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Обозреватель: у Зеленского анонсировали новые переговоры с Путиным

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Однако, как пишет «Обозреватель», заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко добавил, что конкретной даты пока нет.
Обозреватель: у Зеленского анонсировали новые переговоры с Путиным
Reuters
Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко анонсировал телефонные переговоры Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Как пишет «Обозреватель», об этом он заявил на брифинге, отметив, что речь пойдёт об освобождении украинцев.
 
«Телефонные разговоры будут. 99% этого разговора было посвящено освобождению наших моряков и заложников, на эту тему мы готовы говорить каждый день, если нужно для того, чтобы этот процесс продвигался», — заявил Пристайко.. 
 
Как отмечает издание, при этом Пристайко не назвал дату переговоров.
 
«Конкретной даты нет», — сказал он.
 
Пристайко также добавил, что вопрос расширения «нормандского формата» обсуждается не первый раз.
 
«Есть ряд наций, которые высказывают свою заинтересованность в том, чтобы принять участие. Не хочу называть всех, но вы знаете, что и Канада хотела бы принять участие, и Польша предлагала свои услуги, США — это логичный выбор. Формально, ответ на ваш вопрос — не рассылали приглашения ни Великобритании, ни США принять участие в этих переговорах в составе нормандского формата», — рассказал он.  
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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