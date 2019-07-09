«Тамаду заказывали?»: выступление Порошенко рассмешило пользователей интернета
В это время позади него стоят другие представители «Европейской солидарности» и супруга Марина Порошенко. Все они поддерживают лидера партии и тоже кричат его лозунги.
В это время позади него стоят другие представители «Европейской солидарности» и супруга Марина Порошенко. Все они поддерживают лидера партии и тоже кричат его лозунги.
Российский лидер Владимир Путин проведёт встречу с президентом Боливии Эво Моралесом 11 июля.
Форвард санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артём Дзюба может продолжить карьеру во французской Лиге 1.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает отказ в аккредитации RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ в Лондоне политикой двойных стандартов.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначить проверку телеканала NEWSONE из-за инициативы проведения телемоста с Россией.
Президент России Владимир Путин прокомментировал оскорбления в свой адрес со стороны телеведущего «Рустави 2».
Скаут клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Алексей Старовойтов высказал мнение, почему заокеанские команды до сих пор боятся выбирать российских хоккеистов в первом-втором раундах драфта.
Следственные органы Приморья начали проверку по факту госпитализации с кишечной инфекцией 67 воспитанников детского лагеря «Юный рыбак» в Лазовском районе края.
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, когда станет возможным использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на всех без исключения матчах в сезоне-2019/20.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, сколько спортсменов за первые шесть месяцев 2019 года нарушили правила доступности для тестирования.
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что со вступлением в должность президента Владимира Зеленского решение конфликта в Донбассе затягивается на неопределённый срок.
Комиссия Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни и общественного совета при Министерстве спорта выступила с предложением вдвое увеличить денежные премии для призёров чемпионатов мира.
Женская сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в четвертьфинале волейбольного турнира летней Универсиады 2019 года в итальянском Неаполе.
В Греции принёс присягу новый состав правительства через два дня после того, как партия «Новая демократия» выиграла досрочные парламентские выборы.
В Генпрокуратуре России заявили, что количество преступлений по статье Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды снизилось после её частичной декриминализации.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил бывшего украинского президента Петра Порошенко в желании создать скандал вокруг ситуации с недопуском вице-премьера Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина — ЕС.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало российского хоккеиста Александра Титова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT идею запрета экспорта винной продукции из Грузии.
Россиянин Сергей Комиссаров завоевал лицензию для выступления на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио в классе одноместных гоночных яхт Laser.
Поездка российской делегации и возвращение полномочий в ПАСЕ является победой парламентской дипломатии России. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, подтвердил информацию об этапировании его клиента, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию ИК №4 в Белгородской области.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с выполнением Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Проверка в офисе алкогольной сети «Красное & Белое» в Челябинске связана с контрагентом, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что матчи за Кубок и Суперкубок России по футболу и дальше будут проходить в регионах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию не реагировать на провокации со стороны грузинских радикальных сил. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал слова главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина о намерении начать использовать VAR с первого тура сезона-2019/20.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT решение Госдумы принять заявление о возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии.
Депутат «Справедливой России» Олег Нилов в ходе заседания Госдумы выступил с предложением выкупить и переименовать грузинский телеканал «Рустави 2», журналист которого в эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Украинское государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» 10 июля примет в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (НБК) фирмы NOVARKA, возведённый над разрушенным четвёртым энергоблоком.
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказал мнение о качестве организации и уровне стадионов на чемпионате.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, сколько запросов на терапевтическое использование запрещённых субстанций и/или методов (TUE) было получено за первые шесть месяцев 2019 года.
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказал мнение о возможном увеличении количества участников чемпионата.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ярким проявлением абсурдности отказ в аккредитации RT и Sputnik на конференцию по свободе слова в Лондоне.
Согласно данным социологического исследования, почти 70% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский союз.
Государственная дума проявила единодушие, выступив с предложением ввести санкции против Грузии, однако решение принимают правительство и глава государства, оно пока не принято, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 12 июля из-за дождя с грозой и ветром.
В Кремле сожалеют, что российско-украинский телемост не состоялся, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, как проходит подготовка к использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR) в сезоне-2019/20.
Экипаж российский команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место на третьем этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.
Госдума на пленарном заседании единогласно приняла заявление о дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Берлин принял к сведению предложение украинского президента Зеленского провести в Минске новые переговоры по ситуации в Донбассе с участием России, Украины, Франции, Германии, Великобритании и США. Об этом заявили в правительстве ФРГ.
Испанское частное охранное предприятие, ответственное за защиту посольства Эквадора в Лондоне, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, пишет El Pais.
Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия назначен новым капитаном команды.
Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия заявил о росте рейтинга телеканала после того, как ведущий Георгий Габуния оскорбил в прямом эфире лидера России Владимира Путина.
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поделился ожиданиями от выступления российских команд в европейских клубных турнирах.
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» объявил фамилии хоккеистов, приглашённых в лагерь развития.
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал RT доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности возникновения дефолта в США в сентябре.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о ходе процесса интеграции с Россией.