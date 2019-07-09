«Тамаду заказывали?»: выступление Порошенко рассмешило пользователей интернета

В рамках предвыборного тура Пётр Порошенко посетил Западную Украину, где своим поведением на сцене рассмешил пользователей интернета. Как пишет «СТРАНА», экс-президент Украины в духе тамады кричал лозунги «Армия! Язык! Вера!» и призывал собравшихся повторять за ним.

На прошлой неделе в рамках предвыборного тура Пётр Порошенко посетил Прикарпатье, где со сцены он пытался раззадорить и завести людей в духе тамады. Как пишет «СТРАНА», соответствующее видео появилось в сети.

На ролике видно, как лидер «Европейской солидарности», выступая на сцене, обращается к собравшимся: «Давайте проверим! Ещё раз! Армия! Ес! Нет-нет! Ещё раз! Армия! Ес! Вера! Ес! Язык! Ес! Армия! Язык! Вера! Ес! Ес! Ес!»

В это время позади него стоят другие представители «Европейской солидарности» и супруга Марина Порошенко. Все они поддерживают лидера партии и тоже кричат его лозунги.

Такое общение с избирателями насмешило пользователей сети.

«Ведущий детского утренника», «Тамаду заказывали?», «Клоун», — пишут пользователи Facebook.