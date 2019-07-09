Страна.ua Оригинал

«Тамаду заказывали?»: выступление Порошенко рассмешило пользователей интернета

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В рамках предвыборного тура Пётр Порошенко посетил Западную Украину, где своим поведением на сцене рассмешил пользователей интернета. Как пишет «СТРАНА», экс-президент Украины в духе тамады кричал лозунги «Армия! Язык! Вера!» и призывал собравшихся повторять за ним.
«Тамаду заказывали?»: выступление Порошенко рассмешило пользователей интернета
Reuters
На прошлой неделе в рамках предвыборного тура Пётр Порошенко посетил Прикарпатье, где со сцены он пытался раззадорить и завести людей в духе тамады. Как пишет «СТРАНА», соответствующее видео появилось в сети. 
 
На ролике видно, как лидер «Европейской солидарности», выступая на сцене, обращается к собравшимся: «Давайте проверим! Ещё раз! Армия! Ес! Нет-нет! Ещё раз! Армия! Ес! Вера! Ес! Язык! Ес! Армия! Язык! Вера! Ес! Ес! Ес!»
 

В это время позади него стоят другие представители «Европейской солидарности» и супруга Марина Порошенко. Все они поддерживают лидера партии и тоже кричат его лозунги. 

Такое общение с избирателями насмешило пользователей сети.
 
«Ведущий детского утренника», «Тамаду заказывали?», «Клоун», — пишут пользователи Facebook.
  
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Страна.ua Украина Европа
теги
выборы парламентские выборы Петр Порошенко Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров