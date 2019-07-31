«Вести»: Порошенко может обратиться к американским лоббистам, чтобы избежать ареста

Имя Петра Порошенко, который накануне покинул Украину, фигурирует в 13 уголовных делах. Журналисты «Вестей» выяснили, почему экс-президент улетел из страны и может ли ему грозить уголовное преследование и арест.

Пётр Порошенко вылетел из страны. Он находится на отдыхе в Стамбуле, причём, по данным СМИ, семья выезжала из страны в несколько приёмов: часть на прошлой неделе регулярным рейсом, а сам он вылетел в воскресенье частным бортом. По другим данным, которые сообщили «Вестям» источники, он может использовать визит для встречи с лоббистами, в том числе американскими: ранее его соратники пользовались услугами BGR group. В то же время Государственное бюро расследований активизирует следствие по ряду дел против экс-президента. «Вести» узнали, насколько перспективны эти юридические атаки.

Как отмечает издание, накануне отбытия экс-президент дал большое интервью, в котором высказался по нескольким важным вопросам: во-первых, он не получал повесток от ГБР на допросы, во-вторых, утечек информации в Госбюро не подтверждали, но глава ГБР передаёт данные главе офиса президента Андрею Богдану, а тот уже «сливает» Андрею Портнову.

Говоря об «утечках», Порошенко имеет в виду Telegram-канал Андрея Портнова, где опытный юрист ведёт настоящее реалити-шоу по юридическому и медийному «потоплению» бывшего президента. Конечной целью своей работы юрист декларирует посадку «фигуранта».

«Самая приоритетная задача нашей экспертной и юридической команды — выявление, анализ, изучение, систематизация и юридическое сопровождение расследований преступлений, совершённых Порошенко и его политическим режимом», — утверждает Портнов, анонсируя арест и конфискацию активов экс-президента «с утратой неприкосновенности от уголовного преследования».

В данный момент против экс-президента и части его окружения ведётся 13 производств. Активность визуально есть лишь по нескольким: по продаже «Кузни на Рыбальском» и относительно «Прямого» канала. Глава ГБР Роман Труба анонсировал и допрос его формального владельца Владимира Макеенко, а 1 июля на канале прошла выемка документов.

26 июня прошли обыски у бывшего советника Порошенко, Юрия Бирюкова, а также у чиновников Минобороны по делу о мародёрстве в армии, а 19 июля были проведены обыски в бизнес-структурах экс-президента. По неофициальным данным, детективы антикоррупционного бюро, проводившие обыски, искали информацию о причастности Порошенко и его окружения к «масштабным коррупционным аферам с военными закупками».

Что же касается самого Порошенко, то позиция его соратников всего за пару месяцев эволюционировала. Если ещё в мае адвокат экс-президента Игорь Головань заявлял, что речь идёт о «юридическом троллинге», который не повлечёт за собой реальных правовых последствий, то сегодня там говорят уже о преследовании по политическим мотивам.

«Мы рассматриваем все эти дела как сведение политических счётов. Почему? 15 июля я лично говорил Роману Трубе, что необходимо отмежеваться от такого человека, как Портнов. Иначе это говорит о сращивании. А теперь видим, что у Портнова, ГБР и Андрея Богдана выстроен странный «триумвират», они обмениваются и выдают информацию, имеющую конфиденциальный характер», — заявил в комментарии «Вестям» Николай Величкович, будущий депутат от партии Петра Порошенко. По его словам, партия будет выстраивать медийную стратегию, исходя из фактов «медийного киллерства», которые «уже почувствовали в ходе кампании».

По данным «Вестей», экс-президент уже коммуницирует с лоббистами из США. «У него хорошо понимают, что всё происходящее в ГБР достаточно серьёзно, и намерены защищаться от атак. Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста», — рассказал источник издания.

Вторая модель — «сценарий Саакашвили», когда низвергнутый лидер государства после объявления о подозрениях покидает пределы страны.

«Например, выедет на лечение или в Лондон, где закрепилась часть его окружения. Но эта модель усложняет публичную защиту бизнес-активов внутри страны, которые могут быть арестованы», — говорит политолог Алексей Якубин.