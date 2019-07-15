112: Порошенко считает, что Зеленский решил вернуть к власти людей Януковича

Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению действия закона о люстрации на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Как пишет «112 Украина», Пётр Порошенко заявил, что, по его мнению, данный законопроект направлен на то, чтобы отвлечь внимание общества от реализации «реваншистского сценария возвращения во власть соратников Виктора Януковича».

Пётр Порошенко считает, что законопроект о так называемой люстрации чиновников и политиков, работавших после «майдана», направлен на то, чтобы отвлечь внимание общества от реализации «реваншистского сценария возвращения во власть соратников Виктора Януковича».

«Это подмена понятий, попытка отвлечь внимание от возвращения к власти «пятой колонны» Януковича и Путина», — заявил Порошенко.

Он отметил, что сначала воспринимал этот законопроект как шутку, но затем увидел в нём «пиаровский предвыборный сюжет».

«Какой смысл подавать законопроект в Верховную раду, которая фактически прекратила свои полномочия, завершила свою работу и со всеми попрощалась? И вдруг президент регистрирует текст законопроекта. Документ не имеет ничего общего ни с демократическими традициями, ни с европейскими нормами», — подчеркнул бывший президент Украины.

Как напоминает «112 Украина», ранее Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению действия закона об очищении власти на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.