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий, сообщает «Вечерняя Москва».
В Оренбурге состоялось совещание с участием министра транспорта России Евгения Дитриха и врио губернатора Дениса Паслера. Обсуждалась передача трассы Оренбург — Орск в федеральную собственность, передаёт RIA56.
В 2020 году в центре Белграда появится музей, посвящённый первой ракетке мира Новаку Джоковичу.
В Санкт-Петербурге рассказали о ремонте Первого Инженерного моста, сообщает НСН.
Власти Амурской области заявили, что ущерб от потери урожая в регионе из-за паводка, по предварительным данным, составил около 1,5 млрд рублей.
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) подвела итоги голосования болельщиков и экспертов за лучшего футболиста июля.
В Удмуртии планируют разработать культурно-туристический портал, сообщает интернет-издание «Сусанин».
В порту Ростова-на-Дону задержали теплоход Vostok под флагом Того после жалоб членов экипажа на невыплату зарплаты в размере более $71 тыс. Об этом заявили в Российском профессиональном союзе моряков.
В Уфе рассказали о программе мероприятий на 2 августа, когда будет отмечаться День Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает Mkset.ru.
В Тюменской области завели уголовное дело по факту гибели 58-летнего мужчины и его десятилетней внучки при взрыве газа, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что группировка по тушению лесных пожаров в Красноярском крае составила почти 800 человек и 400 единиц техники.
Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) огласила имена номинанток на звание лучшего игрока 2019 года.
В результате хлопка на пороховом заводе в Перми при детонации специзделия пострадали пять человек. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор ФКП «Пермский пороховой завод» Олег Миргородский.