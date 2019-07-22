FAZ об итогах выборов на Украине: уникальная смена элит — любопытный эксперимент

После парламентских выборов Украину ожидает масштабная смена элит, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Половину мест в новой Раде займут люди без политического опыта. «Новая команда производит впечатление неоднородной, по большей части неидеологизированной демократической протоплазмы. Любопытный эксперимент», — отмечает автор статьи Герхард Гнаук.

На Украине произошла «уникальная смена элит», пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Теперь Рада наполовину будет состоять из людей, у которых нет практически никакого политического опыта. В их число входят активисты, борцы с коррупцией и прочие эксперты. «Эта новая команда производит впечатление неоднородной, по большей части неидеологизированной демократической протоплазмы. Любопытный эксперимент», — отмечает автор статьи Герхард Гнаук. Такая ситуация в стране сложилось благодаря двум новым партиям: «Слуге народа» и «Голосу». Первую возглавляет актёр и действующий президент Украины Владимир Зеленский, а вторую — рок-исполнитель из группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

Оба политических объединения получили на прошедших в воскресенье парламентских выборах по 42% и 6% голосов соответственно. Но это пока что не окончательные результаты, ведь подсчёт бюллетеней продолжается, отмечает издание. К тому же только половина мандатов распределяется пропорционально отданным голосам между партиями. Другая половина распределяется по одномандатным округам. И у партии «Слуга народа» есть все шансы получить больше половины так называемых мажоритарных мест. В результате она сможет править в одиночку без партнёров по коалиции.

Второе место на парламентских выборах заняла «Оппозиционная платформа — За жизнь», в которой, как пишет Гнаук, «собрались сторонники бывшего президента-коррупционера Виктора Януковича». Партия бывшего премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» и экс-главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность» получили по 8%.

Наряду со сменой элит произошли и большие перемены в политической географии, продолжает издание. Раньше на западе страны в основном преобладали националистические и проевропейские настроения, и их сторонников становилось всё меньше по мере приближения к востоку. Сейчас же практически вся страна окрасилась в «зелёный» — партийный цвет «Слуги народа». Только на самом востоке на подконтрольных Киеву территориях большей популярностью пользуется «Оппозиционная платформа — За жизнь». В мятежных регионах и «аннексированном»* Крыму голосование не проходило.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).